https://ria.ru/20231215/kriminal-1915858540.html

"Жертв может быть больше". Кто устроил охоту на жителей Уфы

"Жертв может быть больше". Кто устроил охоту на жителей Уфы - РИА Новости, 15.12.2023

"Жертв может быть больше". Кто устроил охоту на жителей Уфы

В Башкирии задержали подозреваемого в нападениях на прохожих. Сейчас в деле три эпизода, одна из пострадавших скончалась в больнице. Люди уверены: на счету... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T08:00

2023-12-15T08:00

2023-12-15T08:04

происшествия

уфа

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. В Башкирии задержали подозреваемого в нападениях на прохожих. Сейчас в деле три эпизода, одна из пострадавших скончалась в больнице. Люди уверены: на счету "маньяка с кастетом" преступлений гораздо больше. О том, что произошло в Уфе, — в материале РИА Новости.Опасный районВ уфимских пабликах заговорили об этом в начале декабря. Вскоре информацию официально подтвердили полицейские, опубликовали видео и ориентировку. На кадрах — молодой человек в красной шапке, черных брюках и куртке. Лицо тщательно скрывает медицинская маска.Позже в Сеть выложили запись, сделанную 25 ноября на улице Братьев Кадомцевых: возле подъезда стоит пожилая женщина с сумкой на плече и что-то ищет в кармане. К ней сбоку приближается неизвестный и бьет правой рукой по голове. Пенсионерка падает, а тот сразу убегает.Инциденты происходили только на двух улицах — Братьев Кадомцевых и Рихарда Зорге. Оперативники по камерам отследили маршрут налетчика и пришли к выводу, что он — из микрорайона Сипайлово. Это примерно восемь километров от места преступления.Тем временем кто-то слил в интернет ориентировку на 38-летнего мужчину по фамилии Попов, судимого ранее за убийство. Однако полицейские уточнили, что уголовник разыскивается за другое преступление: в тот же период в подвале одного из домов обнаружили тело женщины со следами насильственной смерти. Попова в итоге задержали, но к нападениям на прохожих он, как выяснили следователи, непричастен."Выглядела агрессивно"Пострадавшая пенсионерка спустя две недели скончалась в больнице — черепно-мозговая травма оказалась слишком серьезной. СК возбудил уголовное дело по четвертой части статьи 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".В полицию обратились еще трое. Почерк тот же: темное время суток, неожиданный удар в голову тяжелым предметом. При этом никого не ограбили. Среди горожан началась паника, а нападавшего прозвали "маньяком с кастетом".Оперативники проверили всех подозрительных жителей района Сипайлово. И вышли на след 34-летнего Алмаза Гимадаева. Задерживали подозреваемого вместе с бойцами СОБРа. Затем предъявили обвинение в нападении на пенсионерку и, по решению Советского районного суда Уфы, на два месяца отправили в СИЗО.Во время заседания Гимадаев не стал отрицать причастность. Однако заявил, что просто-напросто перепутал пожилую женщину с кем-то другим. "Она выглядела очень агрессивно, — уверяет обвиняемый. — Большая черная куртка, распущенные волосы. Я решил, что это очень опасный молодой человек. Чем-то он напомнил мне наркомана, поэтому я подбежал и ударил его небольшим ножом".Веселый танцор"С Гимадаевым мы учились в Институте физической культуры, — рассказывает экс-одногруппник задержанного Виктор. — Я на кафедре командных видов спорта, он — на кафедре танцев. Алмаз казался очень позитивным и веселым. Порой мы просто валялись от хохота. Никакой агрессии он не проявлял, поэтому, узнав о случившемся, я был шокирован".По словам Виктора, Гимадаев ничем особо не выделялся. Учился средне, со всеми однокурсниками легко находил общий язык. На вид был довольно щуплый, какими-либо спортивными талантами не обладал."Единственное, что настораживало: часто замечал его под кайфом, — продолжает Виктор. — Любил курнуть и музыку слушал соответствующую. После окончания института мы практически не общались, но знакомые говорили, что Алмаз пошел по наклонной и серьезно подсел на более тяжелые наркотики. Ребята даже не удивились, когда его задержали".Сейчас следователи пытаются выяснить мотив и разыскать других жертв. Горожане уверены, что их гораздо больше. В соцсетях, например, есть запись о нападении на девушку, датированная еще серединой октября."Моя супруга ждала зеленый сигнал светофора на пересечении улиц Кольцевая и Невского, когда неизвестный схватил ее за шею, вытащил на проезжую часть и начал избивать, — написал муж жертвы. — На просьбу помочь никто из прохожих и водителей не отреагировал. Супруге в итоге удалось отбиться и убежать. Нападавший же скрылся. Он был средних лет, одет в спортивный костюм и сланцы. Предположительно, находился под наркотиками".К посту прикреплено подтверждающее видео. Автор сообщения обратился в полицию, однако на момент публикации никого не задержали. Был ли это Гимадаев, неизвестно — разглядеть черты лица качество записи не позволяет. Но знакомые подозреваемого подтвердили РИА Новости, что по росту и комплекции нападавший на него очень похож.В ближайшее время Гимадаева ждет судебно-психиатрическая экспертиза. Если признают невменяемым, будет принудительное лечение. Если решат, что здоров, и вину докажут в суде, за решеткой он может провести до 15 лет.

https://ria.ru/20231204/manyak-1913184917.html

https://ria.ru/20231004/kriminal-1900198696.html

https://ria.ru/20230731/kriminal-1887348574.html

уфа

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2023

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, уфа