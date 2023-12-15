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Бизнесмены в Удмуртии получили 400 млн рублей льготных кредитов в МСП Банке - РИА Новости, 15.12.2023
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Удмуртская Республика
 
15:11 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/kredit-1916042180.html
Бизнесмены в Удмуртии получили 400 млн рублей льготных кредитов в МСП Банке
Бизнесмены в Удмуртии получили 400 млн рублей льготных кредитов в МСП Банке - РИА Новости, 15.12.2023
Бизнесмены в Удмуртии получили 400 млн рублей льготных кредитов в МСП Банке
Малый и средний бизнес Удмуртии получил порядка 400 миллионов рублей в рамках совместной программы льготного кредитования Корпорации МСП, МСП Банка и... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:11
2023-12-15T15:11
удмуртская республика
экономика
иван подберезняк
удмуртская республика (удмуртия)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Малый и средний бизнес Удмуртии получил порядка 400 миллионов рублей в рамках совместной программы льготного кредитования Корпорации МСП, МСП Банка и министерства экономики региона, сообщает пресс-служба кредитной организации. "Мы второй год подряд реализуем специальную программу финансирования компаний МСП в Удмуртии. Это хороший пример, когда синергия федеральных и региональных мер поддержки позволяет субсидировать процентные ставки по кредитам, делая их более доступными для бизнеса. Лидерами среди получателей поддержки стали производственные компании, компании из сферы строительства, предприниматели, занимающиеся грузоперевозками, а также торговлей", - сказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, его слова приводит пресс-служба. Среди предприятий, получивших поддержку в рамках специализированной программы, компания "Квиктранс", занимающаяся перевозками. Финансирование будет направлено на приобретение вагонов. Кроме того, кредит по льготной ставке получил производитель пищевых красителей "Ялога-НТ". А производитель термодревесины "Сейл групп" на кредит по льготной программе планирует обратиться в банк за новым кредитом, но уже как высокотехнологичное предприятие.
https://ria.ru/20231205/stroyka-1913963144.html
https://ria.ru/20231114/gazifikatsiya-1909446377.html
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экономика, иван подберезняк, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Экономика, Иван Подберезняк, Удмуртская Республика (Удмуртия)

Бизнесмены в Удмуртии получили 400 млн рублей льготных кредитов в МСП Банке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОтделение банка
Отделение банка - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Отделение банка. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Малый и средний бизнес Удмуртии получил порядка 400 миллионов рублей в рамках совместной программы льготного кредитования Корпорации МСП, МСП Банка и министерства экономики региона, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Мы второй год подряд реализуем специальную программу финансирования компаний МСП в Удмуртии. Это хороший пример, когда синергия федеральных и региональных мер поддержки позволяет субсидировать процентные ставки по кредитам, делая их более доступными для бизнеса. Лидерами среди получателей поддержки стали производственные компании, компании из сферы строительства, предприниматели, занимающиеся грузоперевозками, а также торговлей", - сказал председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, его слова приводит пресс-служба.
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Среди предприятий, получивших поддержку в рамках специализированной программы, компания "Квиктранс", занимающаяся перевозками. Финансирование будет направлено на приобретение вагонов.
Кроме того, кредит по льготной ставке получил производитель пищевых красителей "Ялога-НТ". А производитель термодревесины "Сейл групп" на кредит по льготной программе планирует обратиться в банк за новым кредитом, но уже как высокотехнологичное предприятие.
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Удмуртская РеспубликаЭкономикаИван ПодберезнякУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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