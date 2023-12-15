https://ria.ru/20231215/krasnodar-1916071506.html
В аэропорту Краснодара сообщили, когда станет известна дата открытия хаба
В аэропорту Краснодара сообщили, когда станет известна дата открытия хаба - РИА Новости, 15.12.2023
В аэропорту Краснодара сообщили, когда станет известна дата открытия хаба
Заседание рабочей группы, созданной на базе Росавиации, проанализирует результаты проверки служб аэропорта Краснодара и примет решение, а также назовет дату... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:04
2023-12-15T17:04
2023-12-15T17:04
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
аэропорты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916044955_0:43:1057:638_1920x0_80_0_0_d608f129e863c802703ee7007ae1edee.jpg
КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Заседание рабочей группы, созданной на базе Росавиации, проанализирует результаты проверки служб аэропорта Краснодара и примет решение, а также назовет дату открытия, сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани города. "Проанализировав работу служб, рабочая группа примет решение об открытии, а также назовет эту долгожданную дату", – рассказали в пресс-службе. В пятницу, по данным Росавиации, международный аэропорт "Краснодар" принял самолет Superjet 100, выполняющий тестовый рейс авиакомпании "Азимут" из Минеральных Вод. Обратный полет борт начал совершать в 15.20 (мск). В целом краснодарский аэропорт провел 15 декабря комплексное тестирование для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
https://ria.ru/20231213/krasnodar-1915507563.html
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916044955_75:0:983:681_1920x0_80_0_0_73d5394f76585a2ce553133f607e5a65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100), аэропорты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Аэропорты
В аэропорту Краснодара сообщили, когда станет известна дата открытия хаба
Росавиация назовет дату открытия аэропорта Краснодара после заседания комиссии