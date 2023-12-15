https://ria.ru/20231215/krasnodar-1916071506.html

В аэропорту Краснодара сообщили, когда станет известна дата открытия хаба

В аэропорту Краснодара сообщили, когда станет известна дата открытия хаба - РИА Новости, 15.12.2023

В аэропорту Краснодара сообщили, когда станет известна дата открытия хаба

Заседание рабочей группы, созданной на базе Росавиации, проанализирует результаты проверки служб аэропорта Краснодара и примет решение, а также назовет дату... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T17:04

2023-12-15T17:04

2023-12-15T17:04

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

краснодар

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

sukhoi superjet 100 (ssj100)

аэропорты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916044955_0:43:1057:638_1920x0_80_0_0_d608f129e863c802703ee7007ae1edee.jpg

КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Заседание рабочей группы, созданной на базе Росавиации, проанализирует результаты проверки служб аэропорта Краснодара и примет решение, а также назовет дату открытия, сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани города. "Проанализировав работу служб, рабочая группа примет решение об открытии, а также назовет эту долгожданную дату", – рассказали в пресс-службе. В пятницу, по данным Росавиации, международный аэропорт "Краснодар" принял самолет Superjet 100, выполняющий тестовый рейс авиакомпании "Азимут" из Минеральных Вод. Обратный полет борт начал совершать в 15.20 (мск). В целом краснодарский аэропорт провел 15 декабря комплексное тестирование для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

https://ria.ru/20231213/krasnodar-1915507563.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, новости - туризм, туристы, краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100), аэропорты