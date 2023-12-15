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В аэропорту Краснодара сообщили, когда станет известна дата открытия хаба - РИА Новости, 15.12.2023
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Туризм
 
17:04 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/krasnodar-1916071506.html
В аэропорту Краснодара сообщили, когда станет известна дата открытия хаба
В аэропорту Краснодара сообщили, когда станет известна дата открытия хаба - РИА Новости, 15.12.2023
В аэропорту Краснодара сообщили, когда станет известна дата открытия хаба
Заседание рабочей группы, созданной на базе Росавиации, проанализирует результаты проверки служб аэропорта Краснодара и примет решение, а также назовет дату... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:04
2023-12-15T17:04
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
аэропорты
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КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Заседание рабочей группы, созданной на базе Росавиации, проанализирует результаты проверки служб аэропорта Краснодара и примет решение, а также назовет дату открытия, сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани города. "Проанализировав работу служб, рабочая группа примет решение об открытии, а также назовет эту долгожданную дату", – рассказали в пресс-службе. В пятницу, по данным Росавиации, международный аэропорт "Краснодар" принял самолет Superjet 100, выполняющий тестовый рейс авиакомпании "Азимут" из Минеральных Вод. Обратный полет борт начал совершать в 15.20 (мск). В целом краснодарский аэропорт провел 15 декабря комплексное тестирование для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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туризм, новости - туризм, туристы, краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100), аэропорты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Аэропорты
В аэропорту Краснодара сообщили, когда станет известна дата открытия хаба

Росавиация назовет дату открытия аэропорта Краснодара после заседания комиссии

© РИА Новости / Пресс-служба аэропорта Краснодара | Перейти в медиабанкСамолет Superjet 100 авиакомпании "Азимут", совершивший тестовый рейс из Минеральных Вод в Краснодар
Самолет Superjet 100 авиакомпании Азимут, совершивший тестовый рейс из Минеральных Вод в Краснодар - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба аэропорта Краснодара
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КРАСНОДАР, 15 дек – РИА Новости. Заседание рабочей группы, созданной на базе Росавиации, проанализирует результаты проверки служб аэропорта Краснодара и примет решение, а также назовет дату открытия, сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани города.
"Проанализировав работу служб, рабочая группа примет решение об открытии, а также назовет эту долгожданную дату", – рассказали в пресс-службе.
В пятницу, по данным Росавиации, международный аэропорт "Краснодар" принял самолет Superjet 100, выполняющий тестовый рейс авиакомпании "Азимут" из Минеральных Вод. Обратный полет борт начал совершать в 15.20 (мск). В целом краснодарский аэропорт провел 15 декабря комплексное тестирование для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Международный аэропорт Краснодар - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Эксперты прокомментировали возможное открытие аэропорта Краснодара
13 декабря, 14:43
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыКраснодарФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Аэропорты
 
 
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