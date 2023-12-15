https://ria.ru/20231215/krasnodar-1915973236.html
Аэропорт Краснодара проведет тесты для проверки готовности служб к открытию
Аэропорт Краснодара проведет тесты для проверки готовности служб к открытию - РИА Новости, 15.12.2023
Аэропорт Краснодара проведет тесты для проверки готовности служб к открытию
Аэропорт Краснодара организует в пятницу комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:21
2023-12-15T11:21
2023-12-15T11:31
краснодар
безопасность
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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Аэропорт Краснодара организует в пятницу комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта."Сегодня в Международном аэропорту Краснодар будут проходить комплексные массовые тесты для проверки готовности аэропортовых служб к открытию воздушной гавани", - говорится в сообщении. Отмечается, что подобные тренировки в аэропорту проводятся регулярно, в пятницу они пройдут с участием авиакомпании "Азимут".Также будет проведена тренировочная регистрация на рейс - без фактического вылета "пассажиров", в роли которых выступят сотрудники аэропорта и студенты вузов.Ранее сообщалось, что технический рейс, после проведения которого будет решён вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре, запланирован на пятницу.
https://ria.ru/20231213/simferopol-1915506710.html
краснодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодар, безопасность
Аэропорт Краснодара проведет тесты для проверки готовности служб к открытию
Аэропорт Пашковский проведет тесты для проверки готовности служб к открытию
КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Аэропорт Краснодара организует в пятницу комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.
"Сегодня в Международном аэропорту Краснодар будут проходить комплексные массовые тесты для проверки готовности аэропортовых служб к открытию воздушной гавани", - говорится в сообщении. Отмечается, что подобные тренировки в аэропорту проводятся регулярно, в пятницу они пройдут с участием авиакомпании "Азимут".
Также будет проведена тренировочная регистрация на рейс - без фактического вылета "пассажиров", в роли которых выступят сотрудники аэропорта и студенты вузов.
Ранее сообщалось, что технический рейс, после проведения которого будет решён вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре, запланирован на пятницу.
В Симферополе пока не планируют возобновлять работу аэропорта