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Аэропорт Краснодара проведет тесты для проверки готовности служб к открытию - РИА Новости, 15.12.2023
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11:21 15.12.2023 (обновлено: 11:31 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/krasnodar-1915973236.html
Аэропорт Краснодара проведет тесты для проверки готовности служб к открытию
Аэропорт Краснодара проведет тесты для проверки готовности служб к открытию - РИА Новости, 15.12.2023
Аэропорт Краснодара проведет тесты для проверки готовности служб к открытию
Аэропорт Краснодара организует в пятницу комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:21
2023-12-15T11:31
краснодар
безопасность
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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Аэропорт Краснодара организует в пятницу комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта."Сегодня в Международном аэропорту Краснодар будут проходить комплексные массовые тесты для проверки готовности аэропортовых служб к открытию воздушной гавани", - говорится в сообщении. Отмечается, что подобные тренировки в аэропорту проводятся регулярно, в пятницу они пройдут с участием авиакомпании "Азимут".Также будет проведена тренировочная регистрация на рейс - без фактического вылета "пассажиров", в роли которых выступят сотрудники аэропорта и студенты вузов.Ранее сообщалось, что технический рейс, после проведения которого будет решён вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре, запланирован на пятницу.
https://ria.ru/20231213/simferopol-1915506710.html
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краснодар, безопасность
Краснодар, Безопасность
Аэропорт Краснодара проведет тесты для проверки готовности служб к открытию

Аэропорт Пашковский проведет тесты для проверки готовности служб к открытию

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Краснодара
Международный аэропорт Краснодара - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Международный аэропорт Краснодара. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Аэропорт Краснодара организует в пятницу комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.
"Сегодня в Международном аэропорту Краснодар будут проходить комплексные массовые тесты для проверки готовности аэропортовых служб к открытию воздушной гавани", - говорится в сообщении. Отмечается, что подобные тренировки в аэропорту проводятся регулярно, в пятницу они пройдут с участием авиакомпании "Азимут".
Также будет проведена тренировочная регистрация на рейс - без фактического вылета "пассажиров", в роли которых выступят сотрудники аэропорта и студенты вузов.
Ранее сообщалось, что технический рейс, после проведения которого будет решён вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре, запланирован на пятницу.
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