https://ria.ru/20231215/krasnodar-1915973236.html

Аэропорт Краснодара проведет тесты для проверки готовности служб к открытию

Аэропорт Краснодара проведет тесты для проверки готовности служб к открытию - РИА Новости, 15.12.2023

Аэропорт Краснодара проведет тесты для проверки готовности служб к открытию

Аэропорт Краснодара организует в пятницу комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T11:21

2023-12-15T11:21

2023-12-15T11:31

краснодар

безопасность

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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Аэропорт Краснодара организует в пятницу комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта."Сегодня в Международном аэропорту Краснодар будут проходить комплексные массовые тесты для проверки готовности аэропортовых служб к открытию воздушной гавани", - говорится в сообщении. Отмечается, что подобные тренировки в аэропорту проводятся регулярно, в пятницу они пройдут с участием авиакомпании "Азимут".Также будет проведена тренировочная регистрация на рейс - без фактического вылета "пассажиров", в роли которых выступят сотрудники аэропорта и студенты вузов.Ранее сообщалось, что технический рейс, после проведения которого будет решён вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре, запланирован на пятницу.

https://ria.ru/20231213/simferopol-1915506710.html

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

краснодар, безопасность