Рейтинг@Mail.ru
ФТС подтвердила закрытие двух пунктов пропуска на границе с Финляндией - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/kpp-1916076553.html
ФТС подтвердила закрытие двух пунктов пропуска на границе с Финляндией
ФТС подтвердила закрытие двух пунктов пропуска на границе с Финляндией - РИА Новости, 15.12.2023
ФТС подтвердила закрытие двух пунктов пропуска на границе с Финляндией
Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила в Telegram-канале закрытие всех пунктов пропуска на границе с Финляндией, кроме железнодорожного пункта... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:09
2023-12-15T17:09
россия
финляндия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912943620_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ffbac5ef0e6ab62ea9ad0a3238449f65.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила в Telegram-канале закрытие всех пунктов пропуска на границе с Финляндией, кроме железнодорожного пункта пропуска (ЖДПП) "Бусловская" ("Вайниккала"). "Финляндия закрывает сухопутные пункты пропуска на границе с Россией. Решение распространяется на все пункты, кроме ЖДПП Бусловская (Вайниккала), и будет действовать с 21:00 по мск 15 декабря до 14 января 2024 года", - говорится в сообщении ведомства. Финляндия 30 ноября закрыла все пункты пересечения сухопутной границы с Россией из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пограничных пунктах: "Ваалимаа" и "Ниирала". Однако на внеочередном заседании правительства страны, прошедшем в четверг, было принято решение вновь закрыть пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией - до 14 января.
https://ria.ru/20231214/zakrytie-1915906072.html
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912943620_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_c566e74186a0d92ffce01724bc709bc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, финляндия, федеральная таможенная служба (фтс россии), в мире
Россия, Финляндия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), В мире
ФТС подтвердила закрытие двух пунктов пропуска на границе с Финляндией

Таможенная служба РФ подтвердила закрытие двух КПП на границе с Финляндией

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила в Telegram-канале закрытие всех пунктов пропуска на границе с Финляндией, кроме железнодорожного пункта пропуска (ЖДПП) "Бусловская" ("Вайниккала").
"Финляндия закрывает сухопутные пункты пропуска на границе с Россией. Решение распространяется на все пункты, кроме ЖДПП Бусловская (Вайниккала), и будет действовать с 21:00 по мск 15 декабря до 14 января 2024 года", - говорится в сообщении ведомства.
Финляндия 30 ноября закрыла все пункты пересечения сухопутной границы с Россией из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пограничных пунктах: "Ваалимаа" и "Ниирала". Однако на внеочередном заседании правительства страны, прошедшем в четверг, было принято решение вновь закрыть пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией - до 14 января.
Граница России с Финляндией
Ecolines приостановит автобусное движение между Россией и Финляндией
14 декабря, 20:17
 
РоссияФинляндияФедеральная таможенная служба (ФТС России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала