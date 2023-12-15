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ФТС подтвердила закрытие двух пунктов пропуска на границе с Финляндией

ФТС подтвердила закрытие двух пунктов пропуска на границе с Финляндией - РИА Новости, 15.12.2023

ФТС подтвердила закрытие двух пунктов пропуска на границе с Финляндией

Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила в Telegram-канале закрытие всех пунктов пропуска на границе с Финляндией, кроме железнодорожного пункта... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T17:09

2023-12-15T17:09

2023-12-15T17:09

россия

финляндия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

в мире

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила в Telegram-канале закрытие всех пунктов пропуска на границе с Финляндией, кроме железнодорожного пункта пропуска (ЖДПП) "Бусловская" ("Вайниккала"). "Финляндия закрывает сухопутные пункты пропуска на границе с Россией. Решение распространяется на все пункты, кроме ЖДПП Бусловская (Вайниккала), и будет действовать с 21:00 по мск 15 декабря до 14 января 2024 года", - говорится в сообщении ведомства. Финляндия 30 ноября закрыла все пункты пересечения сухопутной границы с Россией из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пограничных пунктах: "Ваалимаа" и "Ниирала". Однако на внеочередном заседании правительства страны, прошедшем в четверг, было принято решение вновь закрыть пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией - до 14 января.

https://ria.ru/20231214/zakrytie-1915906072.html

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россия, финляндия, федеральная таможенная служба (фтс россии), в мире