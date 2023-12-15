Рейтинг@Mail.ru
Северная Корея планирует развивать туризм с Приморьем - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:05 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/koreya-1915946949.html
Северная Корея планирует развивать туризм с Приморьем
Северная Корея планирует развивать туризм с Приморьем - РИА Новости, 15.12.2023
Северная Корея планирует развивать туризм с Приморьем
Северная Корея разработала ряд предложений для российских туроператоров, Приморье готово включиться в работу, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:05
2023-12-15T11:05
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
владивосток
олег кожемяко
пхеньян
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901049058_0:258:3064:1982_1920x0_80_0_0_36c788b1a4afdac598cc40b036b640c4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Северная Корея разработала ряд предложений для российских туроператоров, Приморье готово включиться в работу, сообщил губернатор Олег Кожемяко. "Корейская Народно-Демократическая Республика намерена развивать туристские связи с Приморьем и уже разработала ряд предложений для российских туроператоров. Детали нового направления сотрудничества обсудили с членом правления Корейского объединения по развитию туризма и инвестиций Ким Рён Еном", – написал Кожемяко в своем телеграм-канале. Он отметил, что в Северной Корее много красивых мест, есть пляжный отдых, лыжный курорт, исторические достопримечательности. На встрече, видео с которой опубликовано в соцсетях, он сказал, что Приморье готово отработать пути сообщения железнодорожным, воздушным и морским транспортом, чтобы предложить россиянам готовый турпродукт. "Мы с начальником железной дороги разговаривали. Отработать поезд, куда будет заходить. Мы здесь готовы организовать, и железная дорога готова. По авиасообщению – нужен набор людей, стоимость билета, доставка в аэропорт, стоимость. И мы в этот проект включимся без проблем", – добавил губернатор. Из Владивостока в Пхеньян дважды в неделю летают самолеты авиакомпании Air Koryo. Железнодорожного и морского пассажирского сообщения с КНДР из Приморья сейчас нет.Делегация из Приморья во главе с Кожемяко прибыла в КНДР 11 декабря. В ходе поездки представители властей российского региона провели встречи для развития гуманитарных связей с этой страной, прежде всего – в области культуры, туризма и спорта.
https://ria.ru/20231011/kndr-1901067673.html
владивосток
пхеньян
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901049058_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_e48d7869ce252d4bd594bceac0bcac3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, туристы, владивосток, олег кожемяко, пхеньян, кндр (северная корея)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Владивосток, Олег Кожемяко, Пхеньян, КНДР (Северная Корея)
Северная Корея планирует развивать туризм с Приморьем

Северная Корея разработала ряд предложений для российских туроператоров

© iStock.com / Omer Serkan BakirУлица в Пхеньяне
Улица в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© iStock.com / Omer Serkan Bakir
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Северная Корея разработала ряд предложений для российских туроператоров, Приморье готово включиться в работу, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
"Корейская Народно-Демократическая Республика намерена развивать туристские связи с Приморьем и уже разработала ряд предложений для российских туроператоров. Детали нового направления сотрудничества обсудили с членом правления Корейского объединения по развитию туризма и инвестиций Ким Рён Еном", – написал Кожемяко в своем телеграм-канале.
Он отметил, что в Северной Корее много красивых мест, есть пляжный отдых, лыжный курорт, исторические достопримечательности.
На встрече, видео с которой опубликовано в соцсетях, он сказал, что Приморье готово отработать пути сообщения железнодорожным, воздушным и морским транспортом, чтобы предложить россиянам готовый турпродукт.
"Мы с начальником железной дороги разговаривали. Отработать поезд, куда будет заходить. Мы здесь готовы организовать, и железная дорога готова. По авиасообщению – нужен набор людей, стоимость билета, доставка в аэропорт, стоимость. И мы в этот проект включимся без проблем", – добавил губернатор.
Из Владивостока в Пхеньян дважды в неделю летают самолеты авиакомпании Air Koryo. Железнодорожного и морского пассажирского сообщения с КНДР из Приморья сейчас нет.
Делегация из Приморья во главе с Кожемяко прибыла в КНДР 11 декабря. В ходе поездки представители властей российского региона провели встречи для развития гуманитарных связей с этой страной, прежде всего – в области культуры, туризма и спорта.
Жители Пхеньяна во время демонстрации, посвященной 60-летию окончания Корейской войны - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Страна видимого коммунизма. Как на самом деле живут в Северной Корее
11 октября, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыВладивостокОлег КожемякоПхеньянКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала