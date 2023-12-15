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Северная Корея планирует развивать туризм с Приморьем

Северная Корея планирует развивать туризм с Приморьем - РИА Новости, 15.12.2023

Северная Корея планирует развивать туризм с Приморьем

Северная Корея разработала ряд предложений для российских туроператоров, Приморье готово включиться в работу, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T11:05

2023-12-15T11:05

2023-12-15T11:05

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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Северная Корея разработала ряд предложений для российских туроператоров, Приморье готово включиться в работу, сообщил губернатор Олег Кожемяко. "Корейская Народно-Демократическая Республика намерена развивать туристские связи с Приморьем и уже разработала ряд предложений для российских туроператоров. Детали нового направления сотрудничества обсудили с членом правления Корейского объединения по развитию туризма и инвестиций Ким Рён Еном", – написал Кожемяко в своем телеграм-канале. Он отметил, что в Северной Корее много красивых мест, есть пляжный отдых, лыжный курорт, исторические достопримечательности. На встрече, видео с которой опубликовано в соцсетях, он сказал, что Приморье готово отработать пути сообщения железнодорожным, воздушным и морским транспортом, чтобы предложить россиянам готовый турпродукт. "Мы с начальником железной дороги разговаривали. Отработать поезд, куда будет заходить. Мы здесь готовы организовать, и железная дорога готова. По авиасообщению – нужен набор людей, стоимость билета, доставка в аэропорт, стоимость. И мы в этот проект включимся без проблем", – добавил губернатор. Из Владивостока в Пхеньян дважды в неделю летают самолеты авиакомпании Air Koryo. Железнодорожного и морского пассажирского сообщения с КНДР из Приморья сейчас нет.Делегация из Приморья во главе с Кожемяко прибыла в КНДР 11 декабря. В ходе поездки представители властей российского региона провели встречи для развития гуманитарных связей с этой страной, прежде всего – в области культуры, туризма и спорта.

https://ria.ru/20231011/kndr-1901067673.html

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