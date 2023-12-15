https://ria.ru/20231215/koreya-1915946949.html
Северная Корея планирует развивать туризм с Приморьем
Северная Корея планирует развивать туризм с Приморьем - РИА Новости, 15.12.2023
Северная Корея планирует развивать туризм с Приморьем
Северная Корея разработала ряд предложений для российских туроператоров, Приморье готово включиться в работу, сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:05
2023-12-15T11:05
2023-12-15T11:05
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
владивосток
олег кожемяко
пхеньян
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901049058_0:258:3064:1982_1920x0_80_0_0_36c788b1a4afdac598cc40b036b640c4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Северная Корея разработала ряд предложений для российских туроператоров, Приморье готово включиться в работу, сообщил губернатор Олег Кожемяко. "Корейская Народно-Демократическая Республика намерена развивать туристские связи с Приморьем и уже разработала ряд предложений для российских туроператоров. Детали нового направления сотрудничества обсудили с членом правления Корейского объединения по развитию туризма и инвестиций Ким Рён Еном", – написал Кожемяко в своем телеграм-канале. Он отметил, что в Северной Корее много красивых мест, есть пляжный отдых, лыжный курорт, исторические достопримечательности. На встрече, видео с которой опубликовано в соцсетях, он сказал, что Приморье готово отработать пути сообщения железнодорожным, воздушным и морским транспортом, чтобы предложить россиянам готовый турпродукт. "Мы с начальником железной дороги разговаривали. Отработать поезд, куда будет заходить. Мы здесь готовы организовать, и железная дорога готова. По авиасообщению – нужен набор людей, стоимость билета, доставка в аэропорт, стоимость. И мы в этот проект включимся без проблем", – добавил губернатор. Из Владивостока в Пхеньян дважды в неделю летают самолеты авиакомпании Air Koryo. Железнодорожного и морского пассажирского сообщения с КНДР из Приморья сейчас нет.Делегация из Приморья во главе с Кожемяко прибыла в КНДР 11 декабря. В ходе поездки представители властей российского региона провели встречи для развития гуманитарных связей с этой страной, прежде всего – в области культуры, туризма и спорта.
https://ria.ru/20231011/kndr-1901067673.html
владивосток
пхеньян
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901049058_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_e48d7869ce252d4bd594bceac0bcac3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, владивосток, олег кожемяко, пхеньян, кндр (северная корея)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Владивосток, Олег Кожемяко, Пхеньян, КНДР (Северная Корея)
Северная Корея планирует развивать туризм с Приморьем
Северная Корея разработала ряд предложений для российских туроператоров
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек – РИА Новости. Северная Корея разработала ряд предложений для российских туроператоров, Приморье готово включиться в работу, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
"Корейская Народно-Демократическая Республика намерена развивать туристские связи с Приморьем и уже разработала ряд предложений для российских туроператоров. Детали нового направления сотрудничества обсудили с членом правления Корейского объединения по развитию туризма и инвестиций Ким Рён Еном", – написал
Кожемяко в своем телеграм-канале.
Он отметил, что в Северной Корее много красивых мест, есть пляжный отдых, лыжный курорт, исторические достопримечательности.
На встрече, видео с которой опубликовано в соцсетях, он сказал, что Приморье готово отработать пути сообщения железнодорожным, воздушным и морским транспортом, чтобы предложить россиянам готовый турпродукт.
"Мы с начальником железной дороги разговаривали. Отработать поезд, куда будет заходить. Мы здесь готовы организовать, и железная дорога готова. По авиасообщению – нужен набор людей, стоимость билета, доставка в аэропорт, стоимость. И мы в этот проект включимся без проблем", – добавил губернатор.
Из Владивостока
в Пхеньян
дважды в неделю летают самолеты авиакомпании Air Koryo. Железнодорожного и морского пассажирского сообщения с КНДР из Приморья сейчас нет.
Делегация из Приморья во главе с Кожемяко прибыла в КНДР 11 декабря. В ходе поездки представители властей российского региона провели встречи для развития гуманитарных связей с этой страной, прежде всего – в области культуры, туризма и спорта.
Страна видимого коммунизма. Как на самом деле живут в Северной Корее