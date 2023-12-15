https://ria.ru/20231215/konstitutsiya-1916114529.html
Путин рассказал о роли конституции в России
Путин рассказал о роли конституции в России - РИА Новости, 15.12.2023
Путин рассказал о роли конституции в России
Российская Конституция, принятая в 1993 году, создала прочные гарантии соблюдения прав и свобод граждан России, а также определила облик современного... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T20:50
2023-12-15T20:50
2023-12-15T21:03
россия
политика
владимир путин
госдума рф
совет федерации рф
день конституции в россии
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российская Конституция, принятая в 1993 году, создала прочные гарантии соблюдения прав и свобод граждан России, а также определила облик современного российского парламента, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Госдумы и лидеров фракций в пятницу в Кремле."Хотел бы подчеркнуть еще раз, что Конституция 1993 года, безусловно, создала хорошие, прочные гарантии соблюдения прав свобод граждан России, основы нашей государственной правовой системы и сбалансированных федеративных отношений. И конечно, Конституция во многом определила облик современного российского парламента — и верхней палаты — Совета Федерации, и Государственной Думы, их роль в жизни страны, высокий статус парламента, обеих его палат", — сказал Путин."Добавлю, что Конституция, которую мы рассматриваем все время как живой организм, и конституционные поправки, принятые в ходе общероссийского голосования в 2020 году, значительно расширили полномочия, укрепили влияние, повысили ответственность Федерального Собрания", — отметил он.
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
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россия, политика, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф, день конституции в россии
Россия, Политика, Владимир Путин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, День Конституции в России
Путин рассказал о роли конституции в России
Путин: конституция создала прочные гарантии соблюдения прав и свобод россиян