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Песков прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине
Песков прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 15.12.2023
Песков прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за один день,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:28
2023-12-15T17:28
2023-12-15T17:45
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за один день, отметил, что это слишком сложная проблема для такого простого решения, сообщает телеканал NBC.Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа."Он (Песков) поставил под сомнение утверждение Трампа о том, что он завершит войну (на Украине) за один день, заявив, что "слишком сложно" решить это так легко", - говорится в сообщении телеканала, интервью которому дал Песков.
https://ria.ru/20231214/polsha-1915697824.html
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Песков прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине
Песков назвал конфликт на Украине сложной проблемой для решения за один день