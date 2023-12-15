https://ria.ru/20231215/konflikt-1916079803.html

Песков прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине

Песков прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 15.12.2023

Песков прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за один день,... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T17:28

2023-12-15T17:28

2023-12-15T17:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дмитрий песков

сша

дональд трамп

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52268c526c32133712e282a2929fb898.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за один день, отметил, что это слишком сложная проблема для такого простого решения, сообщает телеканал NBC.Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа."Он (Песков) поставил под сомнение утверждение Трампа о том, что он завершит войну (на Украине) за один день, заявив, что "слишком сложно" решить это так легко", - говорится в сообщении телеканала, интервью которому дал Песков.

https://ria.ru/20231214/polsha-1915697824.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дмитрий песков, сша, дональд трамп, россия