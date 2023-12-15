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Песков прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 15.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:28 15.12.2023 (обновлено: 17:45 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/konflikt-1916079803.html
Песков прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине
Песков прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 15.12.2023
Песков прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за один день,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:28
2023-12-15T17:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий песков
сша
дональд трамп
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за один день, отметил, что это слишком сложная проблема для такого простого решения, сообщает телеканал NBC.Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа."Он (Песков) поставил под сомнение утверждение Трампа о том, что он завершит войну (на Украине) за один день, заявив, что "слишком сложно" решить это так легко", - говорится в сообщении телеканала, интервью которому дал Песков.
https://ria.ru/20231214/polsha-1915697824.html
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в мире, украина, дмитрий песков, сша, дональд трамп, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Песков, США, Дональд Трамп, Россия
Песков прокомментировал слова Трампа о завершении конфликта на Украине

Песков назвал конфликт на Украине сложной проблемой для решения за один день

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков на совместной "прямой линии" президента РФ Владимира Путина с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе
Дмитрий Песков на совместной прямой линии президента РФ Владимира Путина с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за один день, отметил, что это слишком сложная проблема для такого простого решения, сообщает телеканал NBC.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между РФ и Украиной всего за 24 часа.
"Он (Песков) поставил под сомнение утверждение Трампа о том, что он завершит войну (на Украине) за один день, заявив, что "слишком сложно" решить это так легко", - говорится в сообщении телеканала, интервью которому дал Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий ПесковСШАДональд ТрампРоссия
 
 
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