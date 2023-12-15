Кондратьев пообещал проработать вопросы прямой линии и конференции
Глава Кубани Кондратьев пообещал проработать вопросы прямой линии и конференции
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вопросы от региона, прозвучавшие во время прямой линии, будут проработаны, как и прозвучавшие вопросы из других субъектов страны, применимые к Кубани.
Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и жителями страны продолжалось 4 часа 4 минуты.
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"Прозвучали и вопросы из нашего края. Увидел много тем из других субъектов, которые применимы и к нашему региону. Будем работать по этим направлениям", - написал в Telegram-канале Кондратьев.
От Краснодарского края вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре задал журналист краевой столицы. Владимир Путин отметил, что главный критерий тут - обеспечение безопасности пассажиров. Кроме того, жительница Краснодара спросила президента об увеличении цен на куриные яйца и мясо птицы. Путин принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства. По его словам, причина повышения цен связана с увеличением спроса на яйца в результате увеличения доходов населения, при этом объемы производства остались на прежнем уровне, а также вовремя не был открыт импорт. Президент подчеркнул, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться.