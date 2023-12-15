https://ria.ru/20231215/kondratev-1915927502.html

Кондратьев пообещал проработать вопросы прямой линии и конференции

Кондратьев пообещал проработать вопросы прямой линии и конференции - РИА Новости, 15.12.2023

Кондратьев пообещал проработать вопросы прямой линии и конференции

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вопросы от региона, прозвучавшие во время прямой линии, будут проработаны, как и прозвучавшие... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T00:10

2023-12-15T00:10

2023-12-15T00:10

краснодарский край

краснодар

россия

вениамин кондратьев

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

большая пресс-конференция владимира путина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805793428_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_078a1b219e8c3a156b884e83e7193fe4.jpg

КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вопросы от региона, прозвучавшие во время прямой линии, будут проработаны, как и прозвучавшие вопросы из других субъектов страны, применимые к Кубани.Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и жителями страны продолжалось 4 часа 4 минуты."Прозвучали и вопросы из нашего края. Увидел много тем из других субъектов, которые применимы и к нашему региону. Будем работать по этим направлениям", - написал в Telegram-канале Кондратьев. От Краснодарского края вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре задал журналист краевой столицы. Владимир Путин отметил, что главный критерий тут - обеспечение безопасности пассажиров. Кроме того, жительница Краснодара спросила президента об увеличении цен на куриные яйца и мясо птицы. Путин принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства. По его словам, причина повышения цен связана с увеличением спроса на яйца в результате увеличения доходов населения, при этом объемы производства остались на прежнем уровне, а также вовремя не был открыт импорт. Президент подчеркнул, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться.

https://ria.ru/20231214/putin-1915922697.html

краснодарский край

краснодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

краснодарский край, краснодар, россия, вениамин кондратьев, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным, большая пресс-конференция владимира путина