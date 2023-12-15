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Кондратьев пообещал проработать вопросы прямой линии и конференции - РИА Новости, 15.12.2023
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00:10 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/kondratev-1915927502.html
Кондратьев пообещал проработать вопросы прямой линии и конференции
Кондратьев пообещал проработать вопросы прямой линии и конференции - РИА Новости, 15.12.2023
Кондратьев пообещал проработать вопросы прямой линии и конференции
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вопросы от региона, прозвучавшие во время прямой линии, будут проработаны, как и прозвучавшие... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T00:10
2023-12-15T00:10
краснодарский край
краснодар
россия
вениамин кондратьев
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
большая пресс-конференция владимира путина
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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вопросы от региона, прозвучавшие во время прямой линии, будут проработаны, как и прозвучавшие вопросы из других субъектов страны, применимые к Кубани.Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и жителями страны продолжалось 4 часа 4 минуты."Прозвучали и вопросы из нашего края. Увидел много тем из других субъектов, которые применимы и к нашему региону. Будем работать по этим направлениям", - написал в Telegram-канале Кондратьев. От Краснодарского края вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре задал журналист краевой столицы. Владимир Путин отметил, что главный критерий тут - обеспечение безопасности пассажиров. Кроме того, жительница Краснодара спросила президента об увеличении цен на куриные яйца и мясо птицы. Путин принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства. По его словам, причина повышения цен связана с увеличением спроса на яйца в результате увеличения доходов населения, при этом объемы производства остались на прежнем уровне, а также вовремя не был открыт импорт. Президент подчеркнул, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться.
https://ria.ru/20231214/putin-1915922697.html
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Краснодарский край, Краснодар, Россия, Вениамин Кондратьев, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным, Большая пресс-конференция Владимира Путина
Кондратьев пообещал проработать вопросы прямой линии и конференции

Глава Кубани Кондратьев пообещал проработать вопросы прямой линии и конференции

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вопросы от региона, прозвучавшие во время прямой линии, будут проработаны, как и прозвучавшие вопросы из других субъектов страны, применимые к Кубани.
Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и жителями страны продолжалось 4 часа 4 минуты.
«
"Прозвучали и вопросы из нашего края. Увидел много тем из других субъектов, которые применимы и к нашему региону. Будем работать по этим направлениям", - написал в Telegram-канале Кондратьев.
От Краснодарского края вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре задал журналист краевой столицы. Владимир Путин отметил, что главный критерий тут - обеспечение безопасности пассажиров. Кроме того, жительница Краснодара спросила президента об увеличении цен на куриные яйца и мясо птицы. Путин принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства. По его словам, причина повышения цен связана с увеличением спроса на яйца в результате увеличения доходов населения, при этом объемы производства остались на прежнем уровне, а также вовремя не был открыт импорт. Президент подчеркнул, что ситуация с ценами на яйца будет улучшаться.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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Вчера, 23:07
 
Краснодарский крайКраснодарРоссияВениамин КондратьевВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром ПутинымБольшая пресс-конференция Владимира Путина
 
 
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