https://ria.ru/20231215/kompleks-1916023374.html
Многофункциональный комплекс в подмосковной Дубне достроят в 2024 году
Многофункциональный комплекс в подмосковной Дубне достроят в 2024 году - РИА Новости, 15.12.2023
Многофункциональный комплекс в подмосковной Дубне достроят в 2024 году
Многофункциональный комплекс с гостиницей в Дубне Московской области готов на 80%, строительство должны завершить ко второму кварталу 2024 года, сообщает... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:12
2023-12-15T14:12
2023-12-15T14:12
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Многофункциональный комплекс с гостиницей в Дубне Московской области готов на 80%, строительство должны завершить ко второму кварталу 2024 года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья. Главгосстройнадзор региона провел профилактический визит на реконструкции многофункционального комплекса, который строят на проспекте Боголюбова в Дубне. В настоящее время на объекте проводят работы по устройству внутренних инженерных систем. В пресс-службе уточнили, что здание комплекса занимает площадь свыше 19 тысяч квадратных метров и состоит из шести корпусов разной этажности. Там расположатся магазины промтоваров, в том числе сувениров, административно-офисные помещения, а во втором корпусе откроют гостиницу на 35 номеров для размещения 55 человек. На цокольном этаже организуют парковку на 102 машиноместа. Объект строят с марта 2021 года и ко второму кварталу 2024 года работы должны завершиться. Комплекс граничит с городским парком, в рамках реконструкции застройщик проведет благоустройство пешеходной зоны на набережной, которая проходит вдоль обратной стороны здания.
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московская область (подмосковье), дубна, главгосстройнадзор
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дубна, Главгосстройнадзор
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Многофункциональный комплекс с гостиницей в Дубне Московской области готов на 80%, строительство должны завершить ко второму кварталу 2024 года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.
Главгосстройнадзор региона провел профилактический визит на реконструкции многофункционального комплекса, который строят на проспекте Боголюбова в Дубне. В настоящее время на объекте проводят работы по устройству внутренних инженерных систем.
В пресс-службе уточнили, что здание комплекса занимает площадь свыше 19 тысяч квадратных метров и состоит из шести корпусов разной этажности. Там расположатся магазины промтоваров, в том числе сувениров, административно-офисные помещения, а во втором корпусе откроют гостиницу на 35 номеров для размещения 55 человек. На цокольном этаже организуют парковку на 102 машиноместа.
Объект строят с марта 2021 года и ко второму кварталу 2024 года работы должны завершиться. Комплекс граничит с городским парком, в рамках реконструкции застройщик проведет благоустройство пешеходной зоны на набережной, которая проходит вдоль обратной стороны здания.
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