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Издательство АСТ приостановило распространение книг Акунина и Быкова* - РИА Новости, 15.12.2023
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12:00 15.12.2023 (обновлено: 13:46 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/knigi-1915979217.html
Издательство АСТ приостановило распространение книг Акунина и Быкова*
Издательство АСТ приостановило распространение книг Акунина и Быкова* - РИА Новости, 15.12.2023
Издательство АСТ приостановило распространение книг Акунина и Быкова*
Книги российских писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова* не будут выпускать до правовой оценки их политических высказываний, сообщили в издательстве АСТ. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:00
2023-12-15T13:46
россия
дмитрий быков
борис акунин
общество
украина
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Книги российских писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова* не будут выпускать до правовой оценки их политических высказываний, сообщили в издательстве АСТ. &quot;Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут&quot;, — заявил генеральный директор компании Павел Гришков.В свою очередь, сеть книжных магазинов "Читай-город — Буквоед" также приостановила продажи книг Акунина и Быкова*. "С нашей стороны направлен запрос в издательство и независимым юристам на правовую оценку ситуации", — уточнили в пресс-службе организации. Оба писателя эмигрировали из России и публично высказывались против спецоперации. Кроме того, в разговорах с пранкерами Вованом и Лексусом, Быков* признался, что ему обидно за убийства россиян, но при этом "претензий к Украине он не имеет". Акунин, в свою очередь, призвал создать "программу помощи релокации дезертирам из российской армии".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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россия, дмитрий быков, борис акунин, общество, украина
Россия, Дмитрий Быков, Борис Акунин, Общество, Украина
Издательство АСТ приостановило распространение книг Акунина и Быкова*

АСТ и "Читай-город — Буквоед" приостановили выпуск книг Акунина и Быкова

© РИА Новости / Максим БлиновПисатель Борис Акунин
Писатель Борис Акунин - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Писатель Борис Акунин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Книги российских писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова* не будут выпускать до правовой оценки их политических высказываний, сообщили в издательстве АСТ.
«

"Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут", — заявил генеральный директор компании Павел Гришков.

В свою очередь, сеть книжных магазинов "Читай-город — Буквоед" также приостановила продажи книг Акунина и Быкова*.
"С нашей стороны направлен запрос в издательство и независимым юристам на правовую оценку ситуации", — уточнили в пресс-службе организации.
Оба писателя эмигрировали из России и публично высказывались против спецоперации. Кроме того, в разговорах с пранкерами Вованом и Лексусом, Быков* признался, что ему обидно за убийства россиян, но при этом "претензий к Украине он не имеет". Акунин, в свою очередь, призвал создать "программу помощи релокации дезертирам из российской армии".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Писатель Борис Акунин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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РоссияДмитрий БыковБорис АкунинОбществоУкраина
 
 
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