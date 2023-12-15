https://ria.ru/20231215/knigi-1915979217.html

Издательство АСТ приостановило распространение книг Акунина и Быкова*

Издательство АСТ приостановило распространение книг Акунина и Быкова* - РИА Новости, 15.12.2023

Издательство АСТ приостановило распространение книг Акунина и Быкова*

Книги российских писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова* не будут выпускать до правовой оценки их политических высказываний, сообщили в издательстве АСТ. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:00

2023-12-15T12:00

2023-12-15T13:46

россия

дмитрий быков

борис акунин

общество

украина

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Книги российских писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова* не будут выпускать до правовой оценки их политических высказываний, сообщили в издательстве АСТ. "Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут", — заявил генеральный директор компании Павел Гришков.В свою очередь, сеть книжных магазинов "Читай-город — Буквоед" также приостановила продажи книг Акунина и Быкова*. "С нашей стороны направлен запрос в издательство и независимым юристам на правовую оценку ситуации", — уточнили в пресс-службе организации. Оба писателя эмигрировали из России и публично высказывались против спецоперации. Кроме того, в разговорах с пранкерами Вованом и Лексусом, Быков* признался, что ему обидно за убийства россиян, но при этом "претензий к Украине он не имеет". Акунин, в свою очередь, призвал создать "программу помощи релокации дезертирам из российской армии".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://radiosputnik.ru/20231213/akunin-1915543347.html

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россия, дмитрий быков, борис акунин, общество, украина