https://ria.ru/20231215/klyuchi-1915972574.html

Почти 60 семей из аварийного жилья получили ключи от квартир в Шатуре

Почти 60 семей из аварийного жилья получили ключи от квартир в Шатуре - РИА Новости, 15.12.2023

Почти 60 семей из аварийного жилья получили ключи от квартир в Шатуре

Ключи от новых квартир получили 57 семей из аварийного жилья в Туголесском Боре подмосковной Шатуры, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T11:18

2023-12-15T11:18

2023-12-15T11:18

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шатура

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ключи от новых квартир получили 57 семей из аварийного жилья в Туголесском Боре подмосковной Шатуры, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона. По информации пресс-службы, 14 декабря в поселке Туголесский Бор прошло торжественное вручение ключей жителям новостройки по улице Октябрьская, 7. 60-квартирный четырехэтажный дом возвели в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В доме 28 однокомнатных квартир, 23 – двухкомнатных и девять - трехкомнатных. Строительство проводили под контролем министерства строительного комплекса Подмосковья. Общая площадь расселяемого жилья составляет порядка 2,5 тысячи квадратных метров. Сюда переедут жильцы четырех домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Всего по программе переселения новоселье здесь отметят 131 человек. В новый дом подвели все коммуникации, сделали ремонт, установили сантехнику и электроплиты. Здание оборудовано пандусами для маломобильных граждан и просторными лоджиями. Кроме того, провели необходимое благоустройство прилегающей территории. Министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев отметил, что в ближайшее время в Шатуре справят новоселье еще 62 семьи, которые переедут из непригодного жилья в дом-новостройку на улице Химиков в Рошале. Будет расселено свыше трех тысяч квадратных метров аварийного жилья. В 2024 году в регионе стартует второй этап программы расселения жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года – это еще почти 24 тысячи человек и 380 тысяч "квадратов".

https://ria.ru/20231121/doma_dlya_pereselentsev-1910915654.html

https://ria.ru/20231204/zhile-1913547336.html

https://ria.ru/20231213/deti-siroty-1915536786.html

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жилье, шатура, московская область (подмосковье)