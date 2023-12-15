https://ria.ru/20231215/kitay-1915960633.html

В Китае оценили позицию Путина по российско-китайским отношениям

В Китае оценили позицию Путина по российско-китайским отношениям - РИА Новости, 15.12.2023

В Китае оценили позицию Путина по российско-китайским отношениям

Китай ценит позитивную позицию президента РФ Владимира Путина по китайско-российским отношениям, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T10:24

2023-12-15T10:24

2023-12-15T10:44

китай

россия

владимир путин

мао нин

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ПЕКИН, 15 дек - РИА Новости. Китай ценит позитивную позицию президента РФ Владимира Путина по китайско-российским отношениям, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Отношения между Россией и Китаем являются одним из важнейших гарантов стабильности в мире, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года."Китай принял к сведению позитивные комментарии президента Путина о двусторонних отношениях Китая и России и ценит их", - сказала Мао Нин, комментируя высказывания российского президента об отношениях РФ и КНР.Дипломат подчеркнула, что отношения Китая и России сохраняют здоровое и стабильное развитие на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды. По ее словам, отношения РФ и КНР "принесли ощутимую пользу народам двух стран", а также "сыграли положительную роль в содействии общему развитию и прогрессу в мире".

https://ria.ru/20231207/es-1914356230.html

китай

россия

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китай, россия, владимир путин, мао нин