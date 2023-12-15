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В Китае оценили позицию Путина по российско-китайским отношениям
В Китае оценили позицию Путина по российско-китайским отношениям - РИА Новости, 15.12.2023
В Китае оценили позицию Путина по российско-китайским отношениям
Китай ценит позитивную позицию президента РФ Владимира Путина по китайско-российским отношениям, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:24
2023-12-15T10:24
2023-12-15T10:44
китай
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владимир путин
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ПЕКИН, 15 дек - РИА Новости. Китай ценит позитивную позицию президента РФ Владимира Путина по китайско-российским отношениям, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Отношения между Россией и Китаем являются одним из важнейших гарантов стабильности в мире, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года."Китай принял к сведению позитивные комментарии президента Путина о двусторонних отношениях Китая и России и ценит их", - сказала Мао Нин, комментируя высказывания российского президента об отношениях РФ и КНР.Дипломат подчеркнула, что отношения Китая и России сохраняют здоровое и стабильное развитие на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды. По ее словам, отношения РФ и КНР "принесли ощутимую пользу народам двух стран", а также "сыграли положительную роль в содействии общему развитию и прогрессу в мире".
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китай, россия, владимир путин, мао нин
Китай, Россия, Владимир Путин, Мао Нин
В Китае оценили позицию Путина по российско-китайским отношениям
МИД КНР: Китай ценит позицию Путина по российско-китайским отношениям
ПЕКИН, 15 дек - РИА Новости. Китай ценит позитивную позицию президента РФ Владимира Путина по китайско-российским отношениям, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Отношения между Россией и Китаем являются одним из важнейших гарантов стабильности в мире, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года.
«
"Китай принял к сведению позитивные комментарии президента Путина о двусторонних отношениях Китая и России и ценит их", - сказала Мао Нин, комментируя высказывания российского президента об отношениях РФ и КНР.
Дипломат подчеркнула, что отношения Китая и России сохраняют здоровое и стабильное развитие на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды. По ее словам, отношения РФ и КНР "принесли ощутимую пользу народам двух стран", а также "сыграли положительную роль в содействии общему развитию и прогрессу в мире".
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