Рейтинг@Mail.ru
В Китае оценили позицию Путина по российско-китайским отношениям - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 15.12.2023 (обновлено: 10:44 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/kitay-1915960633.html
В Китае оценили позицию Путина по российско-китайским отношениям
В Китае оценили позицию Путина по российско-китайским отношениям - РИА Новости, 15.12.2023
В Китае оценили позицию Путина по российско-китайским отношениям
Китай ценит позитивную позицию президента РФ Владимира Путина по китайско-российским отношениям, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:24
2023-12-15T10:44
китай
россия
владимир путин
мао нин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903504220_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_60bebdc7d679b951bb39c0c8aad2ebe1.jpg
ПЕКИН, 15 дек - РИА Новости. Китай ценит позитивную позицию президента РФ Владимира Путина по китайско-российским отношениям, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Отношения между Россией и Китаем являются одним из важнейших гарантов стабильности в мире, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года."Китай принял к сведению позитивные комментарии президента Путина о двусторонних отношениях Китая и России и ценит их", - сказала Мао Нин, комментируя высказывания российского президента об отношениях РФ и КНР.Дипломат подчеркнула, что отношения Китая и России сохраняют здоровое и стабильное развитие на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды. По ее словам, отношения РФ и КНР "принесли ощутимую пользу народам двух стран", а также "сыграли положительную роль в содействии общему развитию и прогрессу в мире".
https://ria.ru/20231207/es-1914356230.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903504220_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_bcca48ef98c1798ed53fd747319595bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, владимир путин, мао нин
Китай, Россия, Владимир Путин, Мао Нин
В Китае оценили позицию Путина по российско-китайским отношениям

МИД КНР: Китай ценит позицию Путина по российско-китайским отношениям

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 дек - РИА Новости. Китай ценит позитивную позицию президента РФ Владимира Путина по китайско-российским отношениям, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Отношения между Россией и Китаем являются одним из важнейших гарантов стабильности в мире, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года.
«
"Китай принял к сведению позитивные комментарии президента Путина о двусторонних отношениях Китая и России и ценит их", - сказала Мао Нин, комментируя высказывания российского президента об отношениях РФ и КНР.
Дипломат подчеркнула, что отношения Китая и России сохраняют здоровое и стабильное развитие на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды. По ее словам, отношения РФ и КНР "принесли ощутимую пользу народам двух стран", а также "сыграли положительную роль в содействии общему развитию и прогрессу в мире".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Китай призвал Евросоюз разговаривать с Россией об Украине
7 декабря, 14:08
 
КитайРоссияВладимир ПутинМао Нин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала