https://ria.ru/20231215/kievstar-1915975216.html

СМИ сообщили о критическом повреждении системы "Киевстара" после кибератаки

СМИ сообщили о критическом повреждении системы "Киевстара" после кибератаки - РИА Новости, 15.12.2023

СМИ сообщили о критическом повреждении системы "Киевстара" после кибератаки

Некоторые сегменты системы украинского оператора связи "Киевстар" после мощной кибератаки восстановить не удастся, сообщило агентство "Украинские новости". РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T11:37

2023-12-15T11:37

2023-12-15T11:37

технологии

киевстар

служба безопасности украины

украина

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Некоторые сегменты системы украинского оператора связи "Киевстар" после мощной кибератаки восстановить не удастся, сообщило агентство "Украинские новости". Накануне представитель компании "Киевстар" Ирина Леличенко назвала "чепухой" информацию о том, что хакеры не только "убили" главный пункт управления сетью, но и "снесли" конфигурации на базовых станциях, она утверждает, что 90% базовых станций оператора находятся в рабочем состоянии. "Система подверглась критическому повреждению. К сожалению, восстановить некоторые сегменты не представляется возможным", - приводит агентство на своем сайте слова источника в киберсфере. Сбой в работе "Киевстара" произошел во вторник - абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании сообщили, что причиной технического сбоя в работе сети стала "мощная хакерская атака", в результате которой частично разрушена IT-инфраструктура оператора. СБУ возбудила уголовное дело по восьми статьям. Гендиректор "Киевстара" Александр Комаров 14 декабря заявил, что полное восстановление услуг оператора может занять несколько недель. Среди наиболее востребованных услуг компании он назвал мобильную голосовую связь, мобильный интернет и СМС, восстановление которых идет активнее. По словам Комарова, против "Киевстара" была предпринята самая масштабная в мире кибератака, она стала возможной из-за скомпрометированной учетной записи одного из сотрудников.

https://ria.ru/20231213/svyaz-1915505222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, киевстар, служба безопасности украины, украина