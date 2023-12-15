https://ria.ru/20231215/kiev-1916006501.html

В Киеве охранник не пустил детей в бомбоубежище во время тревоги

В Киеве охранник не пустил детей в бомбоубежище во время тревоги - РИА Новости, 15.12.2023

В Киеве охранник не пустил детей в бомбоубежище во время тревоги

Охранник в Киеве не пустил двух детей в бомбоубежище во время воздушной тревоги, так как они были с собакой, заведено уголовно дело, сообщает Киевская городская РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:26

2023-12-15T13:26

2023-12-15T13:26

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Охранник в Киеве не пустил двух детей в бомбоубежище во время воздушной тревоги, так как они были с собакой, заведено уголовно дело, сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram-канале. "При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту заведомого оставления без помощи детей, находившихся в опасном для жизни состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению", - говорится в сообщении. По данным следствия, 14 декабря 2023 года примерно в 17.20 мск во время воздушной тревоги 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались попасть в бомбоубежище в одной из школ в Святошинском районе Киева. Увидев, что дети были с собакой, охранник не пустил их. Ранее в офисе генпрокурора Украины заявляли о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений.

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