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В Киеве охранник не пустил детей в бомбоубежище во время тревоги - РИА Новости, 15.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:26 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/kiev-1916006501.html
В Киеве охранник не пустил детей в бомбоубежище во время тревоги
В Киеве охранник не пустил детей в бомбоубежище во время тревоги - РИА Новости, 15.12.2023
В Киеве охранник не пустил детей в бомбоубежище во время тревоги
Охранник в Киеве не пустил двух детей в бомбоубежище во время воздушной тревоги, так как они были с собакой, заведено уголовно дело, сообщает Киевская городская РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:26
2023-12-15T13:26
специальная военная операция на украине
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украина
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Охранник в Киеве не пустил двух детей в бомбоубежище во время воздушной тревоги, так как они были с собакой, заведено уголовно дело, сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram-канале. "При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту заведомого оставления без помощи детей, находившихся в опасном для жизни состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению", - говорится в сообщении. По данным следствия, 14 декабря 2023 года примерно в 17.20 мск во время воздушной тревоги 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались попасть в бомбоубежище в одной из школ в Святошинском районе Киева. Увидев, что дети были с собакой, охранник не пустил их. Ранее в офисе генпрокурора Украины заявляли о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений.
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
В Киеве охранник не пустил детей в бомбоубежище во время тревоги

В Киеве охранник не пустил двух детей в бомбоубежище во время воздушной тревоги

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Охранник в Киеве не пустил двух детей в бомбоубежище во время воздушной тревоги, так как они были с собакой, заведено уголовно дело, сообщает Киевская городская прокуратура в Telegram-канале.
«
"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту заведомого оставления без помощи детей, находившихся в опасном для жизни состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 14 декабря 2023 года примерно в 17.20 мск во время воздушной тревоги 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались попасть в бомбоубежище в одной из школ в Святошинском районе Киева. Увидев, что дети были с собакой, охранник не пустил их.
Ранее в офисе генпрокурора Украины заявляли о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, не сумевших попасть в бомбоубежище в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Ряд чиновников предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку. В стране началась ревизия всех защитных сооружений.
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