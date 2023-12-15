https://ria.ru/20231215/khischenie-1915994553.html

В Москве вынесли приговор сотрудникам завода, похищавшим запчасти к МиГ-29

В Москве вынесли приговор сотрудникам завода, похищавшим запчасти к МиГ-29 - РИА Новости, 15.12.2023

В Москве вынесли приговор сотрудникам завода, похищавшим запчасти к МиГ-29

Сотрудники завода осуждены в Москве на сроки до 17 лет за массовые хищения запчастей к истребителям МиГ-29 минимум на 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:57

2023-12-15T12:57

2023-12-15T13:22

москва

миг-29

происшествия

россия

объединенная двигателестроительная корпорация

ростех

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сотрудники завода осуждены в Москве на сроки до 17 лет за массовые хищения запчастей к истребителям МиГ-29 минимум на 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и области."Вынесен обвинительный приговор в отношении отдельных работников АО "ММП имени В.В. Чернышева" и бывшего сотрудника предприятия, причастных к хищению продукции военного назначения <...> Организатор преступного сообщества, а также 9 участников противоправной деятельности признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений и приговорены к лишению свободы сроком до 17 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях", - говорится в сообщении. Установлено, что они являются участниками группировки, занимающиеся хищениями "комплектующих к авиационным двигателям для истребителей семейства МиГ-29 в целях контрабандного вывоза в интересах оборонных ведомств иностранных государств"."В результате пресечения противоправной деятельности организованной преступной группы из незаконного оборота изъята похищенная продукция АО "ММП им. В.В. Чернышева" на общую сумму свыше 50 миллионов рублей", - добавляется в сообщении. По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям 158, 210 УК России "Кража в особо крупном размере" и "Организация преступного сообщества" соответственно. Ожидается вступление приговора суда в законную силу.АО "ММП им. В.В. Чернышева" входит в АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК), входящую в "Ростех".

https://ria.ru/20230427/gosoboronzakaz-1868143903.html

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Кирилл Волков

москва, миг-29, происшествия, россия, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех