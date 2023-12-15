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В Москве вынесли приговор сотрудникам завода, похищавшим запчасти к МиГ-29 - РИА Новости, 15.12.2023
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12:57 15.12.2023 (обновлено: 13:22 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/khischenie-1915994553.html
В Москве вынесли приговор сотрудникам завода, похищавшим запчасти к МиГ-29
В Москве вынесли приговор сотрудникам завода, похищавшим запчасти к МиГ-29 - РИА Новости, 15.12.2023
В Москве вынесли приговор сотрудникам завода, похищавшим запчасти к МиГ-29
Сотрудники завода осуждены в Москве на сроки до 17 лет за массовые хищения запчастей к истребителям МиГ-29 минимум на 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:57
2023-12-15T13:22
москва
миг-29
происшествия
россия
объединенная двигателестроительная корпорация
ростех
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сотрудники завода осуждены в Москве на сроки до 17 лет за массовые хищения запчастей к истребителям МиГ-29 минимум на 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и области."Вынесен обвинительный приговор в отношении отдельных работников АО "ММП имени В.В. Чернышева" и бывшего сотрудника предприятия, причастных к хищению продукции военного назначения &lt;...&gt; Организатор преступного сообщества, а также 9 участников противоправной деятельности признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений и приговорены к лишению свободы сроком до 17 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях", - говорится в сообщении. Установлено, что они являются участниками группировки, занимающиеся хищениями "комплектующих к авиационным двигателям для истребителей семейства МиГ-29 в целях контрабандного вывоза в интересах оборонных ведомств иностранных государств"."В результате пресечения противоправной деятельности организованной преступной группы из незаконного оборота изъята похищенная продукция АО "ММП им. В.В. Чернышева" на общую сумму свыше 50 миллионов рублей", - добавляется в сообщении. По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям 158, 210 УК России "Кража в особо крупном размере" и "Организация преступного сообщества" соответственно. Ожидается вступление приговора суда в законную силу.АО "ММП им. В.В. Чернышева" входит в АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК), входящую в "Ростех".
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москва, миг-29, происшествия, россия, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех
Москва, МиГ-29, Происшествия, Россия, Объединенная двигателестроительная корпорация, Ростех
В Москве вынесли приговор сотрудникам завода, похищавшим запчасти к МиГ-29

Сотрудники московского завода получили до 17 лет за хищение запчастей к МиГ-29

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Сотрудники завода осуждены в Москве на сроки до 17 лет за массовые хищения запчастей к истребителям МиГ-29 минимум на 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФСБ по Москве и области.
"Вынесен обвинительный приговор в отношении отдельных работников АО "ММП имени В.В. Чернышева" и бывшего сотрудника предприятия, причастных к хищению продукции военного назначения <...> Организатор преступного сообщества, а также 9 участников противоправной деятельности признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений и приговорены к лишению свободы сроком до 17 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях", - говорится в сообщении. Установлено, что они являются участниками группировки, занимающиеся хищениями "комплектующих к авиационным двигателям для истребителей семейства МиГ-29 в целях контрабандного вывоза в интересах оборонных ведомств иностранных государств".
"В результате пресечения противоправной деятельности организованной преступной группы из незаконного оборота изъята похищенная продукция АО "ММП им. В.В. Чернышева" на общую сумму свыше 50 миллионов рублей", - добавляется в сообщении. По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям 158, 210 УК России "Кража в особо крупном размере" и "Организация преступного сообщества" соответственно. Ожидается вступление приговора суда в законную силу.
АО "ММП им. В.В. Чернышева" входит в АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК), входящую в "Ростех".
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МоскваМиГ-29ПроисшествияРоссияОбъединенная двигателестроительная корпорацияРостех
 
 
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