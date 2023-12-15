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До пяти катков в Подмосковье организовали более 60 автобусных маршрутов - РИА Новости, 15.12.2023
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Новости Подмосковья
 
17:35 15.12.2023 (обновлено: 18:09 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/katki-1916080961.html
До пяти катков в Подмосковье организовали более 60 автобусных маршрутов
До пяти катков в Подмосковье организовали более 60 автобусных маршрутов - РИА Новости, 15.12.2023
До пяти катков в Подмосковье организовали более 60 автобусных маршрутов
В список Минтранса Подмосковья вошли более 60 маршрутов общественного транспорта региона, на которых можно доехать до пяти катков в Балашихе, Люберцах,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:35
2023-12-15T18:09
московская область (подмосковье)
химки
балашиха
новости подмосковья
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В список Минтранса Подмосковья вошли более 60 маршрутов общественного транспорта региона, на которых можно доехать до пяти катков в Балашихе, Люберцах, Домодедове, Химках и Одинцове, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Прокатиться на коньках можно в "Наташинском парке" в Люберцах. До остановок "Наташинские пруды", "Улица Урицково, 19", "Улица Попова" и "Улица Шевлякова", которые находятся в пешей доступности от катка, можно добраться на 12 автобусных маршрутах. Большая часть из них следует от железнодорожных станций в Люберцах и Реутове, а также от станции метро "Котельники". По информации пресс-службы, еще одно место с катком площадью более 700 метров - парк "Пехорка" в Балашихе. До него доехать можно на 29 маршрутах, выйдя на остановках "Площадь Славы", "Автошкола", "Улица Крупской" и "АТС". Добраться до него могут не только жители Балашихи, но и соседних округов и столицы. В Домодедове можно покататься на коньках в парке "Елочки", до которого следуют 17 маршрутов, делая остановку с одноименным названием. В прокат там можно взять весь необходимый инвентарь, а также насладиться отдыхом в самом парке. В Химках жители могут покататься на катке, который располагается в сквере "Юбилейный". Это одно из самых популярных мест отдыха жителей Химок зимой. Сквер располагается в самом центре города. Доехать до остановок "Сквер Юбилейный", "Кинотеатр Юбилейный" или "Улица Калинина" можно на трех маршрутах общественного транспорта: №27 "станция Химки - Химки (м/р Новогорск)", №3 "Арена Химки – улица Дружбы" и №345 "станция Химки - Москва (метро Ховрино)". Каток в парке "Раздолье" в Одинцове замыкает список. Вблизи него располагается остановка "Парк Раздолье", где останавливается маршрут №20к "Станция МЦД Немчиновка - поселок Барвиха - станция МЦД Одинцово", который следует от станции МЦД "Немчиновка". Минтранс Подмосковья напоминает, что перед поездкой в общественном транспорте следует подготовить спортинвентарь – коньки должны быть обязательно упакованы в чехол, чтобы исключить причинение вреда здоровью или имуществу других пассажиров.
https://ria.ru/20231215/gaz-1916055998.html
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московская область (подмосковье), химки, балашиха
Московская область (Подмосковье), Химки, Балашиха, Новости Подмосковья
До пяти катков в Подмосковье организовали более 60 автобусных маршрутов

До пяти катков в Подмосковье организовали 62 автобусных маршрута

© РИА Новости / Виталий АньковМолодой человек зашнуровывает коньки
Молодой человек зашнуровывает коньки - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Молодой человек зашнуровывает коньки. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В список Минтранса Подмосковья вошли более 60 маршрутов общественного транспорта региона, на которых можно доехать до пяти катков в Балашихе, Люберцах, Домодедове, Химках и Одинцове, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Прокатиться на коньках можно в "Наташинском парке" в Люберцах. До остановок "Наташинские пруды", "Улица Урицково, 19", "Улица Попова" и "Улица Шевлякова", которые находятся в пешей доступности от катка, можно добраться на 12 автобусных маршрутах. Большая часть из них следует от железнодорожных станций в Люберцах и Реутове, а также от станции метро "Котельники".
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По информации пресс-службы, еще одно место с катком площадью более 700 метров - парк "Пехорка" в Балашихе. До него доехать можно на 29 маршрутах, выйдя на остановках "Площадь Славы", "Автошкола", "Улица Крупской" и "АТС". Добраться до него могут не только жители Балашихи, но и соседних округов и столицы.
В Домодедове можно покататься на коньках в парке "Елочки", до которого следуют 17 маршрутов, делая остановку с одноименным названием. В прокат там можно взять весь необходимый инвентарь, а также насладиться отдыхом в самом парке.
В Химках жители могут покататься на катке, который располагается в сквере "Юбилейный". Это одно из самых популярных мест отдыха жителей Химок зимой. Сквер располагается в самом центре города. Доехать до остановок "Сквер Юбилейный", "Кинотеатр Юбилейный" или "Улица Калинина" можно на трех маршрутах общественного транспорта: №27 "станция Химки - Химки (м/р Новогорск)", №3 "Арена Химки – улица Дружбы" и №345 "станция Химки - Москва (метро Ховрино)".
Каток в парке "Раздолье" в Одинцове замыкает список. Вблизи него располагается остановка "Парк Раздолье", где останавливается маршрут №20к "Станция МЦД Немчиновка - поселок Барвиха - станция МЦД Одинцово", который следует от станции МЦД "Немчиновка".
Минтранс Подмосковья напоминает, что перед поездкой в общественном транспорте следует подготовить спортинвентарь – коньки должны быть обязательно упакованы в чехол, чтобы исключить причинение вреда здоровью или имуществу других пассажиров.
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