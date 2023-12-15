https://ria.ru/20231215/katastrofa-1916106660.html

В Польше призвали дать оценку работе комиссии по смоленской катастрофе

В Польше призвали дать оценку работе комиссии по смоленской катастрофе - РИА Новости, 15.12.2023

В Польше призвали дать оценку работе комиссии по смоленской катастрофе

Деятельности польской комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, надо дать... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T19:39

2023-12-15T19:39

2023-12-15T19:40

расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском

ту-154

в мире

польша

дональд туск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105624/77/1056247772_0:66:2000:1191_1920x0_80_0_0_96aa4c8458f4f08bd5de5444815a88e0.jpg

ВАРШАВА, 15 дек - РИА Новости. Деятельности польской комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, надо дать уголовно-правовую оценку, заявил журналистам глава канцелярии премьер-министра страны Дональда Туска Ян Грабец. По словам Грабца, сомнения вызывают "и финансовые вопросы" деятельности комиссии. "Через эту комиссию прошли огромные деньги на, я бы сказал, малый объем деятельности комиссии. Это должно быть проверено. Я ожидаю, надеюсь, что это будет связано с уголовно-правовой оценкой ситуации и ответственности людей, принимавших решения", - заявил он. Грабец добавил, что виновные в фальсификации причин смоленской катастрофы должны понести ответственность. "Нужна оценка, где и когда дошло до лжи и фальсификаций. Мы можем дискутировать о вопросах политической оценки, но в то же время там, где дошло до фальсификаций, ситуация однозначна. Виновные должны понести ответственность", - сказал он. Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Однако комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича обвиняла в произошедшем российские власти, заявляла, что на борту произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении троих российских авиационных диспетчеров.

https://ria.ru/20200410/1569740325.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском, ту-154, в мире, польша, дональд туск