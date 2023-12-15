https://ria.ru/20231215/kapremont-1915987863.html

В Кузбассе после капремонта сдали первый объект студенческого кампуса

В Кузбассе после капремонта сдали первый объект студенческого кампуса - РИА Новости, 15.12.2023

В Кузбассе после капремонта сдали первый объект студенческого кампуса

Первый объект студенческого кампуса, студенческое общежитие №4, сдали после капитального ремонта, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса со ссылкой на... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:42

2023-12-15T12:42

2023-12-15T12:42

кемерово

прокопьевск

новокузнецк

сергей цивилев

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 15 дек – РИА Новости. Первый объект студенческого кампуса, студенческое общежитие №4, сдали после капитального ремонта, сообщает пресс-служба правительства Кузбасса со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Сегодня в капитально отремонтированное девятиэтажное общежитие №4 заселяются студенты Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ). На площади 9,2 тысячи квадратных метров созданы современные условия для жизни, учебы и отдыха. Первыми ключи от комнат получили дети участников СВО и иногородние студенты, которые активно занимаются научной работой", – говорится в сообщении. "Мы создаем студенческий Кузбасс – регион, где молодежь сможет раскрыть свой потенциал. Стратегическим центром развития профессионального образования станет создаваемый межвузовский студенческий кампус "Кузбасс". Модернизированное общежитие КузГТУ — первый объект кампуса. Поздравляю ребят с новосельем", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что в общежитии вуза заменили все инженерные коммуникации: системы электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления. Произведена стяжка полов, оштукатурены стены, потолки и фасад, проемы усилены металлоконструкциями, заменена кровля. Установлено два лифта. "Всего на тотальную модернизацию политеха выделено 2 миллиарда рублей. Сейчас продолжаются работы в учебном корпусе и еще одном общежитии, которые планируем завершить к концу следующего года. Все это делаем, чтобы в кузбасских вузах условия для учебы и насыщенной студенческой жизни были лучшими в стране. Тогда получать у нас высшее образование будет стремиться не только кузбасская молодежь, но и выпускники из других регионов и из-за рубежа", — подчеркнул глава региона. В комнатах общежития обновили мебель, в ванных комнатах оборудована душевая. На каждом этаже — две кухни с плитами, вытяжками, холодильниками, разделочными столами и большими раковинами. На первом этаже есть прачечная со стиральными и сушильными машинами. Также для ребят в общежитии будет оборудована комната психолога. Для совместного досуга и коллективных встреч на каждом этаже открыты коворкинги. "Средний возраст зданий КузГТУ составляет более 46 лет, до 2023 года не было комплексного капитального ремонта. Модернизация университетского кампуса позволит создать современные и удобные условия для учебной, научной, творческой работы, привлечет в университет и регион ученых и специалистов мирового уровня, что в свою очередь повысит уровень подготовки инженерных кадров", — приводятся в сообщении слова ректора КузГТУ Алексея Яковлева. Кузбасский политех является опорным вузом для промышленности региона, занимается подготовкой кадров для ее ключевых отраслей, ведет разработку технологий в сферах цифровизации промышленности, экологии и глубокой переработки угля. Кампус КузГТУ в Кемерове объединяет 9 учебных корпусов, а также 3 общежития для иногородних студентов, где проживают около 2,7 тысячи человек. У вуза четыре филиала — в Прокопьевске, Белове, Новокузнецке и Междуреченске.

https://ria.ru/20231211/kuzbass_blagoustroystvo-1915034851.html

https://ria.ru/20231208/medtekhnika-1914518748.html

https://ria.ru/20231212/zhkkh-1915238626.html

кемерово

прокопьевск

новокузнецк

кемеровская область

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кемерово, прокопьевск, новокузнецк, сергей цивилев, кемеровская область