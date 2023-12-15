https://ria.ru/20231215/kampaniya-1916115032.html

Путин призвал в президентскую кампанию пресекать любое вмешательство извне

Путин призвал в президентскую кампанию пресекать любое вмешательство извне - РИА Новости, 15.12.2023

Путин призвал в президентскую кампанию пресекать любое вмешательство извне

В президентскую кампанию в России все должно происходить в соответствии с законом, любое вмешательство извне должно пресекаться, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T20:55

2023-12-15T20:55

2023-12-15T22:08

политика

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812263_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_f2fc90903b5b18b03dcba5393d3a8eb6.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В президентскую кампанию в России все должно происходить в соответствии с законом, любое вмешательство извне должно пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Государственной думы и лидерами фракций."Ну конечно, безусловно, хочу сказать и о предстоящих президентских выборах. Впереди избирательная кампания, необходимо обозначить несколько принципиальных позиций. Во-первых, все должно проходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами Российской Федерации", - сказал Путин.Он отметил, что за вмешательство в выборы виновные понесут ответственность. "Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться и пресекаться жестко, в соответствии с законами РФ", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231214/oppozitsiya-1915804553.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, россия