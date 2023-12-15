https://ria.ru/20231215/kampaniya-1916115032.html
Путин призвал в президентскую кампанию пресекать любое вмешательство извне
Путин призвал в президентскую кампанию пресекать любое вмешательство извне - РИА Новости, 15.12.2023
Путин призвал в президентскую кампанию пресекать любое вмешательство извне
В президентскую кампанию в России все должно происходить в соответствии с законом, любое вмешательство извне должно пресекаться, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T20:55
2023-12-15T20:55
2023-12-15T22:08
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В президентскую кампанию в России все должно происходить в соответствии с законом, любое вмешательство извне должно пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Государственной думы и лидерами фракций."Ну конечно, безусловно, хочу сказать и о предстоящих президентских выборах. Впереди избирательная кампания, необходимо обозначить несколько принципиальных позиций. Во-первых, все должно проходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами Российской Федерации", - сказал Путин.Он отметил, что за вмешательство в выборы виновные понесут ответственность. "Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться и пресекаться жестко, в соответствии с законами РФ", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231214/oppozitsiya-1915804553.html
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политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
Путин призвал в президентскую кампанию пресекать любое вмешательство извне
Путин поручил пресекать любое вмешательство извне в президентскую кампанию
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В президентскую кампанию в России все должно происходить в соответствии с законом, любое вмешательство извне должно пресекаться, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством Государственной думы и лидерами фракций.
"Ну конечно, безусловно, хочу сказать и о предстоящих президентских выборах. Впереди избирательная кампания, необходимо обозначить несколько принципиальных позиций. Во-первых, все должно проходить на конкурентной основе и в полном соответствии с законами Российской Федерации", - сказал Путин.
Он отметил, что за вмешательство в выборы виновные понесут ответственность. "Любое вмешательство во внутренние дела России будет пресекаться и пресекаться жестко, в соответствии с законами РФ", - добавил Путин.
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