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В Белом доме считают, что Израилю невыгодно надолго оккупировать Газу - РИА Новости, 15.12.2023
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12:48 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/izrail-1915989573.html
В Белом доме считают, что Израилю невыгодно надолго оккупировать Газу
В Белом доме считают, что Израилю невыгодно надолго оккупировать Газу - РИА Новости, 15.12.2023
В Белом доме считают, что Израилю невыгодно надолго оккупировать Газу
США не считают, что для Израиля разумно оккупировать Газу в течение долгого времени, заявил советник президента Штатов по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:48
2023-12-15T12:48
в мире
сша
израиль
джейк салливан
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. США не считают, что для Израиля разумно оккупировать Газу в течение долгого времени, заявил советник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. Ранее в Белом доме сообщали, что Салливан 14-15 декабря посетит Израиль, где проведет переговоры с президентом Ицхаком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. "Израиль дал понять, что у него нет долгосрочного плана оккупировать Газу... Управление Газой и безопасность Газы должны перейти палестинцам... Мы не считаем, что Израилю есть смысл... оккупировать Газу... в течение долгого времени", - отметил он в ходе пресс-конференции в Израиле.
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сша
израиль
сектор газа
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в мире, сша, израиль, джейк салливан, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Джейк Салливан, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Белом доме считают, что Израилю невыгодно надолго оккупировать Газу

Советник Байдена: США не считают, что Израилю выгодно надолго оккупировать Газу

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. США не считают, что для Израиля разумно оккупировать Газу в течение долгого времени, заявил советник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.
Ранее в Белом доме сообщали, что Салливан 14-15 декабря посетит Израиль, где проведет переговоры с президентом Ицхаком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
"Израиль дал понять, что у него нет долгосрочного плана оккупировать Газу... Управление Газой и безопасность Газы должны перейти палестинцам... Мы не считаем, что Израилю есть смысл... оккупировать Газу... в течение долгого времени", - отметил он в ходе пресс-конференции в Израиле.
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В миреСШАИзраильДжейк СалливанСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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