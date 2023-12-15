https://ria.ru/20231215/izrail-1915989573.html

В Белом доме считают, что Израилю невыгодно надолго оккупировать Газу

В Белом доме считают, что Израилю невыгодно надолго оккупировать Газу - РИА Новости, 15.12.2023

В Белом доме считают, что Израилю невыгодно надолго оккупировать Газу

США не считают, что для Израиля разумно оккупировать Газу в течение долгого времени, заявил советник президента Штатов по национальной безопасности Джейк... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:48

2023-12-15T12:48

2023-12-15T12:48

в мире

сша

израиль

джейк салливан

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. США не считают, что для Израиля разумно оккупировать Газу в течение долгого времени, заявил советник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан. Ранее в Белом доме сообщали, что Салливан 14-15 декабря посетит Израиль, где проведет переговоры с президентом Ицхаком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. "Израиль дал понять, что у него нет долгосрочного плана оккупировать Газу... Управление Газой и безопасность Газы должны перейти палестинцам... Мы не считаем, что Израилю есть смысл... оккупировать Газу... в течение долгого времени", - отметил он в ходе пресс-конференции в Израиле.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

сша

израиль

сектор газа

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Кирилл Волков

в мире, сша, израиль, джейк салливан, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году