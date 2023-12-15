https://ria.ru/20231215/ivasi-1915974233.html

Ученые назвали причины гибели сардины у берегов Японии

Ученые назвали причины гибели сардины у берегов Японии - РИА Новости, 15.12.2023

Ученые назвали причины гибели сардины у берегов Японии

Массовая гибель сардины-иваси в водах Японии связана с разными естественными причинами, в том числе, возможно, с потерей подвижности и нехваткой кислорода,... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T11:31

2023-12-15T11:31

2023-12-15T11:41

япония

хоккайдо

сим

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1915975362_0:0:2381:1339_1920x0_80_0_0_2d8636dbbbf2e9147a3a966b69b69307.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Массовая гибель сардины-иваси в водах Японии связана с разными естественными причинами, в том числе, возможно, с потерей подвижности и нехваткой кислорода, сообщили РИА Новости в Тихоокеанском филиале ФГБНУ "ВНИРО". С прошлой недели в Японии сообщили уже о двух случаях массовой гибели сардины-иваси. В пятницу издание "Иомиури" написало, что в порту Накири города Сима префектуры Миэ на востоке страны обнаружено около 85 тонн мертвой рыбы. Неделей ранее издания Hokkaido-np и NHK сообщали, что 7 декабря отмечались массовые выбросы рыбы в городе Хакодате на острове Хоккайдо на севере Японии. "У нас нет причин сомневаться в компетентности японских коллег, на мнение которых ссылается издание "Иомиури". Действительно, правдоподобной выглядит гипотеза о том, что сардина спасалась от преследования стаи таких хищных рыб, как лакедра, и зашла в портовые воды. Если бы не хищники, сардина бы туда не пошла: там для неё не очень комфортные условия. В итоге рыба могла погибнуть в портовых водах из-за нехватки кислорода", - сказал собеседник, комментируя новость о гибели рыбы в порту Накири. Говоря о случае выброса рыбы у города Хакодате, специалист отметил, что практически всегда они происходят по природным причинам. "Одна из таких возможных причин – преследование косяков хищниками: дельфинами, белухами, на юге ‒ тунцами или лакедрами. Но более вероятно, что причина явления связана с потерей подвижности. Такое поведение характерно для конкретного вида, сардины-иваси Sardinops melanostictus, и наблюдается осенью в условиях более быстрого понижения температуры в открытом море, чем у берега, например, в потоке холодного течения. Сардина уходит из холодной воды в сторону более теплой, и те косяки, которые зашли в еще теплые бухты, оказываются в ловушке", - сказал собеседник агентства. По его словам, при дальнейшем понижении температуры эта субтропическая рыба, не приспособленная к обитанию в холодной воде, теряет подвижность и через какое-то время погибает. "Обездвиживание сардины в холодной воде не связано ни с радиоактивным или каким-либо другим загрязнением, ни с заражением паразитами, поэтому "снулая" рыба вполне пригодна в пищу", - добавили в ТИНРО. Специалист также отметил, что массовые выбросы сардины, подобные тому, который отмечен вблизи острова Хоккайдо, обусловленные резким снижением температуры морской воды, происходят ежегодно, в том числе и у берегов России. Вместе с тем, случаи массовой гибели морской рыбы от нехватки кислорода для российского побережья не характерны.

https://ria.ru/20231120/yaponiya-1910498118.html

япония

хоккайдо

сим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

япония, хоккайдо, сим