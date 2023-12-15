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Ученые назвали причины гибели сардины у берегов Японии - РИА Новости, 15.12.2023
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11:31 15.12.2023 (обновлено: 11:41 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/ivasi-1915974233.html
Ученые назвали причины гибели сардины у берегов Японии
Ученые назвали причины гибели сардины у берегов Японии - РИА Новости, 15.12.2023
Ученые назвали причины гибели сардины у берегов Японии
Массовая гибель сардины-иваси в водах Японии связана с разными естественными причинами, в том числе, возможно, с потерей подвижности и нехваткой кислорода,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:31
2023-12-15T11:41
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хоккайдо
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ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Массовая гибель сардины-иваси в водах Японии связана с разными естественными причинами, в том числе, возможно, с потерей подвижности и нехваткой кислорода, сообщили РИА Новости в Тихоокеанском филиале ФГБНУ "ВНИРО". С прошлой недели в Японии сообщили уже о двух случаях массовой гибели сардины-иваси. В пятницу издание "Иомиури" написало, что в порту Накири города Сима префектуры Миэ на востоке страны обнаружено около 85 тонн мертвой рыбы. Неделей ранее издания Hokkaido-np и NHK сообщали, что 7 декабря отмечались массовые выбросы рыбы в городе Хакодате на острове Хоккайдо на севере Японии. "У нас нет причин сомневаться в компетентности японских коллег, на мнение которых ссылается издание "Иомиури". Действительно, правдоподобной выглядит гипотеза о том, что сардина спасалась от преследования стаи таких хищных рыб, как лакедра, и зашла в портовые воды. Если бы не хищники, сардина бы туда не пошла: там для неё не очень комфортные условия. В итоге рыба могла погибнуть в портовых водах из-за нехватки кислорода", - сказал собеседник, комментируя новость о гибели рыбы в порту Накири. Говоря о случае выброса рыбы у города Хакодате, специалист отметил, что практически всегда они происходят по природным причинам. "Одна из таких возможных причин – преследование косяков хищниками: дельфинами, белухами, на юге ‒ тунцами или лакедрами. Но более вероятно, что причина явления связана с потерей подвижности. Такое поведение характерно для конкретного вида, сардины-иваси Sardinops melanostictus, и наблюдается осенью в условиях более быстрого понижения температуры в открытом море, чем у берега, например, в потоке холодного течения. Сардина уходит из холодной воды в сторону более теплой, и те косяки, которые зашли в еще теплые бухты, оказываются в ловушке", - сказал собеседник агентства. По его словам, при дальнейшем понижении температуры эта субтропическая рыба, не приспособленная к обитанию в холодной воде, теряет подвижность и через какое-то время погибает. "Обездвиживание сардины в холодной воде не связано ни с радиоактивным или каким-либо другим загрязнением, ни с заражением паразитами, поэтому "снулая" рыба вполне пригодна в пищу", - добавили в ТИНРО. Специалист также отметил, что массовые выбросы сардины, подобные тому, который отмечен вблизи острова Хоккайдо, обусловленные резким снижением температуры морской воды, происходят ежегодно, в том числе и у берегов России. Вместе с тем, случаи массовой гибели морской рыбы от нехватки кислорода для российского побережья не характерны.
https://ria.ru/20231120/yaponiya-1910498118.html
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РИА Новости
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япония, хоккайдо, сим
Япония, Хоккайдо, Сим
Ученые назвали причины гибели сардины у берегов Японии

Ученые заявили о естественных причинах гибели сардины-иваси у берегов Японии

Кадр из видео с выброшенной к берегу Японии рыбой
Кадр из видео с выброшенной к берегу Японии рыбой
Кадр из видео с выброшенной к берегу Японии рыбой
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - РИА Новости. Массовая гибель сардины-иваси в водах Японии связана с разными естественными причинами, в том числе, возможно, с потерей подвижности и нехваткой кислорода, сообщили РИА Новости в Тихоокеанском филиале ФГБНУ "ВНИРО".
С прошлой недели в Японии сообщили уже о двух случаях массовой гибели сардины-иваси. В пятницу издание "Иомиури" написало, что в порту Накири города Сима префектуры Миэ на востоке страны обнаружено около 85 тонн мертвой рыбы. Неделей ранее издания Hokkaido-np и NHK сообщали, что 7 декабря отмечались массовые выбросы рыбы в городе Хакодате на острове Хоккайдо на севере Японии.
«
"У нас нет причин сомневаться в компетентности японских коллег, на мнение которых ссылается издание "Иомиури". Действительно, правдоподобной выглядит гипотеза о том, что сардина спасалась от преследования стаи таких хищных рыб, как лакедра, и зашла в портовые воды. Если бы не хищники, сардина бы туда не пошла: там для неё не очень комфортные условия. В итоге рыба могла погибнуть в портовых водах из-за нехватки кислорода", - сказал собеседник, комментируя новость о гибели рыбы в порту Накири.
Говоря о случае выброса рыбы у города Хакодате, специалист отметил, что практически всегда они происходят по природным причинам.
"Одна из таких возможных причин – преследование косяков хищниками: дельфинами, белухами, на юге ‒ тунцами или лакедрами. Но более вероятно, что причина явления связана с потерей подвижности. Такое поведение характерно для конкретного вида, сардины-иваси Sardinops melanostictus, и наблюдается осенью в условиях более быстрого понижения температуры в открытом море, чем у берега, например, в потоке холодного течения. Сардина уходит из холодной воды в сторону более теплой, и те косяки, которые зашли в еще теплые бухты, оказываются в ловушке", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, при дальнейшем понижении температуры эта субтропическая рыба, не приспособленная к обитанию в холодной воде, теряет подвижность и через какое-то время погибает.
"Обездвиживание сардины в холодной воде не связано ни с радиоактивным или каким-либо другим загрязнением, ни с заражением паразитами, поэтому "снулая" рыба вполне пригодна в пищу", - добавили в ТИНРО.
Специалист также отметил, что массовые выбросы сардины, подобные тому, который отмечен вблизи острова Хоккайдо, обусловленные резким снижением температуры морской воды, происходят ежегодно, в том числе и у берегов России. Вместе с тем, случаи массовой гибели морской рыбы от нехватки кислорода для российского побережья не характерны.
 
ЯпонияХоккайдоСим
 
 
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