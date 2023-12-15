https://ria.ru/20231215/ivanovo-1915961217.html
В Ивановской области приняли бюджет на 2024 год
В Ивановской области приняли бюджет на 2024 год - РИА Новости, 15.12.2023
В Ивановской области приняли бюджет на 2024 год
В Ивановской области приняли главный финансовый документ – закон об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, бюджет остается социально... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:34
2023-12-15T10:34
2023-12-15T10:34
ивановская область
ивановская область
станислав воскресенский
кинешма
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ИВАНОВО, 15 дек - РИА Новости. В Ивановской области приняли главный финансовый документ – закон об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, бюджет остается социально ориентированным, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "Основные характеристики бюджета на 2024 год: доходы – 68,4 миллиарда рублей, расходы – 73,3 миллиарда рублей, при этом почти 40,3 миллиарда рублей направляются в социальную сферу", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что бюджет остается социально ориентированным, все меры социальной поддержки сохранены, а размеры денежных выплат проиндексирован на 5,3%. В 2024 году, как отмечал ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, продолжится реализация социальных проектов. В частности, третий год подряд будет действовать региональный проект по капитальному ремонту детских садов. В дополнение к федеральной программе "Большой школьный ремонт" в бюджете предусмотрены и региональные средства. Всего на ремонт школ предусмотрели более 530 миллионов рублей. В бюджете обеспечено финансирование строительства четырех поликлиник в Иванове, приобретение медицинского оборудования, обязательств по обеспечению лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Серьезные средства будут направлены на модернизацию первичного звена здравоохранения в муниципальных образованиях. Расходы на экономику составят 15,4 миллиарда рублей. Более 8,4 миллиарда рублей – дорожный фонд Ивановской области. Сельское хозяйство получит поддержку в сумме 773 миллиона рублей. Для создания инфраструктуры для новых инвестиционных проектов запланировано почти 2,1 миллиарда рублей. Значительная часть средств областного бюджета – 27 миллиардов рублей – будет направлена в муниципалитеты. Кроме средств на выравнивание бюджетной обеспеченности, предусмотрены субсидии муниципалитетам на капитальные вложения в объекты инфраструктуры. Они составят 5,6 миллиарда рублей. В частности, средства пойдут на строительство очистных сооружений в Кинешме, строительство локальных очистных сооружений в Родниках, строительство станции обезжелезивания воды в Гавриловом Посаде. Также муниципалитеты получат 250 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы образовательных организаций.
https://ria.ru/20231207/osveschenie-1914311227.html
https://ria.ru/20230929/dorogi-1899504603.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ивановская область, станислав воскресенский, кинешма
Ивановская область, Ивановская область, Станислав Воскресенский, Кинешма
ИВАНОВО, 15 дек - РИА Новости. В Ивановской области приняли главный финансовый документ – закон об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, бюджет остается социально ориентированным, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
«
"Основные характеристики бюджета на 2024 год: доходы – 68,4 миллиарда рублей, расходы – 73,3 миллиарда рублей, при этом почти 40,3 миллиарда рублей направляются в социальную сферу", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что бюджет остается социально ориентированным, все меры социальной поддержки сохранены, а размеры денежных выплат проиндексирован на 5,3%.
В 2024 году, как отмечал ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
, продолжится реализация социальных проектов. В частности, третий год подряд будет действовать региональный проект по капитальному ремонту детских садов. В дополнение к федеральной программе "Большой школьный ремонт" в бюджете предусмотрены и региональные средства. Всего на ремонт школ предусмотрели более 530 миллионов рублей.
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В бюджете обеспечено финансирование строительства четырех поликлиник в Иванове, приобретение медицинского оборудования, обязательств по обеспечению лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Серьезные средства будут направлены на модернизацию первичного звена здравоохранения в муниципальных образованиях.
Расходы на экономику составят 15,4 миллиарда рублей. Более 8,4 миллиарда рублей – дорожный фонд Ивановской области. Сельское хозяйство получит поддержку в сумме 773 миллиона рублей. Для создания инфраструктуры для новых инвестиционных проектов запланировано почти 2,1 миллиарда рублей.
Значительная часть средств областного бюджета – 27 миллиардов рублей – будет направлена в муниципалитеты. Кроме средств на выравнивание бюджетной обеспеченности, предусмотрены субсидии муниципалитетам на капитальные вложения в объекты инфраструктуры. Они составят 5,6 миллиарда рублей. В частности, средства пойдут на строительство очистных сооружений в Кинешме
, строительство локальных очистных сооружений в Родниках, строительство станции обезжелезивания воды в Гавриловом Посаде. Также муниципалитеты получат 250 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы образовательных организаций.
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