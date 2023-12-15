https://ria.ru/20231215/ivanovo-1915961217.html

В Ивановской области приняли бюджет на 2024 год

В Ивановской области приняли бюджет на 2024 год - РИА Новости, 15.12.2023

В Ивановской области приняли бюджет на 2024 год

В Ивановской области приняли главный финансовый документ – закон об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, бюджет остается социально... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T10:34

2023-12-15T10:34

2023-12-15T10:34

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

кинешма

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39992/85/399928569_332:0:3888:2000_1920x0_80_0_0_b13841ccf6a5bdff9d42cbca12054c84.jpg

ИВАНОВО, 15 дек - РИА Новости. В Ивановской области приняли главный финансовый документ – закон об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, бюджет остается социально ориентированным, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства. "Основные характеристики бюджета на 2024 год: доходы – 68,4 миллиарда рублей, расходы – 73,3 миллиарда рублей, при этом почти 40,3 миллиарда рублей направляются в социальную сферу", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что бюджет остается социально ориентированным, все меры социальной поддержки сохранены, а размеры денежных выплат проиндексирован на 5,3%. В 2024 году, как отмечал ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, продолжится реализация социальных проектов. В частности, третий год подряд будет действовать региональный проект по капитальному ремонту детских садов. В дополнение к федеральной программе "Большой школьный ремонт" в бюджете предусмотрены и региональные средства. Всего на ремонт школ предусмотрели более 530 миллионов рублей. В бюджете обеспечено финансирование строительства четырех поликлиник в Иванове, приобретение медицинского оборудования, обязательств по обеспечению лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Серьезные средства будут направлены на модернизацию первичного звена здравоохранения в муниципальных образованиях. Расходы на экономику составят 15,4 миллиарда рублей. Более 8,4 миллиарда рублей – дорожный фонд Ивановской области. Сельское хозяйство получит поддержку в сумме 773 миллиона рублей. Для создания инфраструктуры для новых инвестиционных проектов запланировано почти 2,1 миллиарда рублей. Значительная часть средств областного бюджета – 27 миллиардов рублей – будет направлена в муниципалитеты. Кроме средств на выравнивание бюджетной обеспеченности, предусмотрены субсидии муниципалитетам на капитальные вложения в объекты инфраструктуры. Они составят 5,6 миллиарда рублей. В частности, средства пойдут на строительство очистных сооружений в Кинешме, строительство локальных очистных сооружений в Родниках, строительство станции обезжелезивания воды в Гавриловом Посаде. Также муниципалитеты получат 250 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы образовательных организаций.

https://ria.ru/20231207/osveschenie-1914311227.html

https://ria.ru/20230929/dorogi-1899504603.html

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ивановская область, станислав воскресенский, кинешма