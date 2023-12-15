https://ria.ru/20231215/itogi-1916000707.html

Стало известно, что обсуждали в Сети во время "Итогов года с Путиным"

Стало известно, что обсуждали в Сети во время "Итогов года с Путиным" - РИА Новости, 15.12.2023

Стало известно, что обсуждали в Сети во время "Итогов года с Путиным"

Пользователи социальных медиа активнее всего обсуждали темы специальной военной операции и новых регионов во время состоявшейся накануне прямой линии Владимира... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:09

2023-12-15T13:09

2023-12-15T13:54

владимир путин

общество

итоги года с владимиром путиным

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользователи социальных медиа активнее всего обсуждали темы специальной военной операции и новых регионов во время состоявшейся накануне прямой линии Владимира Путина, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. "В топ-10 наиболее обсуждаемых в соцмедиа вопросов вошли вопросы, связанные с СВО и новыми регионами, с социальной сферой и запасом прочности российской экономики", — говорится в итогах исследования. По данным аналитиков, в десятку тем для аудитории 18-24 лет и 25-34 лет вошел также вопрос по внутреннему туризму. Для аудитории 35-44 лет одним из важных стал вопрос о равных мерах поддержки для всех ветеранов боевых действий, включая добровольцев. Внимание пользователей старше 55 лет, помимо вопроса о поддержке ветеранов, было обращено к теме нейросетей и их влияния на нашу жизнь. "Подытоживая, можно отметить возвращение интереса со стороны пользователей соцмедиа к встречам с президентом, рост такого интереса у молодежи, позитивный характер большей части обсуждений, а также высокий интерес к вопросам, связанным с СВО и новыми регионами", — заключили аналитики. Путин накануне подвел итоги года, ответив на вопросы жителей страны и журналистов. Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время его первого президентского срока, первая состоялась 24 декабря 2001 года. В рамках исследования было проанализировано более 11,6 миллиона русскоязычных сообщений, опубликованных в социальных медиа, которые включают российские и зарубежные соцсети, блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям, геосервисы, отзовики.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир путин, общество, итоги года с владимиром путиным