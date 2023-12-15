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Стало известно, что обсуждали в Сети во время "Итогов года с Путиным" - РИА Новости, 15.12.2023
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13:09 15.12.2023 (обновлено: 13:54 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/itogi-1916000707.html
Стало известно, что обсуждали в Сети во время "Итогов года с Путиным"
Стало известно, что обсуждали в Сети во время "Итогов года с Путиным" - РИА Новости, 15.12.2023
Стало известно, что обсуждали в Сети во время "Итогов года с Путиным"
Пользователи социальных медиа активнее всего обсуждали темы специальной военной операции и новых регионов во время состоявшейся накануне прямой линии Владимира... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:09
2023-12-15T13:54
владимир путин
общество
итоги года с владимиром путиным
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользователи социальных медиа активнее всего обсуждали темы специальной военной операции и новых регионов во время состоявшейся накануне прямой линии Владимира Путина, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. "В топ-10 наиболее обсуждаемых в соцмедиа вопросов вошли вопросы, связанные с СВО и новыми регионами, с социальной сферой и запасом прочности российской экономики", — говорится в итогах исследования. По данным аналитиков, в десятку тем для аудитории 18-24 лет и 25-34 лет вошел также вопрос по внутреннему туризму. Для аудитории 35-44 лет одним из важных стал вопрос о равных мерах поддержки для всех ветеранов боевых действий, включая добровольцев. Внимание пользователей старше 55 лет, помимо вопроса о поддержке ветеранов, было обращено к теме нейросетей и их влияния на нашу жизнь. "Подытоживая, можно отметить возвращение интереса со стороны пользователей соцмедиа к встречам с президентом, рост такого интереса у молодежи, позитивный характер большей части обсуждений, а также высокий интерес к вопросам, связанным с СВО и новыми регионами", — заключили аналитики. Путин накануне подвел итоги года, ответив на вопросы жителей страны и журналистов. Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время его первого президентского срока, первая состоялась 24 декабря 2001 года. В рамках исследования было проанализировано более 11,6 миллиона русскоязычных сообщений, опубликованных в социальных медиа, которые включают российские и зарубежные соцсети, блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям, геосервисы, отзовики.
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владимир путин, общество, итоги года с владимиром путиным
Владимир Путин, Общество, Итоги года с Владимиром Путиным
Стало известно, что обсуждали в Сети во время "Итогов года с Путиным"

СВО и соцсферу активнее всего обсуждали в Сети во время "Итогов года с Путиным"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент России Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользователи социальных медиа активнее всего обсуждали темы специальной военной операции и новых регионов во время состоявшейся накануне прямой линии Владимира Путина, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
"В топ-10 наиболее обсуждаемых в соцмедиа вопросов вошли вопросы, связанные с СВО и новыми регионами, с социальной сферой и запасом прочности российской экономики", — говорится в итогах исследования.
© Brand AnalyticsОбсуждения"Итогов года" в соцмедиа
ОбсужденияИтогов года в соцмедиа
© Brand Analytics
Обсуждения"Итогов года" в соцмедиа
По данным аналитиков, в десятку тем для аудитории 18-24 лет и 25-34 лет вошел также вопрос по внутреннему туризму. Для аудитории 35-44 лет одним из важных стал вопрос о равных мерах поддержки для всех ветеранов боевых действий, включая добровольцев. Внимание пользователей старше 55 лет, помимо вопроса о поддержке ветеранов, было обращено к теме нейросетей и их влияния на нашу жизнь.
"Подытоживая, можно отметить возвращение интереса со стороны пользователей соцмедиа к встречам с президентом, рост такого интереса у молодежи, позитивный характер большей части обсуждений, а также высокий интерес к вопросам, связанным с СВО и новыми регионами", — заключили аналитики.
© Brand AnalyticsТоп 10 наиболее обсуждаемых вопросов "Итогов года"
Топ 10 наиболее обсуждаемых вопросов Итогов года
© Brand Analytics
Топ 10 наиболее обсуждаемых вопросов "Итогов года"
Путин накануне подвел итоги года, ответив на вопросы жителей страны и журналистов. Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время его первого президентского срока, первая состоялась 24 декабря 2001 года.
В рамках исследования было проанализировано более 11,6 миллиона русскоязычных сообщений, опубликованных в социальных медиа, которые включают российские и зарубежные соцсети, блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям, геосервисы, отзовики.
© Brand AnalyticsТоп 10 наиболее обсуждаемых вопросов "Итогов года"
Топ 10 наиболее обсуждаемых вопросов Итогов года
© Brand Analytics
Топ 10 наиболее обсуждаемых вопросов "Итогов года"
 
Владимир ПутинОбществоИтоги года с Владимиром Путиным
 
 
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