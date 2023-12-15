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В Испании задержали 14 работников аэропорта Тенерифе за воровство багажа
В Испании задержали 14 работников аэропорта Тенерифе за воровство багажа - РИА Новости, 15.12.2023
В Испании задержали 14 работников аэропорта Тенерифе за воровство багажа
Гражданская гвардия Испании задержала 14 работников аэропорта на острове Тенерифе, подозреваемых в краже ценных вещей из чемоданов пассажиров, говорится в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:45
2023-12-15T16:45
2023-12-15T17:05
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МАДРИД, 15 дек - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала 14 работников аэропорта на острове Тенерифе, подозреваемых в краже ценных вещей из чемоданов пассажиров, говорится в сообщении министерства внутренних дел королевства. "Гражданская гвардия в рамках так называемой операции Oretel задержала 14 человек и провела расследование в отношении еще 20, все они - работники аэропорта Тенерифе Юг-Рейна-София, подозреваемых в принадлежности к преступной группе, грабеже с применением силы, нанесении ущерба и отмывании денег", — говорится в сообщении. Согласно данным ведомства, операцию решили провести из-за роста числа заявлений и жалоб со стороны путешественников на кражи из сдаваемого багажа. Как указывает МВД, задержанные, пользуясь статусом работников аэропорта, открывали багаж, уже находящийся в трюме самолёта, или взламывали молнии чемоданов и забирали интересующие их предметы, включая ювелирные украшения, мобильные телефоны, часы и электронные устройства. Потом работники снова закрывали чемодан, не оставляя следов взлома. Уточняется, что во время обысков изъяты 29 дорогих часов, 120 ювелирных изделий из золота и драгоценных камней, 22 дорогих мобильных телефона, электронные устройства, 13 тысяч евро наличными. Стоимость всех найденных украденных вещей составляет 1 953 571 евро.
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технологии, испания, тенерифе, новости - туризм
Технологии, Испания, Тенерифе, Новости - Туризм
В Испании задержали 14 работников аэропорта Тенерифе за воровство багажа
На юге Тенерифе задержали четырнадцать работников аэропорта за воровство багажа
МАДРИД, 15 дек - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала 14 работников аэропорта на острове Тенерифе, подозреваемых в краже ценных вещей из чемоданов пассажиров, говорится в сообщении министерства внутренних дел королевства.
«
"Гражданская гвардия в рамках так называемой операции Oretel задержала 14 человек и провела расследование в отношении еще 20, все они - работники аэропорта Тенерифе Юг-Рейна-София, подозреваемых в принадлежности к преступной группе, грабеже с применением силы, нанесении ущерба и отмывании денег", — говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства, операцию решили провести из-за роста числа заявлений и жалоб со стороны путешественников на кражи из сдаваемого багажа.
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Как указывает МВД, задержанные, пользуясь статусом работников аэропорта, открывали багаж, уже находящийся в трюме самолёта, или взламывали молнии чемоданов и забирали интересующие их предметы, включая ювелирные украшения, мобильные телефоны, часы и электронные устройства. Потом работники снова закрывали чемодан, не оставляя следов взлома.
Уточняется, что во время обысков изъяты 29 дорогих часов, 120 ювелирных изделий из золота и драгоценных камней, 22 дорогих мобильных телефона, электронные устройства, 13 тысяч евро наличными. Стоимость всех найденных украденных вещей составляет 1 953 571 евро.