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В России повысили первый взнос по льготной ипотеке - РИА Новости, 15.12.2023
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22:00 15.12.2023 (обновлено: 22:59 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/ipoteka-1916123242.html
В России повысили первый взнос по льготной ипотеке
В России повысили первый взнос по льготной ипотеке - РИА Новости, 15.12.2023
В России повысили первый взнос по льготной ипотеке
Правительство подписало постановление о повышении первого взноса по льготной ипотеке с 20 до 30 процентов, говорится на сайте Министерства финансов России. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T22:00
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россия
госдума рф
общество
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ипотека
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Правительство подписало постановление о повышении первого взноса по льготной ипотеке с 20 до 30 процентов, говорится на сайте Министерства финансов России."Новым постановлением до 30 процентов повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке восемь процентов годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Эта мера направлена на повышение качества кредитов", — заявили в ведомстве.Кроме того, максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет шесть миллионов рублей, добавили в Минфине.Уточняется, что правительство также повысило предельный размер дальневосточной и арктической ипотеки с шести до девяти миллионов рублей.На минувшей неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что излишнее использование льготных программ вынуждает регулятор поддерживать высокую ставку. Таким образом, по ее словам, образуется порочный круг, "когда есть искушение уже на высокую ключевую ставку отреагировать расширением льготных кредитов".В сентябре правительство повысило минимальный первоначальный взнос по нескольким госпрограммам до 20 процентов. Тогда это затронуло ипотеку на новостройки, а также программы семейной, сельской, дальневосточной и арктической ипотеки и кредитование работников сферы информационных технологий. Ранее минимальный взнос по ним составлял 10-15 процентов от стоимости недвижимости. Сейчас в России действует несколько льготных ипотечных программ. Наиболее распространенная из них работает на территории всей страны: по ней можно получить кредит на покупку квартиры в новостройке или строительство дома по ставке не более восьми процентов годовых.
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россия, госдума рф, общество, министерство финансов рф (минфин россии), ипотека
Россия, Госдума РФ, Общество, Министерство финансов РФ (Минфин России), Ипотека
В России повысили первый взнос по льготной ипотеке

Правительство повысило до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом Правительства России
Дом Правительства России - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дом Правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Правительство подписало постановление о повышении первого взноса по льготной ипотеке с 20 до 30 процентов, говорится на сайте Министерства финансов России.
"Новым постановлением до 30 процентов повышен взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке восемь процентов годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Эта мера направлена на повышение качества кредитов", — заявили в ведомстве.
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Кроме того, максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет шесть миллионов рублей, добавили в Минфине.

Ранее максимальные размеры займов в Москве и Санкт-Петербурге составляли 12 миллионов рублей.

Уточняется, что правительство также повысило предельный размер дальневосточной и арктической ипотеки с шести до девяти миллионов рублей.
На минувшей неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что излишнее использование льготных программ вынуждает регулятор поддерживать высокую ставку. Таким образом, по ее словам, образуется порочный круг, "когда есть искушение уже на высокую ключевую ставку отреагировать расширением льготных кредитов".
В сентябре правительство повысило минимальный первоначальный взнос по нескольким госпрограммам до 20 процентов. Тогда это затронуло ипотеку на новостройки, а также программы семейной, сельской, дальневосточной и арктической ипотеки и кредитование работников сферы информационных технологий. Ранее минимальный взнос по ним составлял 10-15 процентов от стоимости недвижимости.
Сейчас в России действует несколько льготных ипотечных программ. Наиболее распространенная из них работает на территории всей страны: по ней можно получить кредит на покупку квартиры в новостройке или строительство дома по ставке не более восьми процентов годовых.
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