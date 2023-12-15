https://ria.ru/20231215/ipoteka-1916042363.html

Путин призвал продлить действие льгот по семейной ипотеке

Путин призвал продлить действие льгот по семейной ипотеке - РИА Новости, 15.12.2023

Путин призвал продлить действие льгот по семейной ипотеке

Президент России Владимир Путин сообщил, что считает необходимым продлить действие 20% первоначального взноса по семейной ипотеке и сохранить субсидию в 450... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:11

2023-12-15T15:11

2023-12-15T15:22

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892255012_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_935aa160b8b5e75a9e4f876bfd798a01.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что считает необходимым продлить действие 20% первоначального взноса по семейной ипотеке и сохранить субсидию в 450 тысяч рублей для погашения кредита."Я просил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20% первичного взноса для семей с детьми — первое, и второе — подумать на тему о том, чтобы сохранить субсидию в 450 тысяч рублей для погашения самого тела кредита", — сказал Путин во время телемоста с предприятиями и социальными объектами ОАО "РЖД".

https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество