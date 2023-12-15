https://ria.ru/20231215/ipoteka-1916042363.html
Путин призвал продлить действие льгот по семейной ипотеке
Путин призвал продлить действие льгот по семейной ипотеке - РИА Новости, 15.12.2023
Путин призвал продлить действие льгот по семейной ипотеке
Президент России Владимир Путин сообщил, что считает необходимым продлить действие 20% первоначального взноса по семейной ипотеке и сохранить субсидию в 450... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:11
2023-12-15T15:11
2023-12-15T15:22
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что считает необходимым продлить действие 20% первоначального взноса по семейной ипотеке и сохранить субсидию в 450 тысяч рублей для погашения кредита."Я просил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20% первичного взноса для семей с детьми — первое, и второе — подумать на тему о том, чтобы сохранить субсидию в 450 тысяч рублей для погашения самого тела кредита", — сказал Путин во время телемоста с предприятиями и социальными объектами ОАО "РЖД".
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал продлить действие льгот по семейной ипотеке
Путин призвал продлить действие 20% взноса по семейной ипотеке
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что считает необходимым продлить действие 20% первоначального взноса по семейной ипотеке и сохранить субсидию в 450 тысяч рублей для погашения кредита.
"Я просил правительство подумать над тем, чтобы продлить сохранение 20% первичного взноса для семей с детьми — первое, и второе — подумать на тему о том, чтобы сохранить субсидию в 450 тысяч рублей для погашения самого тела кредита", — сказал Путин во время телемоста с предприятиями и социальными объектами ОАО "РЖД".
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