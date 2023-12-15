https://ria.ru/20231215/ingushetiya-1915998542.html

Глава Ингушетии: у нас немало достижений во всех сферах

Глава Ингушетии: у нас немало достижений во всех сферах - РИА Новости, 15.12.2023

Глава Ингушетии: у нас немало достижений во всех сферах

В рамках Международной выставки-форума "Россия", которая проходит на ВДНХ, 8 декабря состоялся День Ингушетии. Гости праздника смогли прочувствовать особую... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:01

2023-12-15T13:01

2023-12-15T13:01

республика ингушетия

россия

махмуд-али калиматов

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В рамках Международной выставки-форума "Россия", которая проходит на ВДНХ, 8 декабря состоялся День Ингушетии. Гости праздника смогли прочувствовать особую атмосферу Ингушетии, познакомиться с ее традициями и культурным наследием. День региона посетил глава республики Махмуд-Али Калиматов. Он рассказал РИА Новости о главных достижениях республики за последние годы, а также поделился планами развития в ближайшем будущем. - Махмуд-Али Макшарипович, какие основные достижения республики в этом году Вы бы особенно отметили? - У нас немало достижений. Ключевыми направлениями социально-экономического развития республики являются инвестиционные проекты в сфере промышленности и агропромышленного комплекса, создание привлекательных условий для развития малого и среднего предпринимательства (МСП), повышение уровня обеспечения населения услугами здравоохранения, культуры и спорта за счет развития социальной инфраструктуры. Когда мы только начали свою деятельность более четырех лет назад, поставили задачу по реанимированию некоторых предприятий и организаций, которые приостановили свою работу. На сегодня у нас восстановлено более 11 предприятий, а также запущены новые производства. Например, птицекомплекс "Южный", завод по изготовлению алюминиевых профилей "РИАК". Мы начали расти по доходной части бюджета в разы. Если раньше у нас было три миллиарда доходной части, то 2022 год мы закончили с девятью миллиардами доходов. Также мы закрыли долги. В октябре мы заплатили завершающие более 30 миллионов рублей, что позволило уйти от меры бюджетных принуждений. Еще у нас снизилась налоговая ставка для малого и среднего бизнеса с 6% до 2%. В связи с этим количество занятых в секторе МСП возросло до 27 тысяч человек. Предприниматели дали бюджету республики более одного миллиарда рублей налогов. У нас прозрачный бизнес. Наш регион интересен инвесторам – буквально две недели назад к нам зашли пять из них. Еще к нам "идут" предприятия. Сейчас у нас уже готово 40 портфелей. Еще заложили две недели назад первый камень завода очистных сооружений. А в рамках нацпроектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, строим школы, детские сады, хорошие дороги. Подняли и уровень сельского хозяйства. Объем сельхоз прордукции за январь-октябрь 2023 года составил 17,3 миллиарда рублей, а индекс сельхозпроизводства вырос на 1,2%. - Как развивается кадровый потенциал в республике? Какое внимание уделяют молодым специалистам? - Мы достаточно хорошо проработали вопрос безработицы в республике. По сравнению с 2022 годом количество безработных сократилось на 1,9 тысячи человек. В регионе насчитывается более 3,5 тысячи вакансий, что полностью соответствует потребностям республики в кадрах. Дело в том, что специалисты, которые были популярны ранее – юристы, экономисты и другие – на рынке труда теперь не востребованы. Также иногда уровень подготовки данных специалистов не отвечает необходимым требованиям из-за поверхностного восприятия своей профессии. Потому что специальность надо знать, ее надо изучать – это немалый труд, не только усидчивость. А тем временем республике нужны рабочие специальности – хороший комбайнер, механик, технолог. Это заметно по предприятиям. Много специалистов среднего звена приезжают работать из других регионов. Поэтому мы сейчас занялись колледжами. Ведь именно там можно получить средне-специальное образование, которое позволяет найти работу в этой плоскости. Мы начали переучивать специалистов по программе правительства РФ, готовить востребованные для предприятий кадры. Также еще одно наше достижение – ИТ-академия, которую мы откроем в марте будущего года. Благодаря ей в регионе появятся новые рабочие места и современный уровень знаний. Мы будем готовить специалистов в сфере ИТ, цифровизации. Каждый год планируем выпускать 500 человек. Там будет бесплатное обучение, только необходимо будет сдать тест. Таких учреждений всего 5-6 в России. Это большое событие для нас, ведь в регионе молодежи более 30% от всего населения. Детей у нас много в семьях – по 5-10 ребят. Нужно обязательно развивать эту специализацию. - Как развивается туристическая привлекательность региона? - На развитие туризма нам выделено 13 миллиардов рублей, которые будут осваиваться поэтапно, а мы будем расширяться и улучшаться. Туристических мест очень много, а инфраструктура может не успевать. При этом у нас уже есть альпинистский лагерь, где через пару лет будет построен гостиничный комплекс. Построены и придорожные кемпинги, делаем смотровые площадки. Есть места для занятия бейсджампингом. Также развиваем гостевые дома – у нас их уже 12. Все они расположены на туристических маршрутах и оборудованы всем необходимым для путешественников. Также там по запросу готовят домашнюю еду. Туризм развивается семимильными шагам. Проходимость достигает более 150 тысяч человек за год. В связи с чем мы особое внимание уделяем экологии. Ни одно здание не строится без очистных сооружений. Мы комплексно все решаем. Приезжайте в республику – у нас много красивых мест, душевно, и очень вкусная еда. Туризм способствует объединению. Это то, что нам сейчас больше всего необходимо, так мы начинаем больше друг о друге узнавать. Кроме того, хотелось бы отметить, что Ингушетия отмечает 100-летие в следующем году. - Какие уникальные разработки республики показаны на выставке? - Мы представляем успешно реализованные и реализуемые инвестиционные проекты в сферах промышленности, сельского хозяйства и туризма. Например, на стенде республики представлена продукция алюминиевого завода "РИАК", обувной фабрики "Фелидже Пелле" с производственной мощностью до 1,5 тысячи пар обуви в день, швейной фабрики "4Бра", которая производит военную форму для мобилизованных на СВО. Также представлены крупнейшие проекты в сфере АПК. А также объекты в сфере туризма: курорт в районе горной Ингушетии, башенные комплексы, древний храм и прочие объекты. Для лучшего раскрытия туристического потенциала республики на форуме организована виртуальная онлайн-экскурсия по горной Ингушетии, а также трансляции слайдов с ее изображениями под руководством гида-экскурсовода; лекции про адаты, обычая и традиции ингушей. - Ваши впечатления от стенда и людей, пришедших поздравить регион с праздником? - Эта выставка, организованная по инициативе президента Владимира Путина, - замечательный формат. Ведь здесь вся Россия, мы можем пообщаться с друг с другом и больше узнать о других регионах. Это очень здорово.

https://ria.ru/20231208/ingushetiya-1914608959.html

https://ria.ru/20231107/sotrudnichestvo-1907944197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, махмуд-али калиматов