https://ria.ru/20231215/indeks-1916063246.html
Мазанова: ESG-индексы РСПП стали камертоном российского бизнеса
Мазанова: ESG-индексы РСПП стали камертоном российского бизнеса - РИА Новости, 15.12.2023
Мазанова: ESG-индексы РСПП стали камертоном российского бизнеса
Десять лет исполнилось проекту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индексам устойчивого развития. Заместитель генерального директора... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:40
2023-12-15T16:40
2023-12-15T16:40
экономика
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916041391_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_46d17eaad499133fb2933fe9fc3c81a7.png
Десять лет исполнилось проекту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индексам устойчивого развития. Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании "Металлоинвест" Юлия Мазанова рассказала, какую роль ESG-индексы сыграли в развитии компании."Для нас и для всего российского бизнеса ESG-индекс РСПП стал камертоном. Сейчас, по прошествии десяти лет, мы понимаем, что пройден большой путь. Индексы дают прежде всего возможность сверить свои проекты с проектами рынка, посмотреть лучшие практики и выделить те направления работы, которые станут актуальными на перспективу", – отметила Мазанова.
https://ria.ru/20231211/indeksy_rspp-1915047558.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916041391_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_318d541b1b459a818f19a129b4b44cc5.png
Мазанова: ESG-индексы РСПП стали камертоном российского бизнеса
Мазанова: ESG-индексы РСПП стали камертоном российского бизнеса
2023-12-15T16:40
true
PT6M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Российский союз промышленников и предпринимателей
Десять лет исполнилось проекту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индексам устойчивого развития. Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании "Металлоинвест" Юлия Мазанова рассказала, какую роль ESG-индексы сыграли в развитии компании.
"Для нас и для всего российского бизнеса ESG-индекс РСПП стал камертоном. Сейчас, по прошествии десяти лет, мы понимаем, что пройден большой путь. Индексы дают прежде всего возможность сверить свои проекты с проектами рынка, посмотреть лучшие практики и выделить те направления работы, которые станут актуальными на перспективу", – отметила Мазанова.
Подведены итоги индексов РСПП по устойчивому развитию