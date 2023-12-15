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Мазанова: ESG-индексы РСПП стали камертоном российского бизнеса - РИА Новости, 15.12.2023
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16:40 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/indeks-1916063246.html
Мазанова: ESG-индексы РСПП стали камертоном российского бизнеса
Мазанова: ESG-индексы РСПП стали камертоном российского бизнеса - РИА Новости, 15.12.2023
Мазанова: ESG-индексы РСПП стали камертоном российского бизнеса
Десять лет исполнилось проекту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индексам устойчивого развития. Заместитель генерального директора... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:40
2023-12-15T16:40
экономика
российский союз промышленников и предпринимателей
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Десять лет исполнилось проекту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индексам устойчивого развития. Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании "Металлоинвест" Юлия Мазанова рассказала, какую роль ESG-индексы сыграли в развитии компании."Для нас и для всего российского бизнеса ESG-индекс РСПП стал камертоном. Сейчас, по прошествии десяти лет, мы понимаем, что пройден большой путь. Индексы дают прежде всего возможность сверить свои проекты с проектами рынка, посмотреть лучшие практики и выделить те направления работы, которые станут актуальными на перспективу", – отметила Мазанова.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Мазанова: ESG-индексы РСПП стали камертоном российского бизнеса
Мазанова: ESG-индексы РСПП стали камертоном российского бизнеса
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экономика, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Российский союз промышленников и предпринимателей

Мазанова: ESG-индексы РСПП стали камертоном российского бизнеса

Читать ria.ru в
Десять лет исполнилось проекту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индексам устойчивого развития. Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании "Металлоинвест" Юлия Мазанова рассказала, какую роль ESG-индексы сыграли в развитии компании.
"Для нас и для всего российского бизнеса ESG-индекс РСПП стал камертоном. Сейчас, по прошествии десяти лет, мы понимаем, что пройден большой путь. Индексы дают прежде всего возможность сверить свои проекты с проектами рынка, посмотреть лучшие практики и выделить те направления работы, которые станут актуальными на перспективу", – отметила Мазанова.
Участники расширенного заседания Комитета по корпоративной ответственности и устойчивому развитию РСПП по теме: Итоги - 2023 и юбилейного 10 выпуска Индексов РСПП по устойчивому развитию (ESG-индексов) - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Подведены итоги индексов РСПП по устойчивому развитию
11 декабря, 12:46
 
ЭкономикаРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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