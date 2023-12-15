https://ria.ru/20231215/indeks-1916063246.html

Мазанова: ESG-индексы РСПП стали камертоном российского бизнеса

Мазанова: ESG-индексы РСПП стали камертоном российского бизнеса - РИА Новости, 15.12.2023

Мазанова: ESG-индексы РСПП стали камертоном российского бизнеса

Десять лет исполнилось проекту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индексам устойчивого развития. Заместитель генерального директора... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:40

2023-12-15T16:40

2023-12-15T16:40

экономика

российский союз промышленников и предпринимателей

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Десять лет исполнилось проекту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по индексам устойчивого развития. Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям компании "Металлоинвест" Юлия Мазанова рассказала, какую роль ESG-индексы сыграли в развитии компании."Для нас и для всего российского бизнеса ESG-индекс РСПП стал камертоном. Сейчас, по прошествии десяти лет, мы понимаем, что пройден большой путь. Индексы дают прежде всего возможность сверить свои проекты с проектами рынка, посмотреть лучшие практики и выделить те направления работы, которые станут актуальными на перспективу", – отметила Мазанова.

https://ria.ru/20231211/indeksy_rspp-1915047558.html

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Мазанова: ESG-индексы РСПП стали камертоном российского бизнеса Мазанова: ESG-индексы РСПП стали камертоном российского бизнеса 2023-12-15T16:40 true PT6M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, российский союз промышленников и предпринимателей