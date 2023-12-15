https://ria.ru/20231215/gruppa-1915936147.html

СМИ: США объявят о развертывании группы для сдерживания хуситов

СМИ: США объявят о развертывании группы для сдерживания хуситов - РИА Новости, 15.12.2023

СМИ: США объявят о развертывании группы для сдерживания хуситов

США, как ожидается, в пятницу объявят о развертывании в Красном море коалиционных сил для сдерживания нападений хуситов на гражданские суда, сообщает портал... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T03:28

2023-12-15T03:28

2023-12-15T06:15

в мире

сша

красное море

израиль

патрик райдер

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913585002_0:114:1500:958_1920x0_80_0_0_d237d0c9dbb1b16affa5cb9a0b8e134b.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. США, как ожидается, в пятницу объявят о развертывании в Красном море коалиционных сил для сдерживания нападений хуситов на гражданские суда, сообщает портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.Речь, по данным портал, идет о "специальной усиленной многонациональной оперативной группе".Портал со ссылкой на американских чиновников также сообщает, что администрация США недавно разослала по нескольким каналам предупреждения хуситам с требованием прекратить нападения на суда в Красном море.Специальный посланник США по Йемену Тим Лендеркинг, посетивший в последние дни страны Персидского залива, попросил попросил своих коллег в Саудовской Аравии, Омане и Катаре передать хуситам, что Штаты крайне обеспокоены атаками йеменских повстанцев, которые угрожают свободе судоходства в международных водах.По словам источников, за последние две недели несколько стран региона уже передали хуситам аналогичные сообщения. По признанию американских чиновников, эти предупреждения пока не возымели действия на хуситов. На брифинге в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что информация о специальной оперативной группе будет представлена в ближайшее время.Ранее йеменские хуситы заявляли, что продолжат препятствовать проходу в Красном и Аравийском морях судов, связанных с израильскими компаниями или идущих в Израиль, до прекращения военных действий в секторе Газа.

https://ria.ru/20231210/drony-1914882765.html

https://ria.ru/20231214/ssha-1915686393.html

сша

красное море

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, красное море, израиль, патрик райдер, министерство обороны сша