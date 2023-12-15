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СМИ: США объявят о развертывании группы для сдерживания хуситов - РИА Новости, 15.12.2023
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03:28 15.12.2023 (обновлено: 06:15 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/gruppa-1915936147.html
СМИ: США объявят о развертывании группы для сдерживания хуситов
СМИ: США объявят о развертывании группы для сдерживания хуситов - РИА Новости, 15.12.2023
СМИ: США объявят о развертывании группы для сдерживания хуситов
США, как ожидается, в пятницу объявят о развертывании в Красном море коалиционных сил для сдерживания нападений хуситов на гражданские суда, сообщает портал... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T03:28
2023-12-15T06:15
в мире
сша
красное море
израиль
патрик райдер
министерство обороны сша
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. США, как ожидается, в пятницу объявят о развертывании в Красном море коалиционных сил для сдерживания нападений хуситов на гражданские суда, сообщает портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.Речь, по данным портал, идет о "специальной усиленной многонациональной оперативной группе".Портал со ссылкой на американских чиновников также сообщает, что администрация США недавно разослала по нескольким каналам предупреждения хуситам с требованием прекратить нападения на суда в Красном море.Специальный посланник США по Йемену Тим Лендеркинг, посетивший в последние дни страны Персидского залива, попросил попросил своих коллег в Саудовской Аравии, Омане и Катаре передать хуситам, что Штаты крайне обеспокоены атаками йеменских повстанцев, которые угрожают свободе судоходства в международных водах.По словам источников, за последние две недели несколько стран региона уже передали хуситам аналогичные сообщения. По признанию американских чиновников, эти предупреждения пока не возымели действия на хуситов. На брифинге в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что информация о специальной оперативной группе будет представлена в ближайшее время.Ранее йеменские хуситы заявляли, что продолжат препятствовать проходу в Красном и Аравийском морях судов, связанных с израильскими компаниями или идущих в Израиль, до прекращения военных действий в секторе Газа.
https://ria.ru/20231210/drony-1914882765.html
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в мире, сша, красное море, израиль, патрик райдер, министерство обороны сша
В мире, США, Красное море, Израиль, Патрик Райдер, Министерство обороны США
СМИ: США объявят о развертывании группы для сдерживания хуситов

Axios: США объявят о развертывании группы для сдерживания хуситов в Красном море

© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 3rd Class Bill DodgeЭсминец ВМС США USS Carney
Эсминец ВМС США USS Carney - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 3rd Class Bill Dodge
Эсминец ВМС США USS Carney. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. США, как ожидается, в пятницу объявят о развертывании в Красном море коалиционных сил для сдерживания нападений хуситов на гражданские суда, сообщает портал Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.
Речь, по данным портал, идет о "специальной усиленной многонациональной оперативной группе".
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Портал со ссылкой на американских чиновников также сообщает, что администрация США недавно разослала по нескольким каналам предупреждения хуситам с требованием прекратить нападения на суда в Красном море.
Специальный посланник США по Йемену Тим Лендеркинг, посетивший в последние дни страны Персидского залива, попросил попросил своих коллег в Саудовской Аравии, Омане и Катаре передать хуситам, что Штаты крайне обеспокоены атаками йеменских повстанцев, которые угрожают свободе судоходства в международных водах.
По словам источников, за последние две недели несколько стран региона уже передали хуситам аналогичные сообщения. По признанию американских чиновников, эти предупреждения пока не возымели действия на хуситов.
На брифинге в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что информация о специальной оперативной группе будет представлена в ближайшее время.
Ранее йеменские хуситы заявляли, что продолжат препятствовать проходу в Красном и Аравийском морях судов, связанных с израильскими компаниями или идущих в Израиль, до прекращения военных действий в секторе Газа.
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Американский эсминец сбил дрон хуситов
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В миреСШАКрасное мореИзраильПатрик РайдерМинистерство обороны США
 
 
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