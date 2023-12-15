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На Украине взорвавшему в сельсовете гранату депутату грозит до десяти лет

На Украине взорвавшему в сельсовете гранату депутату грозит до десяти лет - РИА Новости, 15.12.2023

На Украине взорвавшему в сельсовете гранату депутату грозит до десяти лет

Депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин, который в пятницу взорвал гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области, в результате чего пострадали 26... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:13

2023-12-15T16:13

2023-12-15T16:13

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Депутат от партии "Слуга народа" Сергей Батрин, который в пятницу взорвал гранаты на сессии сельсовета в Закарпатской области, в результате чего пострадали 26 человек, может получить до десяти лет тюрьмы, сообщила врио заместителя начальника департамента коммуникации нацполиции Юлия Гирдвилис. "Событие произошло в 11.37 (12.37 мск), поступило сообщение в полицию. Следователи квалифицировали происшествие по статье 288 криминального кодекса "террористический акт", оно наказывается до 10 лет лишения свободы", - сказала Гирдвилис в эфире телеканала "Киев 24". Как сообщает украинское издание "Страна.ua", Батрин за несколько дней до подрыва опубликовал видео, в котором обрушился с критикой на старосту общины. В нем он возмущался, что в бюджете на 2024 год заложены 100 тысяч гривен (2,7 тысячи долларов) для директора коммунального предприятия, но при этом в селе Кушнице вот уже несколько лет проблемы с водой. Ранее в пятницу МВД Украины сообщило, что депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета в Закарпатье, сам он погиб, 11 человек ранены. Позже в ведомстве уточнили, что пострадали 26 человек, никто не погиб, а злоумышленника реанимируют медики.

https://ria.ru/20230821/vzryv-1891319391.html

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