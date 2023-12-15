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В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" раздел по подготовке к родам
В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" раздел по подготовке к родам - РИА Новости, 15.12.2023
В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" раздел по подготовке к родам
Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР) обратилась в Минздрав и Минцифры РФ с предложением создать на "Госуслугах"... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:43
2023-12-15T13:43
2023-12-15T13:50
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР) обратилась в Минздрав и Минцифры РФ с предложением создать на "Госуслугах" специализированный раздел по подготовке к родам, обращение размещено в Telegram-канале депутата. "Прошу вас рассмотреть возможность создания на "Госуслугах" раздела для будущих мам, который позволит им получать актуальную информацию по вопросам подготовки и прохождения родов, послеродового периода, заботе и развитию детей, не покидая свой дом, и быть уверенными в надежности предоставляемой информации", - написано в запросе. В нем отмечается, что сейчас существует множество вспомогательной информации по подготовке к родам, однако она находится в разрозненном виде и не всегда является достоверной. В разделе на "Госуслугах" предлагается разместить видеолекции, ответы на распространенные вопросы, акушерский календарь беременности, чтобы будущие мамы дистанционно получали проверенную информацию, особенно те, кто живет в малых городах и селах России.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" раздел по подготовке к родам
Депутат Госдумы предложила создать на "Госуслугах" раздел по подготовке к родам
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР) обратилась в Минздрав и Минцифры РФ с предложением создать на "Госуслугах" специализированный раздел по подготовке к родам, обращение размещено в Telegram-канале депутата.
"Прошу вас рассмотреть возможность создания на "Госуслугах" раздела для будущих мам, который позволит им получать актуальную информацию по вопросам подготовки и прохождения родов, послеродового периода, заботе и развитию детей, не покидая свой дом, и быть уверенными в надежности предоставляемой информации", - написано в запросе.
В нем отмечается, что сейчас существует множество вспомогательной информации по подготовке к родам, однако она находится в разрозненном виде и не всегда является достоверной.
В разделе на "Госуслугах" предлагается разместить видеолекции, ответы на распространенные вопросы, акушерский календарь беременности, чтобы будущие мамы дистанционно получали проверенную информацию, особенно те, кто живет в малых городах и селах России.
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