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В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" раздел по подготовке к родам - РИА Новости, 15.12.2023
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13:43 15.12.2023 (обновлено: 13:50 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/gosduma-1916013463.html
В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" раздел по подготовке к родам
В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" раздел по подготовке к родам - РИА Новости, 15.12.2023
В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" раздел по подготовке к родам
Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР) обратилась в Минздрав и Минцифры РФ с предложением создать на "Госуслугах"... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:43
2023-12-15T13:50
общество
россия
госдума рф
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР) обратилась в Минздрав и Минцифры РФ с предложением создать на "Госуслугах" специализированный раздел по подготовке к родам, обращение размещено в Telegram-канале депутата. "Прошу вас рассмотреть возможность создания на "Госуслугах" раздела для будущих мам, который позволит им получать актуальную информацию по вопросам подготовки и прохождения родов, послеродового периода, заботе и развитию детей, не покидая свой дом, и быть уверенными в надежности предоставляемой информации", - написано в запросе. В нем отмечается, что сейчас существует множество вспомогательной информации по подготовке к родам, однако она находится в разрозненном виде и не всегда является достоверной. В разделе на "Госуслугах" предлагается разместить видеолекции, ответы на распространенные вопросы, акушерский календарь беременности, чтобы будущие мамы дистанционно получали проверенную информацию, особенно те, кто живет в малых городах и селах России.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" раздел по подготовке к родам

Депутат Госдумы предложила создать на "Госуслугах" раздел по подготовке к родам

© РИА Новости / Александр КряжевСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Зампред комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко (ЕР) обратилась в Минздрав и Минцифры РФ с предложением создать на "Госуслугах" специализированный раздел по подготовке к родам, обращение размещено в Telegram-канале депутата.
"Прошу вас рассмотреть возможность создания на "Госуслугах" раздела для будущих мам, который позволит им получать актуальную информацию по вопросам подготовки и прохождения родов, послеродового периода, заботе и развитию детей, не покидая свой дом, и быть уверенными в надежности предоставляемой информации", - написано в запросе.
В нем отмечается, что сейчас существует множество вспомогательной информации по подготовке к родам, однако она находится в разрозненном виде и не всегда является достоверной.
В разделе на "Госуслугах" предлагается разместить видеолекции, ответы на распространенные вопросы, акушерский календарь беременности, чтобы будущие мамы дистанционно получали проверенную информацию, особенно те, кто живет в малых городах и селах России.
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