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Гимнасты Подмосковья завоевали 16 медалей на всероссийском турнире - РИА Новости, 15.12.2023
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Новости Подмосковья
 
12:48 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/gimnasty-1915989431.html
Гимнасты Подмосковья завоевали 16 медалей на всероссийском турнире
Гимнасты Подмосковья завоевали 16 медалей на всероссийском турнире - РИА Новости, 15.12.2023
Гимнасты Подмосковья завоевали 16 медалей на всероссийском турнире
Спортсмены Московской области завоевали 16 медалей на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике "На призы заслуженного тренера СССР Леонида Аркаева", РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:48
2023-12-15T12:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
спорт
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Спортсмены Московской области завоевали 16 медалей на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике "На призы заслуженного тренера СССР Леонида Аркаева", сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона. Спортсмены из Подмосковья удостоились четырех золотых, пяти серебряных и семи бронзовых наград. В пресс-службе уточнили, что по программе "Мастер спорта" Дмитрий Литвиненко занял первое место в упражнениях на перекладине, второе место - в опорном прыжке и две бронзы - в упражнениях на кольцах, а также в многоборье. Вячеслав Селивантьев стал обладателем двух бронзовых медалей в упражнениях на брусьях и кольцах. Владислав Сокольников завоевал второе место в упражнениях на кольцах, Роман Пуль записал на свой счет третье место в опорном прыжке, а Даниил Зимараев занял второе место в вольных упражнениях. В рамках программы "Мастер спорта" среди юниоров победу отпраздновал Михаил Усов ("конь-махи") и две бронзовые медали в упражнениях на брусьях и в многоборье. Также Сергей Щербаков выиграл две медали наивысшего достоинства – в многоборье и в упражнениях на брусьях, а еще ему удалось положить в копилку сборной Подмосковья две серебряные медали – в вольных упражнениях и в упражнениях на коне. Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике "На призы заслуженного тренера СССР Леонида Аркаева" прошли в Саранске с 11 по 14 декабря. В турнире поучаствовали 200 спортсменов из разных регионов РФ.
https://ria.ru/20231211/kubok_aleksandra_bolshunova-1915171037.html
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московская область (подмосковье), спорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Спорт

Гимнасты Подмосковья завоевали 16 медалей на всероссийском турнире

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСпортивный зал
Спортивный зал - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Спортсмены Московской области завоевали 16 медалей на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике "На призы заслуженного тренера СССР Леонида Аркаева", сообщает пресс-служба министерства физкультуры и спорта региона.
Спортсмены из Подмосковья удостоились четырех золотых, пяти серебряных и семи бронзовых наград.
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В пресс-службе уточнили, что по программе "Мастер спорта" Дмитрий Литвиненко занял первое место в упражнениях на перекладине, второе место - в опорном прыжке и две бронзы - в упражнениях на кольцах, а также в многоборье.
Вячеслав Селивантьев стал обладателем двух бронзовых медалей в упражнениях на брусьях и кольцах. Владислав Сокольников завоевал второе место в упражнениях на кольцах, Роман Пуль записал на свой счет третье место в опорном прыжке, а Даниил Зимараев занял второе место в вольных упражнениях.
В рамках программы "Мастер спорта" среди юниоров победу отпраздновал Михаил Усов ("конь-махи") и две бронзовые медали в упражнениях на брусьях и в многоборье. Также Сергей Щербаков выиграл две медали наивысшего достоинства – в многоборье и в упражнениях на брусьях, а еще ему удалось положить в копилку сборной Подмосковья две серебряные медали – в вольных упражнениях и в упражнениях на коне.
Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике "На призы заслуженного тренера СССР Леонида Аркаева" прошли в Саранске с 11 по 14 декабря. В турнире поучаствовали 200 спортсменов из разных регионов РФ.
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