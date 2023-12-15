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Израиль назвал сроки завершения третьего этапа операции в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2023
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13:31 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/gaza-1916007934.html
Израиль назвал сроки завершения третьего этапа операции в Газе, пишут СМИ
Израиль назвал сроки завершения третьего этапа операции в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2023
Израиль назвал сроки завершения третьего этапа операции в Газе, пишут СМИ
Израиль сообщил США, что текущий этап активных боевых действий в рамках третьей фазы наземной операции Израиля против палестинского движения ХАМАС в секторе... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:31
2023-12-15T13:31
в мире
израиль
сша
джо байден
джейк салливан
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Израиль сообщил США, что текущий этап активных боевых действий в рамках третьей фазы наземной операции Израиля против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа должен завершиться через 2-3 недели, пишет телеканал CBS News со ссылкой на двух американских чиновников. "Израильтяне сказали США, что текущая фаза их наступления на ХАМАС с тяжелыми воздушными налетами и масштабной наземной операцией должна быть завершена в следующие 2-3 недели, согласно двум американским чиновникам", - пишет телеканал. Согласно телеканалу, один американский чиновник предупредил, что завершение третьей фазы наземной операции не означает конец боевых действий, но это приведет к снижению их интенсивности, уменьшению числа бомбардировок и концентрации на более точных ударах, в то время как Израиль будет преследовать оставшихся лидеров ХАМАС. На встрече с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном 14 декабря министр обороны Израиля спрогнозировал, что следующий этап рейдов может быть долгим, заявив, что война "продлится больше нескольких месяцев". При этом президент США Джо Байден призвал Израиль защищать гражданское население при проведении военной операции против ХАМАС, передает телеканал. Ранее на этой неделе президент Байден предостерег, что правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху теряет международную поддержку из-за беспорядочных бомбардировок в густонаселенном регионе, сообщает CBS News. Ранее сообщалось, что, по словам американских чиновников, нынешний этап наземной операции Израиля в секторе Газа будет продолжаться до января, после чего армия обороны Израиля перейдет к стратегии точечных ударов по бойцам палестинского движения ХАМАС. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 49 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены
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в мире, израиль, сша, джо байден, джейк салливан, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Джо Байден, Джейк Салливан, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль назвал сроки завершения третьего этапа операции в Газе, пишут СМИ

CBS: Израиль ожидает скорого завершения третьего этапа наземной операции в Газе

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Израиль сообщил США, что текущий этап активных боевых действий в рамках третьей фазы наземной операции Израиля против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа должен завершиться через 2-3 недели, пишет телеканал CBS News со ссылкой на двух американских чиновников.
«
"Израильтяне сказали США, что текущая фаза их наступления на ХАМАС с тяжелыми воздушными налетами и масштабной наземной операцией должна быть завершена в следующие 2-3 недели, согласно двум американским чиновникам", - пишет телеканал.
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10
Согласно телеканалу, один американский чиновник предупредил, что завершение третьей фазы наземной операции не означает конец боевых действий, но это приведет к снижению их интенсивности, уменьшению числа бомбардировок и концентрации на более точных ударах, в то время как Израиль будет преследовать оставшихся лидеров ХАМАС.
На встрече с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном 14 декабря министр обороны Израиля спрогнозировал, что следующий этап рейдов может быть долгим, заявив, что война "продлится больше нескольких месяцев".
При этом президент США Джо Байден призвал Израиль защищать гражданское население при проведении военной операции против ХАМАС, передает телеканал. Ранее на этой неделе президент Байден предостерег, что правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху теряет международную поддержку из-за беспорядочных бомбардировок в густонаселенном регионе, сообщает CBS News.
Ранее сообщалось, что, по словам американских чиновников, нынешний этап наземной операции Израиля в секторе Газа будет продолжаться до января, после чего армия обороны Израиля перейдет к стратегии точечных ударов по бойцам палестинского движения ХАМАС.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 49 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены
 
В миреИзраильСШАДжо БайденДжейк СалливанБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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