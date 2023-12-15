https://ria.ru/20231215/gaza-1916007934.html

Израиль назвал сроки завершения третьего этапа операции в Газе, пишут СМИ

Израиль назвал сроки завершения третьего этапа операции в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2023

Израиль назвал сроки завершения третьего этапа операции в Газе, пишут СМИ

Израиль сообщил США, что текущий этап активных боевых действий в рамках третьей фазы наземной операции Израиля против палестинского движения ХАМАС в секторе... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:31

2023-12-15T13:31

2023-12-15T13:31

в мире

израиль

сша

джо байден

джейк салливан

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dd2af2db2c85a211643ab0dbfdb1875.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Израиль сообщил США, что текущий этап активных боевых действий в рамках третьей фазы наземной операции Израиля против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа должен завершиться через 2-3 недели, пишет телеканал CBS News со ссылкой на двух американских чиновников. "Израильтяне сказали США, что текущая фаза их наступления на ХАМАС с тяжелыми воздушными налетами и масштабной наземной операцией должна быть завершена в следующие 2-3 недели, согласно двум американским чиновникам", - пишет телеканал. Согласно телеканалу, один американский чиновник предупредил, что завершение третьей фазы наземной операции не означает конец боевых действий, но это приведет к снижению их интенсивности, уменьшению числа бомбардировок и концентрации на более точных ударах, в то время как Израиль будет преследовать оставшихся лидеров ХАМАС. На встрече с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном 14 декабря министр обороны Израиля спрогнозировал, что следующий этап рейдов может быть долгим, заявив, что война "продлится больше нескольких месяцев". При этом президент США Джо Байден призвал Израиль защищать гражданское население при проведении военной операции против ХАМАС, передает телеканал. Ранее на этой неделе президент Байден предостерег, что правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху теряет международную поддержку из-за беспорядочных бомбардировок в густонаселенном регионе, сообщает CBS News. Ранее сообщалось, что, по словам американских чиновников, нынешний этап наземной операции Израиля в секторе Газа будет продолжаться до января, после чего армия обороны Израиля перейдет к стратегии точечных ударов по бойцам палестинского движения ХАМАС. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 49 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, джо байден, джейк салливан, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году