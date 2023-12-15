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ЦАХАЛ сообщил об обнаружении тел троих заложников в секторе Газа - РИА Новости, 15.12.2023
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11:19 15.12.2023 (обновлено: 11:20 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/gaza-1915972759.html
ЦАХАЛ сообщил об обнаружении тел троих заложников в секторе Газа
ЦАХАЛ сообщил об обнаружении тел троих заложников в секторе Газа - РИА Новости, 15.12.2023
ЦАХАЛ сообщил об обнаружении тел троих заложников в секторе Газа
Тела еще троих заложников, похищенных бойцами ХАМАС 7 октября с юга Израиля, были обнаружены израильскими военными в Газе и возвращены в Израиль, сообщила в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:19
2023-12-15T11:20
в мире
израиль
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 дек - РИА Новости. Тела еще троих заложников, похищенных бойцами ХАМАС 7 октября с юга Израиля, были обнаружены израильскими военными в Газе и возвращены в Израиль, сообщила в пятницу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "В ходе операции в Газе тело заложника Элиа Толедано (28 лет) было обнаружено спецназом ЦАХАЛ и доставлено обратно в Израиль. После процедуры идентификации, проведенной медицинскими работниками и военными раввинами..., представители офиса премьер-министра уведомили семью Элиа Толедано", - говорится в сообщении. В пресс-службе ЦАХАЛ также сообщили об обнаружении тел двоих солдат в Газе, которые были похищены бойцами ХАМАС в день атаки 7 октября. Погибшие солдаты были идентифицированы как капрал Ник Бейзер, 19 лет, из Беэр-Шевы и сержант Рон Шерман, 19 лет, из поселения Лехавим на юге Израиля. Их семьи были также уведомлены. По израильским официальным данным, в секторе Газа до сих пор находятся порядка 130 заложников. Ранее удалось освободить 110 похищенных израильтян и иностранных граждан.
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в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ сообщил об обнаружении тел троих заложников в секторе Газа

Армия Израиля сообщила об обнаружении тел троих заложников в секторе Газа

© ЦАХАЛИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа
© ЦАХАЛ
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 дек - РИА Новости. Тела еще троих заложников, похищенных бойцами ХАМАС 7 октября с юга Израиля, были обнаружены израильскими военными в Газе и возвращены в Израиль, сообщила в пятницу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«
"В ходе операции в Газе тело заложника Элиа Толедано (28 лет) было обнаружено спецназом ЦАХАЛ и доставлено обратно в Израиль. После процедуры идентификации, проведенной медицинскими работниками и военными раввинами..., представители офиса премьер-министра уведомили семью Элиа Толедано", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ЦАХАЛ также сообщили об обнаружении тел двоих солдат в Газе, которые были похищены бойцами ХАМАС в день атаки 7 октября. Погибшие солдаты были идентифицированы как капрал Ник Бейзер, 19 лет, из Беэр-Шевы и сержант Рон Шерман, 19 лет, из поселения Лехавим на юге Израиля. Их семьи были также уведомлены.
По израильским официальным данным, в секторе Газа до сих пор находятся порядка 130 заложников. Ранее удалось освободить 110 похищенных израильтян и иностранных граждан.
 
В миреИзраильХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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