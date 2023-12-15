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Источник в Белом доме заявил о консенсусе в вопросе управления Газой - РИА Новости, 15.12.2023
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01:45 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/gaza-1915932583.html
Источник в Белом доме заявил о консенсусе в вопросе управления Газой
Источник в Белом доме заявил о консенсусе в вопросе управления Газой - РИА Новости, 15.12.2023
Источник в Белом доме заявил о консенсусе в вопросе управления Газой
Есть консенсус относительно того, что сектор Газа после завершения израильской операции должен контролироваться палестинцами, заявил высокопоставленный... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T01:45
2023-12-15T01:45
в мире
израиль
сша
рамалла
джейк салливан
махмуд аббас
палестинская национальная администрация
хамас
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Есть консенсус относительно того, что сектор Газа после завершения израильской операции должен контролироваться палестинцами, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. Он сообщил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан намерен в пятницу обсудить с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом в Рамалле послевоенное устройство анклава, который с 2007 года находится под властью мятежного исламистского движения ХАМАС. "Я думаю, что существует широкий консенсус, что в будущем Газа должна быть палестинской землей, руководимой палестинцами. Будущее Газы должно быть таким, где палестинцы могут реализовывать свои чаяния так, чтобы это не представляло угрозы для Израиля, а Израиль не был угрозой для них", - сказал чиновник. Он заявил, что с этим "базовым уравнением" согласны и израильтяне, и палестинцы. Сотрудник Белого дома предположил, что ядром будущих сил, которые взяли бы на себя ответственность за сектор Газа, могли бы стать уроженцы анклава, которые в прошлом служили в силах безопасности ПНА. "Но я хотел бы подчеркнуть, что это одна идея из многих", - сказал он.
https://ria.ru/20231214/abbas-1915916351.html
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в мире, израиль, сша, рамалла, джейк салливан, махмуд аббас, палестинская национальная администрация, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Рамалла, Джейк Салливан, Махмуд Аббас, Палестинская национальная администрация, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник в Белом доме заявил о консенсусе в вопросе управления Газой

В США заявили о консенсусе, что сектор Газа должен управляться палестинцами

© AP Photo / Fatima ShbairДом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Есть консенсус относительно того, что сектор Газа после завершения израильской операции должен контролироваться палестинцами, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Он сообщил, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан намерен в пятницу обсудить с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом в Рамалле послевоенное устройство анклава, который с 2007 года находится под властью мятежного исламистского движения ХАМАС.
«
"Я думаю, что существует широкий консенсус, что в будущем Газа должна быть палестинской землей, руководимой палестинцами. Будущее Газы должно быть таким, где палестинцы могут реализовывать свои чаяния так, чтобы это не представляло угрозы для Израиля, а Израиль не был угрозой для них", - сказал чиновник.
Он заявил, что с этим "базовым уравнением" согласны и израильтяне, и палестинцы.
Сотрудник Белого дома предположил, что ядром будущих сил, которые взяли бы на себя ответственность за сектор Газа, могли бы стать уроженцы анклава, которые в прошлом служили в силах безопасности ПНА. "Но я хотел бы подчеркнуть, что это одна идея из многих", - сказал он.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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Вчера, 21:56
 
В миреИзраильСШАРамаллаДжейк СалливанМахмуд АббасПалестинская национальная администрацияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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