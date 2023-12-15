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Украинского агента задержали в Ростовской области
Украинского агента задержали в Ростовской области - РИА Новости, 15.12.2023
Украинского агента задержали в Ростовской области
Оперативники УФСБ по Ростовской области задержали украинца, собиравшего в зоне спецоперации сведения о Вооруженных силах РФ и передававших их Главному... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T11:36
2023-12-15T11:36
2023-12-15T11:36
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безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек - РИА Новости. Оперативники УФСБ по Ростовской области задержали украинца, собиравшего в зоне спецоперации сведения о Вооруженных силах РФ и передававших их Главному управлению разведки Минобороны Украины, сообщает УФСБ по региону. "Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, связанная со сбором в интересах противника информации о местах дислокации воинских подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России "Шпионаж"", - говорится в сообщении. Как установили оперативники, 40-летний украинец, оставаясь в зоне проведения СВО, собирал и передавал ГУР МО Украины через один из интернет-мессенджеров сведения о личном составе и передвижениях подразделений ВС РФ, принимающих участие в боевых действиях. Данные могли быть использованы командованием Вооруженных сил Украины для ударов по местам расположения российских подразделений, полагает УФСБ. "Подозреваемый задержан. У него изъяты средства связи, использовавшиеся им для контактов с представителями украинских спецслужб", - отмечается в сообщении.
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РИА Новости
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безопасность, россия, украина, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Ростовская область
Украинского агента задержали в Ростовской области
ФСБ: в Ростовской области задержали украинца, собиравшего сведения о ВС РФ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек - РИА Новости. Оперативники УФСБ по Ростовской области задержали украинца, собиравшего в зоне спецоперации сведения о Вооруженных силах РФ и передававших их Главному управлению разведки Минобороны Украины, сообщает УФСБ по региону.
«
"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, связанная со сбором в интересах противника информации о местах дислокации воинских подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России "Шпионаж"", - говорится в сообщении.
Как установили оперативники, 40-летний украинец, оставаясь в зоне проведения СВО, собирал и передавал ГУР МО Украины через один из интернет-мессенджеров сведения о личном составе и передвижениях подразделений ВС РФ, принимающих участие в боевых действиях.
Данные могли быть использованы командованием Вооруженных сил Украины для ударов по местам расположения российских подразделений, полагает УФСБ.
"Подозреваемый задержан. У него изъяты средства связи, использовавшиеся им для контактов с представителями украинских спецслужб", - отмечается в сообщении.