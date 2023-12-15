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В Польше прилюдно сожгли флаг Израиля - РИА Новости, 15.12.2023
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14:07 15.12.2023 (обновлено: 17:20 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/flag-1916022374.html
В Польше прилюдно сожгли флаг Израиля
В Польше прилюдно сожгли флаг Израиля - РИА Новости, 15.12.2023
В Польше прилюдно сожгли флаг Израиля
Флаг Израиля прилюдно сожгли в польском Вроцлаве, а также опрокинули ханукальную менору, сообщил журналистам мэр этого города Яцек Сутрик. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:07
2023-12-15T17:20
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ВАРШАВА, 15 дек - РИА Новости. Флаг Израиля прилюдно сожгли в польском Вроцлаве, а также опрокинули ханукальную менору, сообщил журналистам мэр этого города Яцек Сутрик. Во вторник, незадолго до голосования о вынесении вотума доверия правительству Дональда Туска, депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Браун погасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи. При этом он утверждал, что само зажжение ханукальных свечей "сатанинское" и "не может происходить в польском сейме".По словам Сутрика, в инциденте на улице Олавской участвовали пять человек в масках. Они "забрались на конструкцию подсвечника, достали флаг Израиля и подожгли его"."После этого двое из них перевернули конструкцию девятиконечного подсвечника, после чего все скрылись в направлении улицы Свидницкой", - сказал мэр.Он считает, что люди, совершившие это преступление, вдохновились именно поступком депутата Брауна."Я до конца верил, что никому даже не придет в голову мысль сравниться с депутатом Брауном и его огнетушителем. Я ошибся", - отметил Сутрик.Он отметил, что преступники уже находятся в розыске, а полицейские изъяли записи с камер наблюдения.Комментируя это происшествие, министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил журналистам, что потребует от полиции твердо реагировать на проявления ксенофобии."Позорным образом была нарушена очередная граница. Я буду просить полицию, чтобы особенно твердо реагировали на всяческие проявления ненависти, ксенофобии, агрессии, источниками которых являются какие-то религиозные фобии, вопросы, касающиеся пола, сексуальной ориентации. Полиция должна на это очень остро реагировать", - сказал он.
https://ria.ru/20231008/duda-1901343564.html
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в мире, израиль, польша, вроцлав
В мире, Израиль, Польша, Вроцлав
В Польше прилюдно сожгли флаг Израиля

Во Вроцлаве прилюдно сожгли флаг Израиля, а также опрокинули ханукальную менору

© Фото опубликовано мэром Вроцлава Яцеком СутрикомФлаг Израиля прилюдно сожгли в польском Вроцлаве
Флаг Израиля прилюдно сожгли в польском Вроцлаве
© Фото опубликовано мэром Вроцлава Яцеком Сутриком
Флаг Израиля прилюдно сожгли в польском Вроцлаве
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ВАРШАВА, 15 дек - РИА Новости. Флаг Израиля прилюдно сожгли в польском Вроцлаве, а также опрокинули ханукальную менору, сообщил журналистам мэр этого города Яцек Сутрик.
Во вторник, незадолго до голосования о вынесении вотума доверия правительству Дональда Туска, депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Браун погасил в здании парламента огнетушителем ханукальные свечи. При этом он утверждал, что само зажжение ханукальных свечей "сатанинское" и "не может происходить в польском сейме".
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По словам Сутрика, в инциденте на улице Олавской участвовали пять человек в масках. Они "забрались на конструкцию подсвечника, достали флаг Израиля и подожгли его".
"После этого двое из них перевернули конструкцию девятиконечного подсвечника, после чего все скрылись в направлении улицы Свидницкой", - сказал мэр.
Он считает, что люди, совершившие это преступление, вдохновились именно поступком депутата Брауна.
"Я до конца верил, что никому даже не придет в голову мысль сравниться с депутатом Брауном и его огнетушителем. Я ошибся", - отметил Сутрик.
Он отметил, что преступники уже находятся в розыске, а полицейские изъяли записи с камер наблюдения.
Комментируя это происшествие, министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил журналистам, что потребует от полиции твердо реагировать на проявления ксенофобии.
"Позорным образом была нарушена очередная граница. Я буду просить полицию, чтобы особенно твердо реагировали на всяческие проявления ненависти, ксенофобии, агрессии, источниками которых являются какие-то религиозные фобии, вопросы, касающиеся пола, сексуальной ориентации. Полиция должна на это очень остро реагировать", - сказал он.
Депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков Конфедерация Гжегож Браун загасил огнетушителем ханукальные свечи в здании парламента. 12 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
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