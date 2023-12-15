https://ria.ru/20231215/finlyandiya-1916117008.html

Финляндия закрыла два КПП на границе с Россией до 14 января

Финляндия закрыла два КПП на границе с Россией до 14 января - РИА Новости, 15.12.2023

Финляндия закрыла два КПП на границе с Россией до 14 января

Финляндия в 21.00 мск снова закрыла два пограничных пункта на границе с Россией до 14 января, которые ранее возобновляли работу всего на пару дней. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T21:11

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Финляндия в 21.00 мск снова закрыла два пограничных пункта на границе с Россией до 14 января, которые ранее возобновляли работу всего на пару дней. Единственным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе останутся железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала. Как ранее пояснили финские власти, это связано с продолжением неконтролируемого прибытия мигрантов через эти КПП. Официальный Хельсинки утверждает, что этому "способствовали иностранные власти или другие субъекты", и называет сложившуюся ситуацию "серьезной угрозой национальной безопасности и общественному порядку". По данным финского правительства, речь идет о беженцах из третьих стран: Сирии, Индии, Марокко - всего более 30 национальностей. Финляндия с 9 ноября начала вводить ограничения на въезд из России на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Сначала был запрещен въезд на велосипедах из России на трех юго-восточных пропускных пунктах. К 24 ноября остался всего один работающий пограничный пункт – самый северный КПП Райя-Йоосепи, а 30 ноября были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Срок закрытия был определен до 13 декабря. 14 декабря движение через границу было возобновлено в двух пунктах: Ваалимаа (Торфяновка) и Ниирала (Вяртсиля). Однако в тот же день правительство пересмотрело решение и постановило вновь закрыть КПП с 20.00 (21.00 мск) 15 декабря. После массового прибытия беженцев из Африки и Ближнего Востока в 2015-2016 году из России через северные пункты пропуска, Финляндия провела законодательную реформу, позволяющую закрывать отдельные пункты пересечения границы, а международными обязательствами по приему беженцев наделять лишь один пункт в стране, например, в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. КПП "Ваалима" расположен на юго-востоке Финляндии, граничит с Выборгским районом Ленинградской области России. Это крупнейший пункт пересечения на сухопутной границе с Россией, показавший рост пассажиропотока в том числе и по итогам 11 месяцев этого года - 799 900 пересечений границы (788 тысяч в 2022 году и 303 тысячи в 2021 году), сообщали ранее финские пограничники. Как следовало из их данных, предполагалось, что он будет работать круглосуточно. "Ниирала" расположен в южной части финской провинции Южная Карелия, граничит с российской Карелией. Этот КПП неизменно показывает снижение пассажиропотока последние четыре года, сообщали ранее финские пограничники. По итогам 10 месяцев 2023 года количество пересечений снизилось на 11% - со 170 тысяч за аналогичный период 2022 года до 150 тысяч.

https://ria.ru/20231215/rossiya-1915920824.html

https://ria.ru/20231129/uspekh-1912500781.html

https://ria.ru/20231215/fabrika-1915944384.html

https://ria.ru/20231213/sanktsii_protiv_rossii-1915410737.html

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дмитрий песков, в мире, россия, финляндия, хельсинки