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В Москве стартует юбилейный фестиваль "Путешествие в Рождество" - РИА Новости, 15.12.2023
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17:02 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/festival-1916075137.html
В Москве стартует юбилейный фестиваль "Путешествие в Рождество"
В Москве стартует юбилейный фестиваль "Путешествие в Рождество" - РИА Новости, 15.12.2023
В Москве стартует юбилейный фестиваль "Путешествие в Рождество"
Юбилейный, десятый по счету фестиваль "Путешествие в Рождество" начинается в Москве, он пройдет на 36 фестивальных площадках, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:02
2023-12-15T17:02
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Юбилейный, десятый по счету фестиваль "Путешествие в Рождество" начинается в Москве, он пройдет на 36 фестивальных площадках, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге. "Путешествие в Рождество" начинается. С 15 декабря по 8 января гостей ждут 36 фестивальных площадок", - написал Собянин. Он отметил, что юбилейный фестиваль "всегда немного особенный", в этом году его решили посвятить Москве и москвичам – в особенности тем, кто исполняет свой долг в зоне специальной военной операции. Для них организован сбор писем, поздравительных открыток и подарков. Передать их можно в павильонах "Москва помогает", работающих на фестивальных площадках. Пункты работают каждый день с 11.00 до 21.00. "Наше путешествие будет не только рождественским, но и историческим. На фестивальных площадках гостей встретит город разных эпох: Москва боярская и дворянская, купеческая и ремесленная, советская и современная. И отдельный бонус – история московского чаепития", - рассказал Собянин. По его словам, гостей ждут оригинальные театрализованные представления: классические, иммерсивные, театры-балаганы и даже театр теней. Кроме того, для детей Дед Мороз и Снегурочка проведут более 1,5 тысячи новогодних представлений. "Для гостей всех возрастов подготовлено более 4 тысяч различных мастер-классов и активностей – от ковки и резьбы по дереву до изготовления карнавальных масок и елочных игрушек. Также в этом году мы запустили специальную программу для семей мобилизованных и детей из новых регионов: экскурсии, мастер-классы, новогодние елки и другие активности", - рассказал Собянин. Он подчеркнул, что фестиваль "Путешествие в Рождество" уже стал доброй традицией, за десять лет его посетили порядка 100 миллионов гостей.
https://ria.ru/20231211/elka-1915026500.html
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москва, сергей собянин
Москва, Сергей Собянин
В Москве стартует юбилейный фестиваль "Путешествие в Рождество"

В Москве стартует десятый по счету фестиваль "Путешествие в Рождество"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Юбилейный, десятый по счету фестиваль "Путешествие в Рождество" начинается в Москве, он пройдет на 36 фестивальных площадках, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"Путешествие в Рождество" начинается. С 15 декабря по 8 января гостей ждут 36 фестивальных площадок", - написал Собянин.
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Он отметил, что юбилейный фестиваль "всегда немного особенный", в этом году его решили посвятить Москве и москвичам – в особенности тем, кто исполняет свой долг в зоне специальной военной операции. Для них организован сбор писем, поздравительных открыток и подарков. Передать их можно в павильонах "Москва помогает", работающих на фестивальных площадках. Пункты работают каждый день с 11.00 до 21.00.
"Наше путешествие будет не только рождественским, но и историческим. На фестивальных площадках гостей встретит город разных эпох: Москва боярская и дворянская, купеческая и ремесленная, советская и современная. И отдельный бонус – история московского чаепития", - рассказал Собянин.
По его словам, гостей ждут оригинальные театрализованные представления: классические, иммерсивные, театры-балаганы и даже театр теней. Кроме того, для детей Дед Мороз и Снегурочка проведут более 1,5 тысячи новогодних представлений.
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"Для гостей всех возрастов подготовлено более 4 тысяч различных мастер-классов и активностей – от ковки и резьбы по дереву до изготовления карнавальных масок и елочных игрушек. Также в этом году мы запустили специальную программу для семей мобилизованных и детей из новых регионов: экскурсии, мастер-классы, новогодние елки и другие активности", - рассказал Собянин.
Он подчеркнул, что фестиваль "Путешествие в Рождество" уже стал доброй традицией, за десять лет его посетили порядка 100 миллионов гостей.
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