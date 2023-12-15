https://ria.ru/20231215/fabrika-1915944384.html

Россия останавливает фабрику ненависти к себе

Россия останавливает фабрику ненависти к себе - РИА Новости, 15.12.2023

Россия останавливает фабрику ненависти к себе

На прямой линии президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, зачем нам нужен новый учебник, ведь история течет вне зависимости от того, что мы напишем о... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T08:00

2023-12-15T08:00

2023-12-15T18:09

аналитика

россия

европа

владимир путин

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прямая линия с владимиром путиным

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На прямой линии президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, зачем нам нужен новый учебник, ведь история течет вне зависимости от того, что мы напишем о ней, — сформулировал задачу для всего профессионального исторического сообщества.Президент отметил, что нужно внести в учебник "изменения с учетом реалий сегодняшнего дня, с учетом мягкого, благожелательного и доброго подхода и ко всяким сложностям исторического характера в истории нашей страны. А у нас, так же, как в истории любой страны, внутренних проблем хватало. Поэтому нужно очень интеллигентно к этому относиться, доброжелательно".Прозвучала важная и принципиальная мысль о том, что об истории страны нужно рассказывать по-доброму, интеллигентно, благожелательно, то есть, дословно, желая блага своей стране.Представление о том, что есть благо для страны, в исторических дискуссиях часто игнорируется. Самоценным выглядит сам спор и победа над оппонентом. Но добро, не будучи научной категорией, имеет социально-психологическое измерение.Наверняка многие помнят жестокий фильм Тенгиза Абуладзе "Покаяние", с которым взрывали советское историческое сознание, предъявляя символическую фигуру Сталина, которого, по идее создателей, надо бы закопать, но никак не получается. В этом фильме звучала фраза, которая экстраполировалась на всю историю советского периода (воплощением которой был Сталин) — зачем дорога, если она не ведет к храму? Дорога к храму не вела, вела к торжеству коммунизма, значит, все было зря. И далее десятилетия в общественной жизни преобладал этот жестокий подход — давайте вскрывать язвы и раны отечественной истории, давайте искать плохое даже в безусловно хорошем, героическом и святом. Желание найти грехи у солдата-освободителя, разоблачать всех героев — от богатыря Пересвета до Александра Матросова, сбрасывать с постаментов всех великих деятелей русской истории — Петра, Суворова, Екатерину — доминировало. Итоги этой разрушительной работы мы видим сейчас на Украине: сначала был уничтожен символический образ героя, затем — уничтожается физическое изображение героев. Только что мы видели, как отпиливают копыта лошади Щорса, — очередную казнь героев. Вот это итоги нелюбви к истории страны, ненависти к Родине.Работу по деконструкции национальной памяти вели масштабно, системно, долго, продвигая в значимые общественные фигуры тех гуманитариев, чьей профессией стало сочинение ошеломительных историй о России, лежащей во зле. Тут важна была не историческая фактура, а интонация, посыл: частью пропаганды образа России как страны варварской и преступной была именно ненависть, желание побольнее ударить словом, наказать. То есть нелюбовь.К сожалению, лучше всего продается негатив. И на исторический негатив о России подписывались тысячами. Создался немаленький псевдоисторический бизнес — выходили популярные книжки и модные документальные фильмы, читались лекции и велись публичные дискуссии, в которых доказывалась одна нехитрая мысль: Россия — главный враг на планете. И заработала эта фабрика задолго до СВО. Выросло немалое количество людей, для которых презрение к собственной стране, виновной во всех грехах, самой ужасной в мире — общее место. Они друг друга опознают по этим сигналам.Но такой подход ведет в пропасть. Тот, кто ненавидит, не хочет решения проблем, в том числе давних, исторических, но хочет упиваться своей ненавистью к стране и, желательно, монетизировать ее. Но зачем же нам-то такие книги и фильмы по истории России, если они не рождают любовь к своей стране и желание ее улучшить?Как ни странно, мы, долгое время стремившиеся в Европу и перенимавшие европейские подходы и практики в гуманитарной сфере, не увидели ключевого момента — их отношения к собственной истории. А европейцы и американцы свои поражения любят представлять победами, или, в крайнем случае, ничьей (хрестоматийный пример — Бородино, которое преподается юным французам как победа Наполеона). Они не стесняются присваивать себе и чужие победы (разгром Гитлера в исполнении пропагандистской машины США выглядит как американский триумф, к которому никакие советские солдаты не имеют отношения). Трагедии своей собственной истории пытаются передать другому, как палочку в лапте (современница Ивана Грозного Елизавета Английская казнила в разы больше поданных, чем русский царь, но именно русский разрекламирован как "ужасный", а она осталась в истории как "добрая королева Бесс"). В истории всех народов бывали моменты, которые не хотелось бы повторять, но это не отнимает у них славы и величия. И прагматичные элиты Запада это понимают: пусть Британия или Америка сто раз виноваты в чудовищных злодеяниях как в своей стране, так и вовне, но преподавать своим детям они будут комплиментарную версию истории. Версия эта будет продвигаться всеми возможными силами пропаганды — от кино и литературы и до компьютерных игр и моды. Во всяком случае, так было до текущего триумфа там глобалистско-либеральной повестки, которая, похоже, поставила себе ту же задачу, что и у наших отечественных разрушителей, — разрушить Запад изнутри."Сегодня ребенок — завтра гражданин", сказал Владимир Путин. Этот переход совершается очень быстро, даже по меркам человеческой жизни. Представление об истории страны и ее месте в мире появляется уже у ученика начальной школы. А дальше только добавляется деталей и глубины понимания. Учебник, который должен быть прочитан всеми гражданами страны, президент назвал фундаментальной государственной версией истории. И он, конечно, может быть принят всеми гражданами при соблюдении этого баланса между необходимой исторической правдой и благожелательным отношением к нашей стране."Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие. "Государственное правило, — говорит Карамзин, — ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному". "Греки в самом своем унижении помнили славное происхождение свое и тем самым уже были достойны своего освобождения...", — это из размышлений Александра Сергеевича Пушкина, великолепного знатока русской и мировой истории. Тонко и точно сказано о том же самом: в какой оптике следует воспринимать просвещенному уму трагедии своего народа. Через героизм предков и лучшие страницы истории, конечно.Вчера на прямой линии прозвучал важнейший тезис, который достоин войти в новую версию учебника: президент сказал о гражданской войне между братьями русскими и украинцами, принадлежащими к одному народу. И напомнил, что Одесса — русский город.Значение исторического учебника велико как никогда.Те войны, которые проиграли школьные учителя, приходится теперь выигрывать солдатам и политикам.

https://ria.ru/20231214/tsel-1915856101.html

https://ria.ru/20231213/sanktsii_protiv_rossii-1915410737.html

https://ria.ru/20231212/evropa-1915184991.html

https://ria.ru/20231210/prava-1914834597.html

https://ria.ru/20231209/uroki_truda-1914721495.html

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аналитика, россия, европа, владимир путин, иван грозный, прямая линия с владимиром путиным, украина