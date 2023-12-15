https://ria.ru/20231215/evrosoyuz-1916110044.html

ЕС очень далеко от предоставления членства Украине, заявил Макрон

ЕС очень далеко от предоставления членства Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 15.12.2023

ЕС очень далеко от предоставления членства Украине, заявил Макрон

Евросоюз еще очень далек от расширения, включающего присоединение к сообществу Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T20:07

2023-12-15T20:07

2023-12-15T20:50

в мире

украина

эммануэль макрон

виктор орбан

брюссель

венгрия

евросоюз

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916111510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3f2b6d6fe4e5982f7b7cbd085e1288c.jpg

ПАРИЖ, 15 дек — РИА Новости. Евросоюз еще очень далек от расширения, включающего присоединение к сообществу Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе."Мы очень далеки от реального расширения ЕС, включающего Украину. В любом случае, каким бы ни было это расширение, оно потребует глубокой реформы наших правил. Это будет возможно только либо при значительном увеличении финансирования, либо при замене существующих механизмов и правил", — сказал он.Отвечая на вопрос о рисках для сельскохозяйственной отрасли Евросоюза, французский лидер заверил, что вступление бывшей советской республики не навредит местным фермерам."Я привержен суверенитету Европы в плане сельского хозяйства, мы продолжим его защищать, поддерживать наши производственные мощности", — отметил Макрон.Кроме того, глава государства назвал начало переговоров о приеме Украины в ЕС политическим решением, добавив, что юридическую значимость оно получит только после открытия межправительственной конференции.По его словам, ближайшие месяцы — определяющие как для Европейского союза, так и для Венгрии, которая не стала блокировать решение других стран."Я ожидаю от Виктора Орбана, чье мнение и интересы были учтены, что он поведет себя по-европейски и не будет подрывать политический прогресс", — подчеркнул президент.При этом Макрон уточнил, что вступление Украины в Евросоюз будет возможно только при выполнении ее властями всех необходимых условий, "а если этого не случится — не будет начала переговоров". Он также выразил надежду, что к февралю дискуссии о выделении финансирования Киеву пойдут легче. Накануне лидеры стран ЕС приняли решение начать переговоры о членстве Украины и Молдавии, а также предоставили статус страны-кандидата Грузии. Источник в Брюсселе сообщил, что венгерский лидер "временно отлучился из зала, где прошло голосование".Сам Орбан позднее заявил, что его страна не изменила свою позицию и не будет разделять с другими странами "это плохое решение". По его словам, сейчас Будапешт ничего не теряет, а в будущем еще 75 раз сможет остановить процесс приема Украины.

https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915183705.html

https://ria.ru/20231215/orban-1915982876.html

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

украина

брюссель

венгрия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, эммануэль макрон, виктор орбан, брюссель, венгрия, евросоюз, франция