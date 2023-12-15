Рейтинг@Mail.ru
ЕС очень далеко от предоставления членства Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 15.12.2023 (обновлено: 20:50 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/evrosoyuz-1916110044.html
ЕС очень далеко от предоставления членства Украине, заявил Макрон
ЕС очень далеко от предоставления членства Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 15.12.2023
ЕС очень далеко от предоставления членства Украине, заявил Макрон
Евросоюз еще очень далек от расширения, включающего присоединение к сообществу Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T20:07
2023-12-15T20:50
в мире
украина
эммануэль макрон
виктор орбан
брюссель
венгрия
евросоюз
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916111510_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3f2b6d6fe4e5982f7b7cbd085e1288c.jpg
ПАРИЖ, 15 дек — РИА Новости. Евросоюз еще очень далек от расширения, включающего присоединение к сообществу Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе."Мы очень далеки от реального расширения ЕС, включающего Украину. В любом случае, каким бы ни было это расширение, оно потребует глубокой реформы наших правил. Это будет возможно только либо при значительном увеличении финансирования, либо при замене существующих механизмов и правил", — сказал он.Отвечая на вопрос о рисках для сельскохозяйственной отрасли Евросоюза, французский лидер заверил, что вступление бывшей советской республики не навредит местным фермерам."Я привержен суверенитету Европы в плане сельского хозяйства, мы продолжим его защищать, поддерживать наши производственные мощности", — отметил Макрон.Кроме того, глава государства назвал начало переговоров о приеме Украины в ЕС политическим решением, добавив, что юридическую значимость оно получит только после открытия межправительственной конференции.По его словам, ближайшие месяцы — определяющие как для Европейского союза, так и для Венгрии, которая не стала блокировать решение других стран."Я ожидаю от Виктора Орбана, чье мнение и интересы были учтены, что он поведет себя по-европейски и не будет подрывать политический прогресс", — подчеркнул президент.При этом Макрон уточнил, что вступление Украины в Евросоюз будет возможно только при выполнении ее властями всех необходимых условий, "а если этого не случится — не будет начала переговоров". Он также выразил надежду, что к февралю дискуссии о выделении финансирования Киеву пойдут легче. Накануне лидеры стран ЕС приняли решение начать переговоры о членстве Украины и Молдавии, а также предоставили статус страны-кандидата Грузии. Источник в Брюсселе сообщил, что венгерский лидер "временно отлучился из зала, где прошло голосование".Сам Орбан позднее заявил, что его страна не изменила свою позицию и не будет разделять с другими странами "это плохое решение". По его словам, сейчас Будапешт ничего не теряет, а в будущем еще 75 раз сможет остановить процесс приема Украины.
https://ria.ru/20231212/evrosoyuz-1915183705.html
https://ria.ru/20231215/orban-1915982876.html
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
украина
брюссель
венгрия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916111510_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_eae351713468aa6461975676644e0a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, эммануэль макрон, виктор орбан, брюссель, венгрия, евросоюз, франция
В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Виктор Орбан, Брюссель, Венгрия, Евросоюз, Франция
ЕС очень далеко от предоставления членства Украине, заявил Макрон

Макрон: ЕС далек от реального расширения с предоставлением членства Украине

© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 дек — РИА Новости. Евросоюз еще очень далек от расширения, включающего присоединение к сообществу Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
"Мы очень далеки от реального расширения ЕС, включающего Украину. В любом случае, каким бы ни было это расширение, оно потребует глубокой реформы наших правил. Это будет возможно только либо при значительном увеличении финансирования, либо при замене существующих механизмов и правил", — сказал он.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
В преддверии катастрофы: Брюссель добился своего
12 декабря, 08:00
Отвечая на вопрос о рисках для сельскохозяйственной отрасли Евросоюза, французский лидер заверил, что вступление бывшей советской республики не навредит местным фермерам.
"Я привержен суверенитету Европы в плане сельского хозяйства, мы продолжим его защищать, поддерживать наши производственные мощности", — отметил Макрон.
Кроме того, глава государства назвал начало переговоров о приеме Украины в ЕС политическим решением, добавив, что юридическую значимость оно получит только после открытия межправительственной конференции.
По его словам, ближайшие месяцы — определяющие как для Европейского союза, так и для Венгрии, которая не стала блокировать решение других стран.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Орбан рассказал, как защитит Венгрию от последствий решения ЕС по Украине
Вчера, 12:21
"Я ожидаю от Виктора Орбана, чье мнение и интересы были учтены, что он поведет себя по-европейски и не будет подрывать политический прогресс", — подчеркнул президент.
При этом Макрон уточнил, что вступление Украины в Евросоюз будет возможно только при выполнении ее властями всех необходимых условий, "а если этого не случится — не будет начала переговоров".
Он также выразил надежду, что к февралю дискуссии о выделении финансирования Киеву пойдут легче.
Накануне лидеры стран ЕС приняли решение начать переговоры о членстве Украины и Молдавии, а также предоставили статус страны-кандидата Грузии. Источник в Брюсселе сообщил, что венгерский лидер "временно отлучился из зала, где прошло голосование".
Сам Орбан позднее заявил, что его страна не изменила свою позицию и не будет разделять с другими странами "это плохое решение". По его словам, сейчас Будапешт ничего не теряет, а в будущем еще 75 раз сможет остановить процесс приема Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл
14 декабря, 08:00
 
В миреУкраинаЭммануэль МакронВиктор ОрбанБрюссельВенгрияЕвросоюзФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала