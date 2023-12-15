https://ria.ru/20231215/evrosoyuz-1916006381.html

Песков удивился сообщениям о практике принятия решений в Евросоюзе

Песков удивился сообщениям о практике принятия решений в Евросоюзе - РИА Новости, 15.12.2023

Песков удивился сообщениям о практике принятия решений в Евросоюзе

Удивительно, если в ЕС принимают решения, дожидаясь, пока кто-то из несогласных отойдет за кофе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:26

2023-12-15T13:26

2023-12-15T13:26

украина

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евросоюз

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Удивительно, если в ЕС принимают решения, дожидаясь, пока кто-то из несогласных отойдет за кофе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы с большим интересом читаем разные сообщения СМИ о, скажем так, практике принятия разных решений в ЕС, дожидаясь, что, когда кто-то выйдет за кофе и так далее, чтобы в отсутствии кого-то протащить какие-то решения. Если это соответствует действительности, то это уникальная практика", - сказал Песков. Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Премьер Венгрии Виктор Орбан, который не голосовал на саммите по этому решению, заявлял, что сама Еврокомиссия в рекомендациях от 8 ноября признала, что Украина еще не выполнила три условия для запуска переговоров о членстве. Орбан отметил, что, если решение ЕС начать переговоры с Украиной будет грозить экономическими негативными последствиями для венгров, Будапешт "нажмет ручной тормоз".

https://ria.ru/20231215/ukraina-1915999656.html

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Кирилл Волков

украина, россия, дмитрий песков, евросоюз, в мире, венгрия