Песков удивился сообщениям о практике принятия решений в Евросоюзе
Песков: удивительно, если в ЕС что-то решают, пока несогласные отходят за кофе
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Удивительно, если в ЕС принимают решения, дожидаясь, пока кто-то из несогласных отойдет за кофе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы с большим интересом читаем разные сообщения СМИ о, скажем так, практике принятия разных решений в ЕС, дожидаясь, что, когда кто-то выйдет за кофе и так далее, чтобы в отсутствии кого-то протащить какие-то решения. Если это соответствует действительности, то это уникальная практика", - сказал Песков. Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
Премьер Венгрии Виктор Орбан, который не голосовал на саммите по этому решению, заявлял, что сама Еврокомиссия в рекомендациях от 8 ноября признала, что Украина еще не выполнила три условия для запуска переговоров о членстве. Орбан отметил, что, если решение ЕС начать переговоры с Украиной будет грозить экономическими негативными последствиями для венгров, Будапешт "нажмет ручной тормоз".