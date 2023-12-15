https://ria.ru/20231215/essekibo-1915938024.html

Венесуэла и Гайана проведут встречу по Эссекибо в ближайшие месяцы

Венесуэла и Гайана проведут встречу по Эссекибо в ближайшие месяцы - РИА Новости, 15.12.2023

Венесуэла и Гайана проведут встречу по Эссекибо в ближайшие месяцы

Венесуэла и Гайана договорились провести очередную встречу по спорной территории Эссекибо в ближайшие три месяца в Бразилии, говорится в декларации по итогам... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T04:43

2023-12-15T04:43

2023-12-15T04:43

в мире

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венесуэла

эссекибо

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 дек - РИА Новости. Венесуэла и Гайана договорились провести очередную встречу по спорной территории Эссекибо в ближайшие три месяца в Бразилии, говорится в декларации по итогам переговоров лидеров обеих стран. "Оба государства договорились встретиться снова в Бразилии в ближайшие три месяца или в другое согласованное время, чтобы обсудить какие-либо расхождения по вопросу спорной территории", - говорится в документе. Кроме того, стороны договорились создать комиссию на уровне глав МИД для взаимодействия по вопросу Эссекибо. Президенты Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али провели в четверг первую встречу на карибском острове Сент-Винсент на фоне обострения спора о территории Эссекибо. Территориальный диспут Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям. Каракас 3 декабря провел референдум, на котором абсолютное большинство участников поддержало присоединение территории к западу от реки Эссекибо, и начал законодательную работу для правового обеспечения своих действий. Президент Гайаны после этого заявил, что страна рассматривает действия Каракаса как угрозу национальной безопасности и намерена обратиться в Совет Безопасности ООН, а также к своим международным партнерам. В ходе недавней пресс-конференции Али не исключил, что Гайана может пойти на создание военной базы своих союзников в регионе, а 7 декабря Южное командование армии США уже провело в стране "летные учения". Международный суд ООН, а также страны и международные объединения региона призвали стороны конфликта избегать односторонних действий, которые могут усиливать напряженность, и начать диалог. Российский МИД рекомендовал Венесуэле и Гайане воздержаться от любых действий вокруг спорного района, которые могут нанести ущерб сторонам, и урегулировать вопрос посредством мирных решений.

https://ria.ru/20231213/gayana-1915456431.html

https://radiosputnik.ru/20231208/mid-1914686488.html

гайана

венесуэла

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в мире, гайана, венесуэла, эссекибо, николас мадуро, оон