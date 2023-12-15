https://ria.ru/20231215/essekibo-1915938024.html
Венесуэла и Гайана проведут встречу по Эссекибо в ближайшие месяцы
Венесуэла и Гайана проведут встречу по Эссекибо в ближайшие месяцы - РИА Новости, 15.12.2023
Венесуэла и Гайана проведут встречу по Эссекибо в ближайшие месяцы
Венесуэла и Гайана договорились провести очередную встречу по спорной территории Эссекибо в ближайшие три месяца в Бразилии, говорится в декларации по итогам... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T04:43
2023-12-15T04:43
2023-12-15T04:43
в мире
гайана
венесуэла
эссекибо
николас мадуро
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913899721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_190bcb80d0d9b4d1da838344e58e38f2.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 дек - РИА Новости. Венесуэла и Гайана договорились провести очередную встречу по спорной территории Эссекибо в ближайшие три месяца в Бразилии, говорится в декларации по итогам переговоров лидеров обеих стран. "Оба государства договорились встретиться снова в Бразилии в ближайшие три месяца или в другое согласованное время, чтобы обсудить какие-либо расхождения по вопросу спорной территории", - говорится в документе. Кроме того, стороны договорились создать комиссию на уровне глав МИД для взаимодействия по вопросу Эссекибо. Президенты Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али провели в четверг первую встречу на карибском острове Сент-Винсент на фоне обострения спора о территории Эссекибо. Территориальный диспут Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям. Каракас 3 декабря провел референдум, на котором абсолютное большинство участников поддержало присоединение территории к западу от реки Эссекибо, и начал законодательную работу для правового обеспечения своих действий. Президент Гайаны после этого заявил, что страна рассматривает действия Каракаса как угрозу национальной безопасности и намерена обратиться в Совет Безопасности ООН, а также к своим международным партнерам. В ходе недавней пресс-конференции Али не исключил, что Гайана может пойти на создание военной базы своих союзников в регионе, а 7 декабря Южное командование армии США уже провело в стране "летные учения". Международный суд ООН, а также страны и международные объединения региона призвали стороны конфликта избегать односторонних действий, которые могут усиливать напряженность, и начать диалог. Российский МИД рекомендовал Венесуэле и Гайане воздержаться от любых действий вокруг спорного района, которые могут нанести ущерб сторонам, и урегулировать вопрос посредством мирных решений.
https://ria.ru/20231213/gayana-1915456431.html
https://radiosputnik.ru/20231208/mid-1914686488.html
гайана
венесуэла
эссекибо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913899721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_7a16d5227ab3b7274d3b6d2cf3197258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гайана, венесуэла, эссекибо, николас мадуро, оон
В мире, Гайана, Венесуэла, Эссекибо, Николас Мадуро, ООН
Венесуэла и Гайана проведут встречу по Эссекибо в ближайшие месяцы
Венесуэла и Гайана проведут новую встречу по Эссекибо в ближайшие три месяца
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 дек - РИА Новости. Венесуэла и Гайана договорились провести очередную встречу по спорной территории Эссекибо в ближайшие три месяца в Бразилии, говорится в декларации по итогам переговоров лидеров обеих стран.
"Оба государства договорились встретиться снова в Бразилии в ближайшие три месяца или в другое согласованное время, чтобы обсудить какие-либо расхождения по вопросу спорной территории", - говорится в документе.
Гайана изучает развитие сотрудничества по обороне с США
Кроме того, стороны договорились создать комиссию на уровне глав МИД для взаимодействия по вопросу Эссекибо.
Президенты Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро
и Ирфаан Али провели в четверг первую встречу на карибском острове Сент-Винсент на фоне обострения спора о территории Эссекибо.
Территориальный диспут Венесуэлы с Великобританией
и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.
Каракас
3 декабря провел референдум, на котором абсолютное большинство участников поддержало присоединение территории к западу от реки Эссекибо, и начал законодательную работу для правового обеспечения своих действий. Президент Гайаны после этого заявил, что страна рассматривает действия Каракаса как угрозу национальной безопасности и намерена обратиться в Совет Безопасности ООН
, а также к своим международным партнерам. В ходе недавней пресс-конференции Али не исключил, что Гайана может пойти на создание военной базы своих союзников в регионе, а 7 декабря Южное командование армии США
уже провело в стране "летные учения".
Международный суд ООН, а также страны и международные объединения региона призвали стороны конфликта избегать односторонних действий, которые могут усиливать напряженность, и начать диалог. Российский МИД рекомендовал Венесуэле и Гайане воздержаться от любых действий вокруг спорного района, которые могут нанести ущерб сторонам, и урегулировать вопрос посредством мирных решений.
В МИД РФ призвали Венесуэлу и Гайану мирно решить территориальный спор