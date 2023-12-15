https://ria.ru/20231215/essekibo-1915937893.html

Гайана и Венесуэла договорились не применять силу в споре по Эссекибо

Гайана и Венесуэла договорились не применять силу в споре по Эссекибо - РИА Новости, 15.12.2023

Гайана и Венесуэла договорились не применять силу в споре по Эссекибо

Венесуэла и Гайана обязались ни при каких обстоятельствах не использовать силу в территориальном споре вокруг Эссекибо и разрешить его в соответствии с... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T04:41

2023-12-15T04:41

2023-12-15T06:16

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МЕХИКО, 15 дек - РИА Новости. Венесуэла и Гайана обязались ни при каких обстоятельствах не использовать силу в территориальном споре вокруг Эссекибо и разрешить его в соответствии с Женевским соглашением 1966 года, это следует из совместного заявления по итогам переговоров лидеров двух стран.Президенты Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али в четверг провели первую встречу на карибском острове Сент-Винсент на фоне обострения спора о территории Эссекибо."Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать силой или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах, включая те, которые вытекают из каких-либо разногласий, существующих между обоими государствами", - говорится в документе, который опубликовал в своем блоге президент Венесуэлы Николас Мадуро. Согласно тексту декларации, стороны договорились избегать эскалации этого конфликта и разрешать любой спор "в соответствии с международным правом, включая Женевское соглашение от 17 февраля 1966 года".Кроме того, Мадуро и Али договорились создать комиссию на уровне глав МИД для взаимодействия по вопросу Эссекибо.Следующую встречу президенты планируют провести в ближайшие три месяца.Территориальный спор Венесуэлы с Великобританией и Гайаной, бывшей британской колонией, продолжается с XIX века. Правительство боливарианской республики активизировало свои действия после того, как власти Гайаны начали передавать богатые ископаемыми участки спорного шельфа на разработку нефтяным компаниям.В 1966 году страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Против этого резко выступил Каракас, который намерен решать вопрос о своей территории с соседями без посредников.

https://ria.ru/20231213/gayana-1915456431.html

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в мире, венесуэла, гайана, эссекибо, николас мадуро, оон