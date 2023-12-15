https://ria.ru/20231215/es-1916005176.html

В Кремле назвали переговоры о вступлении Украины в ЕС политизированными

В Кремле назвали переговоры о вступлении Украины в ЕС политизированными - РИА Новости, 15.12.2023

В Кремле назвали переговоры о вступлении Украины в ЕС политизированными

Переговоры о вступлении Молдавии и Украины в Евросоюз - абсолютно политизированное решение, это желание ЕС продемонстрировать свою поддержку этим странам,... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:22

2023-12-15T13:22

2023-12-15T13:22

украина

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грузия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Переговоры о вступлении Молдавии и Украины в Евросоюз - абсолютно политизированное решение, это желание ЕС продемонстрировать свою поддержку этим странам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. "ЕС и так сейчас переживает не самые лучшие времена в своей истории - и с точки зрения функционирования этого союза, и с точки зрения экономики и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, понятно, что это абсолютно политизированное решение. Это желание ЕС демонстрировать таким образом поддержку этим странам", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что подобные новые члены ЕС фактически могут дестабилизировать союз. "Поскольку мы с ЕС живем на одном европейском континенте, то нам, конечно, это небезынтересно, поэтому мы внимательно за этим наблюдаем", - подчеркнул Песков.Он также добавил, что решение Грузии, Украины и Молдавии вступить в ЕС – это их суверенное дело, но тут видна политизация."Это абсолютно суверенное дело и Грузии, и Украины, и Молдовы. Но здесь сразу видна политизированность этого решения", - заявил Песков.

https://ria.ru/20231215/es-1915960816.html

https://ria.ru/20231215/moldaviya-1915972063.html

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молдавия

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украина, молдавия, грузия, дмитрий песков, евросоюз, в мире