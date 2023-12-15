https://ria.ru/20231215/es-1916001429.html

Песков предположил, сколько продлятся переговоры о вступлении Украины в ЕС

Песков предположил, сколько продлятся переговоры о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 15.12.2023

Песков предположил, сколько продлятся переговоры о вступлении Украины в ЕС

Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут длиться годами и десятилетиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T13:12

2023-12-15T13:12

2023-12-15T13:12

украина

молдавия

дмитрий песков

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут длиться годами и десятилетиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией об их будущем членстве в Евросоюзе. "Переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231215/es-1915960816.html

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украина, молдавия, дмитрий песков, евросоюз, в мире