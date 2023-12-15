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Песков предположил, сколько продлятся переговоры о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 15.12.2023
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13:12 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/es-1916001429.html
Песков предположил, сколько продлятся переговоры о вступлении Украины в ЕС
Песков предположил, сколько продлятся переговоры о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 15.12.2023
Песков предположил, сколько продлятся переговоры о вступлении Украины в ЕС
Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут длиться годами и десятилетиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:12
2023-12-15T13:12
украина
молдавия
дмитрий песков
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут длиться годами и десятилетиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией об их будущем членстве в Евросоюзе. "Переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20231215/es-1915960816.html
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украина, молдавия, дмитрий песков, евросоюз, в мире
Украина, Молдавия, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире
Песков предположил, сколько продлятся переговоры о вступлении Украины в ЕС

Песков: переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут длиться годами

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут длиться годами и десятилетиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией об их будущем членстве в Евросоюзе.
"Переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями", - сказал Песков журналистам.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Украина вступит в ЕС, но процесс будет болезненным, считает эксперт
Вчера, 10:28
 
УкраинаМолдавияДмитрий ПесковЕвросоюзВ мире
 
 
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