https://ria.ru/20231215/es-1916001429.html
Песков предположил, сколько продлятся переговоры о вступлении Украины в ЕС
Песков предположил, сколько продлятся переговоры о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 15.12.2023
Песков предположил, сколько продлятся переговоры о вступлении Украины в ЕС
Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут длиться годами и десятилетиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T13:12
2023-12-15T13:12
2023-12-15T13:12
украина
молдавия
дмитрий песков
евросоюз
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут длиться годами и десятилетиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией об их будущем членстве в Евросоюзе. "Переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями", - сказал Песков журналистам.
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украина, молдавия, дмитрий песков, евросоюз, в мире
Украина, Молдавия, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире
Песков предположил, сколько продлятся переговоры о вступлении Украины в ЕС
Песков: переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут длиться годами