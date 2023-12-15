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Украина вступит в ЕС, но процесс будет болезненным, считает эксперт - РИА Новости, 15.12.2023
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10:28 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/es-1915960816.html
Украина вступит в ЕС, но процесс будет болезненным, считает эксперт
Украина вступит в ЕС, но процесс будет болезненным, считает эксперт - РИА Новости, 15.12.2023
Украина вступит в ЕС, но процесс будет болезненным, считает эксперт
Процесс вступления Украины в Евросоюз займет длительное время и будет непростым из-за политических дрязг и коррупции, но рано или поздно он придет к финалу,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:28
2023-12-15T10:28
в мире
украина
молдавия
киев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Процесс вступления Украины в Евросоюз займет длительное время и будет непростым из-за политических дрязг и коррупции, но рано или поздно он придет к финалу, такое мнение выразил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. "Переговорный процесс будет длительным, болезненным, сложным, непростым для украинцев. У них коррупция, нарушения всевозможные, политические дрязги. Но движение будет, оно закончится рано или поздно, придет к финалу, и Украина будет готова вступить в Евросоюз. Сейчас по политическим причинам ей готовы оказывать максимальное содействие. К ее заявке позитивно настроены лидеры ЕС", - сказал он в беседе с агентством. Решение ЕС о запуске переговоров с Киевом влечет за собой начало определенных действий, переговорного процесса, поскольку страна должна соответствовать ряду критериев, пояснил эксперт. "Понятно, что это может растянуться на годы. Все будет зависеть от того, как будут развиваться переговоры и как эффективно Украина будет устранять те недочеты, которые будут выявляться. Но это начало процесса по вступлению в ЕС. Я не сомневаюсь, что Украина приложит максимум усилий для того, чтобы все недоработки убрать. Евросоюз тоже применяет политические мотивы (в отношении Украины - ред.), это уже особая процедура ускоренного порядка. Мы можем предположить, что здесь все будет сделано в ускоренном порядке и режиме", - подчеркнул Топорнин. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан, который не голосовал на саммите по этому решению, заявлял, что сама Еврокомиссия в рекомендациях от 8 ноября признала, что Украина еще не выполнила три условия для запуска переговоров о членстве. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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в мире, украина, молдавия, киев, виктор орбан, евросоюз, мгимо
В мире, Украина, Молдавия, Киев, Виктор Орбан, Евросоюз, МГИМО
Украина вступит в ЕС, но процесс будет болезненным, считает эксперт

Топорнин: процесс вступления Украины в ЕС займет время и будет непростым

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Процесс вступления Украины в Евросоюз займет длительное время и будет непростым из-за политических дрязг и коррупции, но рано или поздно он придет к финалу, такое мнение выразил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.
Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией.
«
"Переговорный процесс будет длительным, болезненным, сложным, непростым для украинцев. У них коррупция, нарушения всевозможные, политические дрязги. Но движение будет, оно закончится рано или поздно, придет к финалу, и Украина будет готова вступить в Евросоюз. Сейчас по политическим причинам ей готовы оказывать максимальное содействие. К ее заявке позитивно настроены лидеры ЕС", - сказал он в беседе с агентством.
Решение ЕС о запуске переговоров с Киевом влечет за собой начало определенных действий, переговорного процесса, поскольку страна должна соответствовать ряду критериев, пояснил эксперт.
"Понятно, что это может растянуться на годы. Все будет зависеть от того, как будут развиваться переговоры и как эффективно Украина будет устранять те недочеты, которые будут выявляться. Но это начало процесса по вступлению в ЕС. Я не сомневаюсь, что Украина приложит максимум усилий для того, чтобы все недоработки убрать. Евросоюз тоже применяет политические мотивы (в отношении Украины - ред.), это уже особая процедура ускоренного порядка. Мы можем предположить, что здесь все будет сделано в ускоренном порядке и режиме", - подчеркнул Топорнин.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан, который не голосовал на саммите по этому решению, заявлял, что сама Еврокомиссия в рекомендациях от 8 ноября признала, что Украина еще не выполнила три условия для запуска переговоров о членстве.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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