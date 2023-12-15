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Орбан рассказал, чем соглашения по Украине вредят венгерским интересам
Орбан рассказал, чем соглашения по Украине вредят венгерским интересам - РИА Новости, 15.12.2023
Орбан рассказал, чем соглашения по Украине вредят венгерским интересам
Выделение макрофинансовой помощи из бюджета ЕС вредило бы венгерским интересам, а начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС им настолько не вредит, потому РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:17
2023-12-15T10:17
2023-12-15T12:12
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БУДАПЕШТ, 15 дек - РИА Новости. Выделение макрофинансовой помощи из бюджета ЕС вредило бы венгерским интересам, а начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС им настолько не вредит, потому что у Будапешта будет возможность вмешаться позже, заявил в эфире венгерский премьер-министр Виктор Орбан.Ранее Орбан заявил, что Венгрия не стала препятствовать странам-членам принять решение о начале переговоров с ЕС, потому что у нее будет возможность остановить процесс еще 75 раз, окончательное решение будут принимать парламенты 27 стран."Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС само по себе еще не вредит венгерским национальным интересам, у нас будет возможность вмешаться позже", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.При этом выделение денег Украине из бюджета ЕС, по его словам, "не в интересах" Будапешта, потому что в таком случае Киеву пришлось бы отдать часть денег из общего бюджета, причитающихся Венгрии.Ранее Орбан сообщил, что Венгрия заблокировала 50 миллиардах макрофинансовой помощи Украине на 2024-2027 год.В настоящее время практически все решения ЕС по Украине блокирует Венгрия, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет на 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 год.
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в мире, украина, евросоюз, венгрия, виктор орбан, будапешт
В мире, Украина, Евросоюз, Венгрия, Виктор Орбан, Будапешт
Орбан рассказал, чем соглашения по Украине вредят венгерским интересам
Орбан: выделение денег Киеву вредило бы больше, чем переговоры о членстве в ЕС