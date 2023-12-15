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Лидеры ЕС не установили сроки начала переговоров с Украиной и Молдавией - РИА Новости, 15.12.2023
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00:15 15.12.2023 (обновлено: 00:24 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/es-1915927780.html
Лидеры ЕС не установили сроки начала переговоров с Украиной и Молдавией
Лидеры ЕС не установили сроки начала переговоров с Украиной и Молдавией - РИА Новости, 15.12.2023
Лидеры ЕС не установили сроки начала переговоров с Украиной и Молдавией
Лидеры стран Евросоюза в своих выводах на саммите в Брюсселе по расширению ЕС не стали устанавливать какие-либо сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T00:15
2023-12-15T00:24
в мире
украина
молдавия
виктор орбан
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза в своих выводах на саммите в Брюсселе по расширению ЕС не стали устанавливать какие-либо сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в союзе, следует из текста документа.Ранее лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией об их будущем членстве в объединении, а также наделили Грузию статусом страны-кандидата."Евросовет поручает Совету ЕС принять соответствующие рамки переговоров после того, как будут предприняты соответствующие шаги, изложенные в соответствующих рекомендациях Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года", - указывается в документе. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который не голосовал по этому решению, заявлял, что сама Еврокомиссия в рекомендациях от 8 ноября признала невыполнение Украиной трех условий для запуска переговоров о членстве в ЕС.Лидеры стран ЕС на саммите в июне 2022 года предоставили статус стран-кандидатов Украине и Молдавии, но не Грузии. Для Тбилиси выдвинули 12 условий для его получения. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в сентябре этого года сообщил, что закавказская республика выполнила всего три требования.При этом сам по себе статус страны-кандидата, равно как и начало переговоров, еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз. Эти шаги ни к чему не обязывают Брюссель.Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия, это произошло в 2013 году, а процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20231214/kompromiss-1915918805.html
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в мире, украина, молдавия, виктор орбан, евросоюз, евросовет, еврокомиссия
В мире, Украина, Молдавия, Виктор Орбан, Евросоюз, Евросовет, Еврокомиссия
Лидеры ЕС не установили сроки начала переговоров с Украиной и Молдавией

Лидеры стран ЕС не установили сроки начала переговоров с Украиной и Молдавией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза в своих выводах на саммите в Брюсселе по расширению ЕС не стали устанавливать какие-либо сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в союзе, следует из текста документа.
Ранее лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией об их будущем членстве в объединении, а также наделили Грузию статусом страны-кандидата.
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Глава Евросовета надеется найти решение на саммите по финансированию Киева
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«
"Евросовет поручает Совету ЕС принять соответствующие рамки переговоров после того, как будут предприняты соответствующие шаги, изложенные в соответствующих рекомендациях Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года", - указывается в документе.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который не голосовал по этому решению, заявлял, что сама Еврокомиссия в рекомендациях от 8 ноября признала невыполнение Украиной трех условий для запуска переговоров о членстве в ЕС.
Лидеры стран ЕС на саммите в июне 2022 года предоставили статус стран-кандидатов Украине и Молдавии, но не Грузии. Для Тбилиси выдвинули 12 условий для его получения. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в сентябре этого года сообщил, что закавказская республика выполнила всего три требования.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, равно как и начало переговоров, еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз. Эти шаги ни к чему не обязывают Брюссель.
Так, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней по времени в ЕС вступила Хорватия, это произошло в 2013 году, а процесс занял десять лет.
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